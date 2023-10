Ce qu’il faut savoir sur Laphonza Butler, le choix de Newsom au Sénat

Dimanche soir, la nouvelle a été annoncée que le gouverneur Gavin Newsom prévoyait de pourvoir le siège vacant de Dianne Feinstein au Sénat avec un initié politique et président de la liste d’Emily, Laphonza Butler.

Butler, 44 ans, est la première personne homosexuelle à représenter la Californie au Sénat.

Sa carrière couvre les mondes politique, corporatif, universitaire et syndical.

Avant de rejoindre Emily’s List – une organisation politique dédiée à l’élection des femmes à des fonctions politiques – elle a été directrice des politiques publiques et des campagnes chez Airbnb et a travaillé en partenariat avec le cabinet de conseil politique SCRB Strategies – maintenant Bearstar Strategies – dont les clients comprenaient Newsom, l’ancienne maire d’Oakland Libby. Schaaf puis-Sen. Kamala Harris. La société est dirigée par les stratèges chevronnés du gouverneur Ace Smith, Sean Clegg et Juan Rodriguez.

Butler a également été président pendant plus d’une décennie de la section locale 2015 du Service Employees International Union, qui représente plus de 325 000 travailleurs des maisons de retraite et des soins à domicile dans toute la Californie. La section locale 2015 du SEIU est le plus grand syndicat de Californie et la plus grande section locale représentant les travailleurs des soins de longue durée du pays.

Elle a également été conseillère principale de la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris.

En 2018, Butler a été nommée régente de l’UC par le gouverneur Jerry Brown, poste qu’elle a occupé jusqu’en 2021. Elle a siégé au conseil d’administration de l’organisation nationale de défense des enfants, le Children’s Defence Fund, du comité d’action politique BlackPAC et du Bay Area Economic Council. Groupe de réflexion de l’Institut. Elle est une ancienne directrice du conseil des gouverneurs de la branche de Los Angeles de la Réserve fédérale.

Butler est née à Magnolia, Mississippi. Son père est décédé après une série de crises cardiaques alors qu’elle avait 16 ans, laissant sa mère travailler jusqu’à trois emplois à la fois pour subvenir aux besoins de ses trois enfants.

Elle a obtenu son baccalauréat en sciences politiques à la Jackson State University – une université historiquement noire – où, a-t-elle déclaré à Mark Z. Barabak du Times en 2021, elle a été inspirée par ses instructeurs, dont beaucoup étaient des vétérans du mouvement des droits civiques.

Ils lui ont inculqué un penchant pour l’activisme et un engagement en faveur de la justice sociale, a-t-elle déclaré.

« Que fais-tu pour la liberté ? Cela a toujours été la question », a rappelé Butler à Barabak. « Que fais-tu pour la liberté aujourd’hui ? »

Butler a déménagé en Californie en 2009 après avoir été organisateur du travail pour les infirmières de Baltimore et de Milwaukee, les concierges de Philadelphie et les employés des hôpitaux de New Haven, dans le Connecticut.

Elle a déclaré à Barabak que son expérience dans le mouvement syndical l’avait préparée à la politique, en lui apprenant « la patience de jouer un long jeu et de savoir comment remporter des victoires en cours de route ».

Butler vit dans le Maryland avec son partenaire, Neneki Lee, et leur fille.