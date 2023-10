Ce qu’il faut savoir sur l’annonce de la Coupe du Monde FIFA 2030 | Football

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne accueilleront la Coupe du Monde de la FIFA 2030, tandis que l’Arabie Saoudite sera candidate à l’organisation de 2034.

La FIFA et les dirigeants mondiaux du football sont parvenus mercredi à un accord pour faire de la Coupe du monde 2030 la première à se dérouler sur trois continents et six pays.

L’une des principales considérations était de trouver un moyen de célébrer le 100e anniversaire de la Coupe du monde en Uruguay, où la finale inaugurale du tournoi a eu lieu en 1930.

Voici un aperçu rapide de ce qu’il faut savoir sur l’annonce de la Coupe du monde 2030 et des autres tournois à venir :

Quels pays ont été choisis pour accueillir la Coupe du monde 2030 ?

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne accueilleront conjointement la Coupe du monde 2030, mais des matchs seront également disputés en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.

Initialement, l’Espagne et le Portugal avaient inclus l’Ukraine dans leur candidature, affirmant vouloir envoyer « un message de solidarité et d’espoir ». Le Maroc a rejoint la candidature à la mi-mars.

Bien que ce soit la première fois que le Maroc et le Portugal accueillent la Coupe du Monde de la FIFA, l’Espagne a déjà accueilli le tournoi en 1982.

Le Maroc sera le deuxième pays africain à accueillir la Coupe du monde après l’Afrique du Sud en 2010.

L’Uruguay a été le premier hôte des premiers matchs de la FIFA et l’Argentine a accueilli la Coupe du monde en 1978.

« Dans un monde divisé, la FIFA et le football s’unissent », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

