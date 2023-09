Ce qu’il faut savoir sur le cancer rare qui a tué Jimmy Buffett

5 septembre 2023 – Vous avez peut-être entendu parler des trois formes les plus courantes de cancer de la peau – le carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde et le mélanome – mais il existe une forme plus rare et plus mortelle connue sous le nom de Carcinome à cellules de Merkel.

Le décès du chanteur et compositeur populaire Jimmy Buffett, décédé vendredi à 76 ans d’un carcinome à cellules de Merkel, a placé cette forme de cancer de la peau sous les projecteurs. mais qu’est ce que c’est exactement? Quels sont les signes avant-coureurs, en quoi est-il différent des autres cancers de la peau et comment entraîne-t-il la mort ?

WebMD a contacté l’un des plus éminents experts sur le carcinome à cellules de Merkel pour obtenir des réponses : Paul Nghiem, MD, PhD, président de dermatologie à la faculté de médecine de l’Université de Washington et directeur du programme clinique d’oncologie cutanée au Fred Hutchinson Cancer Center, tous deux en Seattle.

Une plus grande sensibilisation à ce type de cancer de la peau est importante, a déclaré Nghiem.

« Outre le mélanome, il existe un autre cancer de la peau, le carcinome épidermoïde, essentiellement le plus courant dont on entend beaucoup parler. Ce cancer est quatre fois plus susceptible de tuer quelqu’un qu’un mélanome.