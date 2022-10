Ce qu’il faut savoir sur l’attaque contre le mari de la présidente Pelosi

SAN FRANCISCO (AP) – Un homme est entré par effraction dans la maison de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à San Francisco et a sévèrement battu son mari de 82 ans, Paul Pelosi, avec un marteau tôt vendredi alors que le législateur démocrate était à Washington.

Paul Pelosi a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et des blessures graves au bras et aux mains droits, et ses médecins s’attendent à un rétablissement complet, a déclaré le bureau du conférencier.

David DePape, 42 ans, a été arrêté pour suspicion de tentative de meurtre, de maltraitance de personnes âgées et de cambriolage, a annoncé la police.

“Ce n’était pas un acte au hasard. C’était intentionnel. Et c’est faux », a déclaré le chef de la police de San Francisco, William Scott.

La violence a été la dernière secousse d’un système politique de plus en plus éclaté et déchiré par l’extrémisme.

Un aperçu de ce que l’on sait de l’attaque et du suspect :

QU’EST-IL ARRIVÉ?

Un intrus brandissant un marteau s’est frayé un chemin à travers une porte arrière dans la résidence Pelosi à San Francisco peu avant 02h30 vendredi. L’homme a confronté Paul Pelosi et a crié: «Où est Nancy», selon une personne familière avec la situation qui a obtenu l’anonymat pour en discuter.

Paul Pelosi a lui-même appelé le 911 et lorsque la police est arrivée, ils l’ont trouvé aux prises avec l’agresseur. L’homme a réussi à frapper Pelosi au moins une fois avec le marteau avant d’être plaqué par des policiers et arrêté, a indiqué la police.

Nancy Pelosi était à Washington au moment de l’attaque.

COMMENT VA PAUL PELOSI ?

Il a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras et aux mains droits, et ses médecins s’attendent à un rétablissement complet, a déclaré vendredi le bureau du président. Il n’y a eu aucune mise à jour sur son état samedi.

Nancy Pelosi est arrivée à San Francisco vendredi soir. Son cortège a été vu arriver à l’hôpital où son mari était soigné.

Le couple est marié depuis 1963.

QUE DISENT LES ENQUÊTEURS ?

Scott, le chef de la police de San Francisco, a déclaré que l’attaque n’était pas un acte aléatoire. “C’était intentionnel”, a-t-il déclaré.

La police n’a pas immédiatement confirmé de motif, mais trois personnes au courant de l’enquête ont déclaré à l’Associated Press que l’agresseur visait le domicile de Pelosi.

Le FBI et la police du Capitole font également partie de l’enquête conjointe.

QUI EST LE SUSPECT ?

DePape devait être inculpé la semaine prochaine de tentative d’homicide, d’agression avec une arme mortelle, de maltraitance des personnes âgées et de cambriolage. Après son arrestation, il a été transporté à l’hôpital, où il est resté vendredi soir.

DePape a publié fréquemment sur les réseaux sociaux, faisant souvent des commentaires racistes et décousus qui comprenaient la remise en question des résultats des élections de 2020, la défense de l’ancien président Donald Trump et faisant écho aux théories du complot QAnon.

Résident de la baie de San Francisco depuis deux décennies, il était connu localement comme un militant pro-nudité qui avait fait du piquetage nu lors de manifestations contre les lois exigeant que les gens soient habillés en public.

Il a grandi à Powell River, en Colombie-Britannique, avant de suivre une petite amie plus âgée en Californie. Il a trois enfants avec deux femmes. Le beau-père Gene DePape a déclaré que le suspect avait vécu avec lui au Canada jusqu’à l’âge de 14 ans et qu’il était un garçon calme.

“Il était reclus”, a déclaré Gene DePape. “Il n’a jamais été violent”

D’AUTRES MEMBRES DU CONGRÈS ONT-ILS ÉTÉ MENACÉS ?

Cela fait presque deux ans depuis l’émeute au Capitole des États-Unis, lorsque les partisans de Trump sont entrés par effraction dans le bâtiment et ont chassé Pelosi et d’autres membres du Congrès. Depuis lors, les menaces contre les législateurs et leurs familles ont fortement augmenté.

La police du Capitole des États-Unis a enquêté sur près de 10 000 menaces contre des membres l’année dernière, soit plus du double du nombre quatre ans plus tôt.

Les législateurs ont fait pression pour une meilleure sécurité, en particulier pour leurs familles et leurs maisons en dehors de Washington. Les responsables de la sécurité ont promis de payer les mises à niveau de certains systèmes de sécurité et une présence accrue de la police du Capitole en dehors de Washington. Mais la grande majorité des membres sont pour la plupart seuls.

L’attaque contre Paul Pelosi s’est produite lorsque Nancy Pelosi était hors de la ville, ce qui signifiait qu’il y avait moins de présence de sécurité dans leur maison.

