Ce qu’il faut savoir sur l’arsenal de roquettes de Gaza

LE CAIRE – Ils font passer les pièces en contrebande ou fabriquent les leurs, avec l’aide du savoir-faire iranien. Ils réutilisent les tuyaux de plomberie récupérés dans les colonies israéliennes abandonnées et les composants extraits des bombes israéliennes ratées. Ils assemblent les roquettes sous terre ou dans des quartiers denses que les Israéliens hésitent à frapper. Malgré la capacité de surveillance tant vantée d’Israël et la puissance de feu militaire écrasante à côté, les militants palestiniens à Gaza ont réussi à amasser un vaste arsenal de roquettes avec une portée accrue au cours des 16 années écoulées depuis qu’Israël a quitté l’enclave côtière qu’il avait occupée après la guerre de 1967. Le Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza depuis 2007 et ne reconnaît pas le droit d’Israël à exister, a transformé l’arsenal en une menace de plus en plus meurtrière, comme en témoigne la récente recrudescence des hostilités avec l’armée israélienne. Jeudi, ont déclaré des responsables israéliens, les militants avaient tiré environ 1 800 roquettes. L’arsenal est pâle en comparaison des vastes puissances destructrices de l’armée de l’air israélienne. Mais pour les Israéliens, les roquettes sont les outils de ce que leur pays et de nombreux autres, y compris les États-Unis, considèrent comme une organisation terroriste, intégrée parmi les près de deux millions d’habitants palestiniens de Gaza.

Pour de nombreux Palestiniens, les roquettes symbolisent leur résistance légitime à la domination et à l’occupation israéliennes. Combien de roquettes ont été amassées par le Hamas et ses alliés? Les services de renseignement israéliens ont estimé que le Hamas, le Jihad islamique et d’autres groupes militants palestiniens avaient environ 30 000 roquettes et projectiles de mortier planqués à Gaza. Les roquettes sont de portées très variables et manquent de systèmes de guidage, mais les militants ont pu améliorer leur précision.

Qu’y a-t-il de nouveau dans les dernières salves lancées depuis Gaza? Le nombre de roquettes tirées chaque jour lors de la dernière vague d’hostilités est sans précédent. Et alors que la majorité des roquettes semblent viser des centres de population dans le sud et le centre d’Israël, des roquettes à plus longue portée ont été lancées sur Tel Aviv et Jérusalem. C’est un signe, disent les experts, que le Hamas a non seulement réussi à reconstituer son arsenal, mais a amélioré ses capacités. Certains commandants israéliens ont exprimé leur surprise à la fois de l’intensité et de la portée des roquettes Gaza.

Une analyse par Michael Armstrong, un professeur agrégé de recherche opérationnelle à l’Université Brock au Canada, a constaté une augmentation significative de la cadence de tir. En utilisant les chiffres des Forces de défense israéliennes, M. Armstrong, qui étudie ces armes, a cité 470 roquettes tirées de Gaza au cours des 24 premières heures de l’escalade la plus récente, contre un pic de 192 roquettes par jour en 2014 et 312 en 2012. Le Hamas, dit-il, a également lancé plus d’attaques à longue portée avec 130 roquettes tirées sur Tel Aviv mardi soir, ce qui représente près de 17% de toutes les tirs jusqu’à ce point. En 2014, ce taux était de 8% et en 2012 de moins de 1%. « Nous ne savons toujours pas si le Hamas a plus de roquettes à longue portée, ou s’il choisit d’utiliser ses meilleurs éléments en premier », a déclaré M. Armstrong.