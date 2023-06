Ce qu’il faut savoir sur le clone Twitter de Meta

Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, parle de la fonctionnalité Facebook News au Paley Center For Media à New York le 25 octobre 2019. Drew Anger | Getty Images Actualités | Getty Images

Pendant des mois, Méta a travaillé sur un réseau de médias sociaux textuel de type Twitter qui concurrencerait Twitter et la multitude d’applications clones qui ont pris de l’importance depuis qu’Elon Musk a privé Twitter en 2022. La nouvelle des plans a inspiré une prise de bec publique entre Musk et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, aboutissant à un défi de plaisanterie pour s’engager dans un combat physique de « match en cage » à Las Vegas. Meta a précédemment confirmé à CNBC qu’il « explorait un réseau social décentralisé autonome pour partager des mises à jour de texte », mais n’a pas fourni plus de détails sur la nature ou le nom de l’application. Meta bénéficie d’un avantage significatif sur ses concurrents parvenus comme BlueSky ou Mastodon, compte tenu du nombre d’utilisateurs déjà intégrés à Facebook et Instagram. Il entretient également des relations de longue date avec des marques et des annonceurs qui pourraient générer des revenus au lancement. Mais étant donné les coupes profondes dans les équipes de confiance et de sécurité chez Meta et dans l’ensemble de l’industrie des médias sociaux, la modération du contenu peut s’avérer être un défi. Beaucoup les annonceurs ont fui Twitter après que le contenu controversé ait augmenté à la suite de l’acquisition de Musk. Chez Meta, qui a fait l’objet d’un examen minutieux pour son amplification de la désinformation, des préoccupations similaires pourraient saper sa capacité à attirer en masse les annonceurs vers une nouvelle offre. Voici ce qui a été rapporté jusqu’à présent.

L’application de type Twitter de Meta, P92, liée aux comptes Instagram

L’application porte le nom de code Project 92 ou P92, Platformer rapporté en marset Meta envisage de l’appeler Threads, selon un rapport publié en juin par le bord. Il serait profondément intégré à Instagram, remplissant les informations de la plate-forme de médias sociaux existante. Un haut dirigeant de Meta aurait déclaré que des utilisateurs de haut niveau, y compris des célébrités et des créateurs de contenu, recherchaient une plate-forme « sainement gérée ». Une capture d’écran montre une fonctionnalité SSO ou d’authentification unique, avec les mots « Se connecter avec Instagram » sur l’écran d’accueil. Meta croit clairement qu’il peut tirer parti de ses relations existantes avec les institutions, les célébrités et les organes de presse pour attirer les utilisateurs et les générateurs de contenu, ce qui à son tour alimenterait les revenus publicitaires et revitaliserait une base d’utilisateurs vieillissante.

La plateforme fonctionnera avec Mastodon

Les rendus obtenus par The Verge montrent une interface utilisateur étrangement similaire au flux de Twitter, avec une iconographie et des symboles qui reflètent l’interface utilisateur actuelle d’Instagram. L’interface utilisateur familière permettra probablement aux utilisateurs de se débattre plus facilement avec une intégration signalée avec ActivityPub, un protocole de médias sociaux conçu pour promouvoir les réseaux sociaux « décentralisés », permettant à différentes plates-formes de se connecter efficacement les unes aux autres. L’intégration signifie que les systèmes qui fonctionnent également sur ActivityPub, comme le concurrent de Twitter Mastodon, auraient une interconnectivité avec Project 92. Un rendu partagé par Verge met en évidence cette intégration.

Des personnalités de premier plan sont en pourparlers pour rejoindre la plateforme

Le chef de produit de Meta, Chris Cox, aurait déclaré que la société s’engageait auprès de personnalités publiques, notamment le Dalaï Lama et Oprah Winfrey, pour rejoindre la plate-forme lors du lancement. Le Dalaï Lama compte plus de deux millions de followers sur Instagram ; Winfrey a plus de 23 millions. Les utilisateurs expérimentés de haut niveau donneraient à Meta un public monétisable et captif dès le départ, et pourraient aider à propulser l’application devant Twitter.

Meta pousse à lancer cet été