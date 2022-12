Ce qu’il faut savoir sur l’affaire des élections de la Cour suprême

La Cour suprême a rejeté la théorie dans des décisions antérieures, pas plus tard qu’en 2019.

Le juge en chef John Roberts a implicitement exclu le soutien à la théorie dans une décision historique de 2019, Rucho contre Common Cause, qui a déclaré que les gerrymanders partisans étaient des questions politiques ne relevant pas des tribunaux fédéraux.

“Les dispositions des statuts et des constitutions des États peuvent fournir des normes et des orientations aux tribunaux des États à appliquer” pour interdire les cartes partisanes, a-t-il écrit, citant un amendement approuvé par les électeurs à la Constitution de la Floride qui interdit les cartes dessinées dans l’intention de favoriser ou de défavoriser une politique. faire la fête.

Le tribunal a catégoriquement rejeté la théorie, bien que par un vote de 5 contre 4, dans une décision de 2015 confirmant une initiative de vote en Arizona qui a pris le pouvoir de retirer les cartes politiques de l’Assemblée législative et l’a confié à une commission de redécoupage indépendante. Il l’a également fait dans une affaire de 1932 impliquant le veto du gouverneur du Minnesota sur les cartes du Congrès de cet État, ainsi qu’en 1913, dans une affaire impliquant la carte des sièges de la Chambre de l’Ohio.

L’approbation de la théorie supprimerait les derniers obstacles juridiques au gerrymandering des sièges de la Chambre.

À la suite de la décision de la Cour suprême de 2019 dans l’affaire Rucho, les constitutions et les tribunaux des États sont intervenus pour réglementer les cartes partisanes dans certains États. Plus récemment, les cours suprêmes ont rejeté comme gerrymanders partisans les cartes dessinées par les législatures du Maryland, de New York, de la Caroline du Nord et de l’Ohio après le recensement de 2020. Les hautes cours de Pennsylvanie et de Virginie ont également joué un rôle dans la modification des cartes de ces États.

Les cours suprêmes des États se sont généralement appuyées sur les dispositions de la plupart des constitutions des États garantissant des «élections libres et équitables», une clause qui n’existe pas dans la Constitution fédérale, et sur des clauses de liberté d’expression et de réunion qui ont été interprétées comme étant plus fortes que les garanties fédérales. La théorie de la législature indépendante supprimerait tout rôle des constitutions des États dans la réglementation des cartes politiques.

De nombreux États ont mis en place des commissions de redécoupage pour dessiner des cartes politiques, bien que seule une poignée – notamment en Arizona, en Californie, au Colorado et au Michigan – soit substantiellement indépendante de l’influence des législatures. Selon de nombreuses évaluations d’experts, de telles commissions seraient également menacées, voire complètement annulées, si la théorie devait être adoptée.

Le Congrès et les tribunaux fédéraux conserveraient le pouvoir sur les lois électorales.

La Constitution donne au Congrès le pouvoir de promulguer des lois électorales fédérales et de passer outre celles des États, dans la même clause de l’article I qui confie l’autorité électorale aux législatures des États. Et il a exercé ce pouvoir avec force, notamment en promulguant la loi de 1965 sur le droit de vote. Au cours de ce siècle, cependant, l’impasse partisane a limité la Chambre et le Sénat à des ajustements relativement mineurs des lois électorales. Des efforts plus importants pour renforcer les droits de vote et interdire les gerrymanders ont été bloqués par l’opposition républicaine.