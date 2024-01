Ce qu’il faut savoir sur le chemin semé d’embûches de la Suède vers l’OTAN

STOCKHOLM (AP) — La candidature de la Suède à l’OTAN — retenue pendant près de deux ans — a surmonté son avant-dernier obstacle lorsque Le Parlement turc a donné son feu vert d’admettre le pays nordique dans l’alliance.

Tous les pays membres de l’OTAN doivent donner leur approbation avant qu’un nouveau membre puisse rejoindre l’alliance, et la Hongrie est désormais le seul membre à ne pas avoir donné son feu vert à la Suède.

Voici un aperçu du parcours complexe de la Suède vers l’adhésion à l’OTAN.

POURQUOI LA SUÈDE VEUT-ELLE REJOINDRE L’OTAN ?

La Suède est restée à l’écart des alliances militaires pendant plus de 200 ans et a longtemps exclu de chercher à devenir membre de l’OTAN. Mais après Invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, elle a abandonné presque du jour au lendemain sa politique de non-alignement de longue date et a décidé de postuler pour rejoindre l’alliance avec la Finlande voisine.

La Suède et la Finlande avaient déjà développé des liens étroits avec l’OTAN après la fin de la guerre froide, mais l’opinion publique restait fermement opposée à une adhésion à part entière jusqu’à la guerre en Ukraine.

Le non-alignement était considéré comme le meilleur moyen d’éviter de créer des tensions avec la Russie, leur puissant voisin de la région de la mer Baltique. Mais l’agression russe a provoqué un changement radical dans les deux pays, les sondages montrant une hausse du soutien à l’adhésion à l’OTAN.

Les partis politiques finlandais et suédois ont décidé qu’ils avaient besoin des garanties de sécurité que seule une adhésion à part entière à l’alliance dirigée par les États-Unis leur apporterait.

POURQUOI CELA PREND-T-IL AUTANT DE TEMPS?

Alors que la Finlande est devenue le 31e membre de l’OTAN en avril de l’année dernière, la candidature de la Suède a été retardée par la Turquie et la Hongrie.

Pour permettre à la Suède d’adhérer, le président turc Recep Tayyip Erdogan a posé une série de conditions, notamment une position plus dure envers les groupes que la Turquie considère comme des menaces pour sa sécurité, tels que les militants kurdes et les membres d’un réseau qu’elle accuse d’être responsable de l’échec du coup d’État de 2016.

Bien que le gouvernement suédois ait tenté d’apaiser Erdogan en levant l’embargo sur les armes à l’encontre de la Turquie et en promettant de coopérer dans ce domaine, lutter contre le terrorismemanifestations publiques en Suède de partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un parti interdit, et de militants anti-musulmans. militants qui ont brûlé le Coran compliqué la situation.

Les pressions exercées par les États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN sur la Turquie pour qu’elle lève ses objections à l’adhésion de la Suède semblaient avoir peu d’effet jusqu’à ce qu’Erdogan déclare lors d’un sommet de l’OTAN l’année dernière qu’il enverrait les documents au Parlement pour approbation. Mais la question a été retardée au Parlement jusqu’à ce que les législateurs organisent finalement un vote sur la question mardi et ratifient le protocole d’adhésion de la Suède par 287 voix contre 55.

Cela laisse la Hongrie comme dernier obstacle à la candidature de la Suède à l’OTAN. Dans un premier temps, la Hongrie n’a donné aucune raison claire pour justifier son retard et le Premier ministre Viktor Orbán a longtemps insisté sur le fait que son pays ne serait pas le dernier à donner son accord à la Suède. Mais le ton à l’égard de Stockholm s’est durci l’année dernière, la Hongrie accusant les politiciens suédois de raconter des « mensonges flagrants » sur l’état de la démocratie hongroise.

Orbán, qui a rompu les rangs avec les alliés de l’OTAN en adoptant une position favorable au Kremlin face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré mardi qu’il avait a invité le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à Budapest pour discuter de « la future coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense en tant qu’alliés et partenaires ».

À moins qu’une session d’urgence du Parlement hongrois ne soit convoquée pour débattre de la candidature de la Suède à l’OTAN, sa prochaine assemblée est prévue pour le 26 février.

QU’APPORTERAIT LA SUÈDE À L’ALLIANCE ?

L’inclusion de la Suède laisserait la mer Baltique entourée par les pays de l’OTAN, renforçant ainsi l’alliance dans cette région stratégiquement importante. La mer Baltique est le point d’accès maritime de la Russie à la ville de Saint-Pétersbourg et à l’enclave de Kaliningrad.

Les forces armées suédoises, bien que fortement réduites depuis la guerre froide, sont largement considérées comme un atout potentiel pour la défense collective de l’OTAN dans la région. Les Suédois disposent d’une force aérienne et d’une marine modernes et se sont engagés à augmenter leurs dépenses de défense pour atteindre l’objectif de l’OTAN de 2 % du produit intérieur brut.

Comme les Finlandais, les forces suédoises participent depuis des années à des exercices conjoints avec l’OTAN.

COMMENT LA RUSSIE A-T-ELLE RÉAGI?

Il n’est pas surprenant que Moscou ait réagi négativement à la décision de la Suède et de la Finlande d’abandonner le non-alignement et de demander leur adhésion à l’OTAN, et a mis en garde contre des contre-mesures non précisées.

La Russie a déclaré que cette décision avait eu un impact négatif sur la situation sécuritaire en Europe du Nord, qui, selon elle, « était auparavant l’une des régions les plus stables au monde ».

Les services de sécurité finlandais ont déclaré en octobre que les relations du pays avec la Russie s’étaient considérablement détériorées et que Moscou considérait désormais son voisin occidental comme un pays hostile.

La Suède et la Finlande ont toutes deux mis en garde contre un risque accru d’ingérence russe et d’attaques hybrides.