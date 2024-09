Ce qu’il faut savoir sur l’adversaire de Michigan State

Football de l’État du Michigan héberge le programme FCS Prairie View A&M samedi lors de son seul match contre un adversaire non-FBS cette saison.

Le Spartiates (2-0) cherche à obtenir son premier départ 3-0 depuis 2021 lorsqu’il affrontera Prairie View A&M – une équipe avec laquelle Michigan State n’a aucun historique. Prairie View A&M ne partage pas non plus la proximité régionale avec les Spartans, ce qui soulève des questions quant aux raisons pour lesquelles les deux équipes jouent.

Ce match avait été organisé en remplacement du match contre la Louisiane initialement prévu cette saison, jusqu’à ce que la Louisiane et Michigan State décident d’un commun accord d’annuler le match en raison d’un réalignement de conférence et de problèmes logistiques. Le directeur sportif de Michigan State, Alan Haller, a ensuite pris contact avec le directeur sportif de Prairie View A&M, Anton Goff, qui a travaillé avec Haller à MSU lorsque Haller était le coordinateur académique à East Lansing de 2001 à 2004.

Pour ceux qui ne connaissent pas Prairie View A&M, voici ce qu’il faut savoir sur l’école, y compris son emplacement, sa conférence et plus encore :

Où se trouve Prairie View A&M ?

L’adversaire de Michigan State lors de la semaine 3, Prairie View A&M, est situé à Prairie View, au Texas, à environ 50 miles au nord-ouest de Houston.

À quelle conférence appartient Prairie View A&M ?

Les HBCU (Historical Black Colleges and Universities) sont le deuxième plus ancien établissement public d’enseignement supérieur du Texas. Son équipe de football participe à la Division I Football Championship Subdivision (FCS), anciennement connue sous le nom de Division I-AA. Elle comprend 129 équipes dans 13 conférences et n’est une désignation que pour le football, car chacune des 129 écoles de la FCS participe à la Division I régulière pour d’autres sports.

Prairie View A&M participe à la Southwestern Athletic Conference, qui fait partie de la Division I FCS.

Le Panthères Les Prairie View A&M ont remporté 11 championnats de conférence au cours de leur histoire, tous remportés dans le cadre de la SWAC. Prairie View A&M a également remporté cinq championnats nationaux de football universitaire noir, qui sont décernés aux meilleures HBCU du pays. Le dernier titre de ce type de Prairie View A&M remonte à 1964.

Quelle est la mascotte de Prairie View A&M ?

Selon le « La collection du programme de football de Prairie View » à l’université Prairie View A&M, le surnom de l’école — les Panthers — vient de Henry B. Hucles, directeur sportif de l’équipe de 1923 à 1925 et qui « a créé le surnom, ‘Panthers’, qui est devenu plus tard la mascotte du campus ».