Ce qu’il faut savoir sur le casting, l’intrigue et plus – Hollywood Life

Crédit d’image : Netflix / Everett Collection

L’homme gris est un nouveau film passionnant disponible en streaming sur Netflix. Le thriller d’action est basé sur le 2009 Marc Greney roman du même nom, qui est devenu une série de livres à succès. Le film est centré sur The Grey Man, un ancien agent de la CIA et un assassin indépendant dont le vrai nom est Court Gentry.

Le film est épique à l’échelle avec un budget annoncé de 200 millions de dollars. L’homme gris a été un projet de longue gestation à Hollywood. Le film était en préparation avec Brad Pitt devrait jouer en 2015, mais le projet n’a jamais vu le jour. L’homme gris est entré en développement en 2020 et est sorti sur Netflix le 22 juillet 2022. Voici tout ce que vous devez savoir sur le film et les plans d’une suite.

La suite de “L’homme gris”

Une suite à L’homme gris a été officiellement annoncé par Netflix le 26 juillet. Ryan Gosling reviendra pour le spin-off, qui est actuellement en développement avec Jo et Anthony Russo revenant en tant que directeurs. Un spin-off de la franchise principale est également en préparation, a déclaré Netflix, bien qu’aucun acteur / personnage n’ait été annoncé.

“La suite sera inspirée du roman de Mark Greaney”, a déclaré Joe Date limite après l’annonce de la suite. « Traduire d’un support à un autre nécessite souvent une interprétation, mais nous disposons d’une quantité incroyable de sources provenant d’une offre incroyable. Nous nous en inspirerons pour la suite. Quant au spin-off, Joe a révélé qu’il sera “un peu plus nerveux et expérimental”.

Le casting de “The Grey Man” : des visages nouveaux et familiers

Ryan Gosling joue le rôle de Court Gentry, avec Chris Evans avec le rôle de Lloyd Hansen. Gosling contre Evans ? Oui s’il te plaît! Leur casting a été annoncé en juillet 2020. Au cours des derniers mois de 2020 et en 2021, des stars plus incroyables ont été ajoutées au casting. Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanushet Julia Beurres a rejoint le casting en décembre 2020. L’homme gris est une réunion pour Chris et Ana, qui ont tous deux joué dans le film à succès de 2019 Couteaux sortis. L’homme gris est le dernier projet de grande envergure pour Julia, la vedette de de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood.

Sortant de son tour de star dans Netflix Bridgerton en tant que duc de Hastings, Régé-Jean Page a rejoint le casting en mars 2021. Billy Bob Thorton et Alfred Woodard sont également dans L’homme gris.

“L’homme gris” dans les coulisses

L’homme gris est réalisé par le duo de puissance ultime Joe et Anthony Russo. Les frères ont notamment réalisé une multitude de films Marvel, dont l’épopée de 2019 Avengers : Fin de partie. Le film est produit par la société des frères Russo, AGBO. Joe a écrit le scénario, ainsi que Christophe Markus et Stephen McFeely. Christopher et Stephen ont déjà travaillé avec les Russo sur Capitaine Amérique et Vengeurs films. Ils sont également co-présidents de Story chez AGBO.

L’homme gris est la cinquième collaboration entre les frères Russo et Chris Evans. Joe et Anthony Russo ont précédemment dirigé Chris dans Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, Captain America : Guerre Civile, Avengers : guerre à l’infiniet Avengers : Fin de partie.

De retour en décembre 2020, Celui de l’homme gris le démarrage de la production a été retardé en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 en Californie, Date limite signalé. Le film devait initialement commencer à tourner à la mi-janvier 2021, mais il a été retardé d’au moins deux semaines. Début mars 2021, il a été révélé que le tournage devait commencer dans deux semaines.

La grande affaire Netflix

Avec un budget de 200 millions de dollars, L’homme gris est le film Netflix le plus cher à ce jour. C’est une grande entreprise, mais Joe et Anthony Russo ont prouvé qu’ils étaient plus que capables de créer un film à succès. Avengers : Fin de partie reste le film le plus rentable de tous les temps avec des recettes au box-office de plus de 2,7 milliards de dollars. Le film Netflix Extractionqui mettait en vedette Chris Hemsworth et a été produit par AGBO, est devenu le film original de Netflix le plus regardé lorsque Netflix a annoncé sa liste des 10 meilleurs films originaux en 2020. En ce qui concerne les superproductions, les frères Russo savent ce qu’ils font.

Joe a expliqué dans une interview de juillet 2020 avec Date limite que l’espoir est que L’homme gris devient une franchise Netflix à succès, il y a actuellement 10 livres dans L’homme gris franchisé, avec Sans relâche sorti en février 2021.

“L’intention est qu’il soit compétitif avec n’importe quel théâtre, et la possibilité de faire avec Gosling et Evans est un rêve pour nous”, a déclaré Joe. “L’idée est de créer une franchise et de construire tout un univers, avec Ryan au centre. Nous nous sommes tous engagés dans le premier film, et ça doit être génial pour nous amener au deuxième film. Ce sont des maîtres assassins, et les personnages de Gosling sont brûlés par la CIA et le personnage d’Evans doit le traquer. Nous avons une excellente relation de travail avec Netflix, et nous remontons à près de 20 ans avec Scott Stuber. Nous avons formé AGBO pour être une société de narration agnostique, où nous trouvons la meilleure plate-forme. Nous pensons que Netflix est l’endroit idéal pour ce film.