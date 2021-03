Le canal est en Egypte, reliant Port-Saïd sur la mer Méditerranée à l’océan Indien via la ville sud égyptienne de Suez sur la mer Rouge. Le passage permet une expédition plus directe entre l’Europe et l’Asie, éliminant le besoin de faire le tour de l’Afrique et réduisant les temps de voyage de jours ou de semaines.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy