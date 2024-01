Ce qu’il faut savoir sur le conflit entre le Texas et l’administration Biden concernant l’accès aux patrouilles frontalières

McALLEN, Texas (AP) — Le refus du Texas d’autoriser les agents de la patrouille frontalière dans un parc le long de la frontière américano-mexicaine est un nouveau marqueur dans le fossé grandissant entre l’État et l’administration Biden en matière d’immigration.

Mercredi, depuis près d’une semaine, le Texas a refusé l’entrée aux agents de la patrouille frontalière autour de Shelby Park à Eagle Pass, devenu l’un des endroits les plus fréquentés à la frontière sud des États-Unis pour les migrants arrivant illégalement du Mexique.

Des tensions intensifié pendant le week-end après que les autorités mexicaines ont récupéré les corps de trois migrants dans le Rio Grande, en face d’Eagle Pass. Les autorités américaines et les responsables du Texas ont fourni des versions et des calendriers différents de leur réponse. Le ministère de la Justice a reconnu lundi dans un dossier judiciaire que les migrants étaient morts avant que les agents de la patrouille frontalière ne tentent d’accéder à Shelby Park.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré que le Texas n’autoriserait pas les agents de la patrouille frontalière “sur cette propriété plus.” Cette décision a élargi un différend plus large avec le président Joe Biden sur les passages illégaux et les tentatives de son administration d’arrêter le déploiement de mesures agressives aux frontières par le Texas, notamment des barrières flottantes dans le Rio Grande et une nouvelle loi qui permettrait à la police d’arrêter les migrants en cas d’entrée illégale. des charges.

Voici quelques choses à savoir sur le parc et le différend plus large :

POURQUOI LE PARC EST-IL IMPORTANT?

Le parc d’environ 50 acres (20 hectares) d’Eagle Pass s’étend jusqu’aux rives du Rio Grande. La ville frontalière du Texas se trouve dans une bande de 185 kilomètres d’Amérique du Nord où un éclipse solaire totale sera visible en avril et a prévu un festival au parc pour l’événement.

La semaine dernière, les autorités du Texas ont pris le contrôle du parc dans le cadre de la mission frontalière croissante d’Abbott connue sous le nom d’Opération Lone Star. Le maire d’Eagle Pass a déclaré que cette décision avait pris la ville au dépourvu et a remis en question le timing, étant donné que les passages à niveau ont diminué ces dernières semaines.

Peu de temps après la pose de la clôture, le ministère de la Justice a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’ordonner au Texas d’autoriser les agents de la patrouille frontalière à rentrer à Shelby Park. Le gouvernement américain a déclaré que les agents de la patrouille frontalière utilisaient le parc pour surveiller la rivière et y lancer des bateaux.

Mercredi, le tribunal n’avait pas donné suite à cette demande.

Lors d’un arrêt de campagne la semaine dernière, Abbott a défendu la restriction de l’accès au parc par le Texas, exprimant sa frustration face aux migrants entrant illégalement par Eagle Pass et aux agents fédéraux les chargeant dans des bus.

« Nous avons dit : « Nous en avons assez. Nous n’allons plus permettre que cela se produise”, a déclaré Abbott.

QUE EST-IL ARRIVÉ SUR LE RIO GRANDE ?

Le différend sur l’accès à Shelby Park s’est intensifié samedi lorsque le représentant américain Henry Cuellar, un démocrate dont le district comprend la frontière du Texas, a accusé l’État d’empêcher les agents de la patrouille frontalière de faire leur travail après la noyade de trois migrants, dont deux enfants, près d’Eagle Pass.

Le département militaire du Texas a déclaré que les affirmations selon lesquelles l’État aurait empêché les agents de la patrouille frontalière de sauver les victimes étaient « totalement inexactes ». Les agents de la patrouille frontalière ont indiqué que les autorités mexicaines avaient déjà récupéré deux des corps lorsqu’elles avaient demandé l’entrée à Shelby Park. Le département a déclaré que la patrouille frontalière avait spécifiquement demandé l’accès pour poursuivre deux autres migrants qui auraient été avec les victimes.

Dans un dossier déposé lundi auprès de la Cour suprême, le ministère de la Justice a fait valoir qu’au minimum, la patrouille frontalière aurait pu aider ses homologues mexicains si les agents avaient eu accès à la zone.

Mercredi, l’État a de nouveau contesté les récits du gouvernement américain sur les noyades, et a fait valoir devant la Cour suprême que la patrouille frontalière s’était en grande partie retirée de la zone plus de deux mois auparavant.

QU’EST-CE QUE LE TEXAS A FAIT D’AUTRE ?

Une nouvelle loi du Texas, qui devrait entrer en vigueur en mars, permettrait à toutes les forces de l’ordre de l’État de arrêter les migrants qui traversent illégalement la frontière et habiliter les juges à leur ordonner de quitter les États-Unis. Le ministère de la Justice a poursuiviarguant que la loi outrepasserait l’autorité du gouvernement fédéral en matière d’immigration.

Le Texas est également devant les tribunaux et se bat pour conserver un barrière flottante de bouées sur le Rio Grande pour empêcher les migrants de traverser. Dans une victoire pour l’État mercredi, une cour d’appel fédérale de la Nouvelle-Orléans a annulé une ordonnance précédente qui obligeait le Texas à déplacer la barrière.

Le Texas transporte également des migrants par bus depuis la frontière vers des villes dirigées par les démocrates à travers les États-Unis, dont certaines sont essayer d’arrêter ou réacheminer les arrivées.

___ Weber a rapporté d’Austin, au Texas.