Ce qu’il faut savoir sur le changement de déclaration fiscale 1099-K pour Venmo, PayPal

Si vous craignez d’obtenir un formulaire fiscal à partir d’applications de paiement comme Venmo ou Pay Pal vous êtes désormais moins susceptible d’en recevoir un pour 2022 – grâce à un changement de l’IRS.

L’agence a annoncé vendredi un délai d’un an pour une nouvelle règle de déclaration fiscale, obligeant les services de paiement à émettre le formulaire 1099-K pour les transferts d’entreprise de plus de 600 $, et de nombreux experts fiscaux ont applaudi le changement.

Avant 2022, les contribuables et l’IRS recevaient des 1099-K lorsque les paiements dépassaient un seuil de plus de 200 transactions d’une valeur totale supérieure à 20 000 $.

Alors qu’un seul transfert à partir de 2022 aurait pu déclencher le formulaire, l’IRS a retardé le calendrier d’un an “pour faciliter la transition”, a déclaré le commissaire par intérim de l’IRS, Doug O’Donnell. dit dans un communiqué.

“C’est extrêmement bienvenu”, a déclaré Albert Campo, expert-comptable et président d’AJC Accounting Services à Manalapan, New Jersey.

Il a déclaré que le délai d’un an pour le changement de déclaration de revenus fédéral 1099-K donne aux contribuables plus de temps pour se préparer. Mais “il doit certainement y avoir plus de conseils de l’IRS”, a déclaré Campo.