Ce qu’il faut savoir sur le cessez-le-feu au Haut-Karabakh | Actualités explicatives

Les forces séparatistes arméniennes du Haut-Karabakh ont accepté les termes d’un cessez-le-feu proposé par les soldats de maintien de la paix russes, après avoir subi une série de revers sur le champ de bataille aux mains des forces azerbaïdjanaises.

L’annonce surprise de mercredi vise à éviter une nouvelle escalade du conflit, qui aurait fait 32 morts et des centaines de blessés en 24 heures, même si les perspectives d’une paix plus durable restent incertaines.

L’Azerbaïdjan a commencé mardi son opération « antiterroriste » au Haut-Karabakh après que certains de ses soldats auraient été tués par des séparatistes armés sympathisants de l’Arménie.

Le Karabakh est reconnu internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, bien que 120 000 Arméniens de souche vivent et dominent la région.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan avait auparavant accusé l’Azerbaïdjan de tenter de provoquer une guerre entre les deux pays voisins, tous deux alliés de la Russie.

Voici ce que vous devez savoir sur le cessez-le-feu et le conflit de longue date entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Que contient le dernier accord de cessez-le-feu ?

Les forces séparatistes arméniennes ont déclaré que l’Azerbaïdjan avait percé leurs lignes et pris un certain nombre de hauteurs et de carrefours routiers stratégiques.

Dans de telles circonstances, la soi-disant « République d’Artsakh » a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que de cesser les hostilités.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a également déclaré que les forces arméniennes au Karabakh avaient accepté de « déposer les armes, d’abandonner les positions de combat et les postes militaires et de désarmer complètement », ajoutant que toutes les armes et équipements lourds étaient remis à l’armée azerbaïdjanaise.

Bakou avait exigé la dissolution des autorités politiques séparatistes du Karabakh avant toute négociation sur l’avenir de la région, que l’Azerbaïdjan souhaite pleinement intégrer.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le cessez-le-feu serait mis en œuvre en coordination avec les forces de maintien de la paix russes. Pashinyan d’Arménie a déclaré qu’Erevan n’était pas impliqué dans la préparation du texte du cessez-le-feu.

« Nous espérons que l’escalade militaire ne se poursuivra pas, car dans les conditions actuelles, il est très important d’assurer la stabilité et de mettre fin aux combats », a déclaré Pashinyan dans un discours télévisé aux Arméniens.

Il a également noté que l’Arménie n’avait plus de troupes au Karabakh depuis août 2021.

Quelle a été la réaction internationale au cessez-le-feu ?

A Moscou, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son gouvernement était en contact avec toutes les parties au conflit, ajoutant que les soldats de maintien de la paix russes feraient tout pour protéger les civils.

Lors d’une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, Poutine a déclaré que la Russie espérait parvenir à un règlement pacifique de la situation au Haut-Karabakh.

« J’espère que nous pourrons parvenir à une désescalade et transférer une solution à ce problème sur une voie pacifique », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères Paruyr Hovhannisyan a déclaré que les Arméniens de souche de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh pourraient « dans un monde idéal » vivre sous la domination azerbaïdjanaise, mais que l’expérience historique rendait cela difficile à imaginer.

Dans une interview accordée à l’agence de presse Reuters, il a déclaré que l’Arménie comprenait que les Arméniens du Karabakh étaient ouverts aux négociations avec Bakou et que le dialogue était crucial.

Une première réunion pour discuter de l’accord de cessez-le-feu entre les autorités du Haut-Karabakh et de l’Azerbaïdjan aura lieu jeudi dans la ville azerbaïdjanaise d’Evlakh, selon les médias.

Un tel accord rapprocherait l’Azerbaïdjan de tous ses objectifs, tandis que tout nouveau combat pourrait accroître le risque d’une guerre plus grave entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Avant l’opération « antiterroriste », les affrontements le long de leur frontière commune n’étaient pas rares et les tensions restent vives malgré la dernière trêve annoncée.

Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que le désarmement des forces du Karabakh améliorerait les chances de réintégration réussie du territoire, ainsi que les perspectives de paix avec l’Arménie.

Il a rejeté les appels à l’implication du Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant que tout problème devait être résolu sur le terrain.

Quelle est l’origine du conflit du Haut-Karabagh ?

Le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet du Haut-Karabakh dure depuis des décennies.

Les tensions vieilles de plusieurs siècles entre les Arméniens chrétiens et les Azéris musulmans turcs compliquent encore la situation.

Les deux pays ont mené une guerre brève mais brutale dans la région, au cours de laquelle plus de 6 000 personnes ont été tuées.

Les rivaux de l’ex-Caucase soviétique sont aux prises avec un conflit avec des hostilités à grande échelle qui ont éclaté dans les années 1990 et en 2020.

Le dernier conflit à grande échelle au Haut-Karabakh a duré six semaines en 2020 avant une trêve négociée par la Russie.

Le cessez-le-feu a vu l’Arménie céder des pans de territoire qu’elle contrôlait depuis les années 1990, mais on estime que 120 000 Arméniens de souche considèrent toujours cette région comme leur patrie au sein du territoire internationalement reconnu de l’Azerbaïdjan.

Les Arméniens de souche vivant dans la région ont accès à l’Arménie par le couloir de Lachin.

Quel est le rôle du corridor de Lachin dans le conflit ?

Le corridor de Lachin est l’unique autoroute reliant l’Arménie et le Haut-Karabakh montagneux qui abrite environ 120 000 Arméniens de souche.

La route est surveillée par des soldats de maintien de la paix russes depuis 2020.

À la mi-décembre 2022, l’Arménie a accusé l’Azerbaïdjan de bloquer l’autoroute, coupant ainsi l’accès direct d’Erevan aux Arméniens de souche.

Les militants azerbaïdjanais affirment cependant que les Arméniens de souche ont été impliqués dans l’exploitation illégale des ressources naturelles de la région, ce qui a provoqué le blocus.

Selon les rapports et les données, la région du Haut-Karabakh abrite diverses ressources naturelles, parmi lesquelles des minéraux tels que des minerais de métaux non ferreux et de l’or valant des milliards de dollars, ce qui rend la région très controversée.

Pourquoi la situation instable du Caucase du Sud est-elle importante ?

Les développements au Haut-Karabakh pourraient modifier l’équilibre géopolitique dans le Caucase du Sud, où l’Azerbaïdjan est un important producteur d’énergie.

La région est sillonnée d’oléoducs et de gazoducs, mais aucun ne se trouve à proximité du Haut-Karabakh lui-même, et tout conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie pourrait avoir des répercussions majeures au-delà de la région.

La principale route d’exportation de pétrole de l’Azerbaïdjan est l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), qui représente environ 80 % des exportations pétrolières du pays et passe par la Géorgie et jusqu’à la côte méditerranéenne turque. Sa capacité est de 1,2 million de barils par jour, soit plus de 1 % des réserves mondiales de pétrole.

L’Azerbaïdjan exporte également du pétrole via la Russie via l’oléoduc Bakou-Novorossiysk et via la Géorgie par chemin de fer, ainsi qu’un oléoduc reliant Bakou à Supsa en Géorgie.

L’Azerbaïdjan exporte également du gaz vers l’Europe. La production de gaz de ses champs d’Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) a totalisé 13,4 milliards de mètres cubes (bcm) en 2022, tandis que 25,2 milliards de m3 ont été produits par le projet gazier de Shah Deniz, où BP dirige un consortium international.

L’Azerbaïdjan a exporté 6,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers l’Europe en janvier-juillet.

Pendant ce temps, l’Arménie abrite la centrale nucléaire de Metsamor, qui se trouve déjà dans une situation précaire en raison du risque sismique.