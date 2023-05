Ce qu’il faut savoir sur l’achat d’un véhicule électrique d’occasion alors que de plus en plus de véhicules arrivent sur le marché automobile

Des véhicules électriques abordables sont en vente aux États-Unis depuis plus d’une décennie et la société d’analyse de données Experian affirme qu’environ 2,2 millions étaient sur la route à la fin de l’année dernière. Les ventes de véhicules électriques continuent également de croître. Pas plus tard qu’en 2021, les ventes totales de véhicules électriques à batterie aux États-Unis étaient inférieures à 450 000, mais Kelley Blue Book indique que les ventes ont dépassé 800 000 en 2022 et devraient dépasser le million cette année. Bien que le marché des véhicules électriques d’occasion soit encore très petit, la trajectoire de croissance des ventes de véhicules électriques signifie que l’achat d’un véhicule électrique d’occasion deviendra plus courant et plus facile avec le temps, et englobera davantage de choix de marques et de modèles.

À bien des égards, acheter un véhicule électrique d’occasion revient à chercher n’importe quelle autre voiture ou camion d’occasion. Est-ce que cela correspond à votre budget et à votre style de vie? Est-ce fiable et confortable ? Mais, au-delà de ces critères, il y a certaines considérations spécifiques que les acheteurs de VE doivent prendre en compte concernant les options de recharge et l’autonomie.

Voici quelques-uns des principaux problèmes spécifiques aux véhicules électriques à prendre en compte.

La recharge reste limitée dans de nombreux domaines

Il y a actuellement environ 145 000 les stations-service aux États-Unis, mais seulement 53 000 bornes de recharge publiques. Bien que l’infrastructure de recharge s’améliore, elle est encore limitée dans de nombreuses régions du pays, ce qui pourrait être un problème pour quelqu’un qui cherche à passer à l’électricité. Bien que ce soit un problème pour tout achat de VE, neuf ou d’occasion, il est fondamental de comprendre avant d’entrer dans la façon dont il informe une décision d’achat de VE d’occasion.

Les consommateurs doivent déterminer le type d’autonomie dont ils ont besoin, puis rechercher les véhicules électriques qui y répondent, a déclaré Tom McParland, rédacteur pour Jalopnik qui gère le service d’achat de véhicules Automatch Consulting. Ils doivent également tenir compte du type d’infrastructure de recharge disponible dans leur région et de la faisabilité de la recharge à domicile, a-t-il déclaré.

Chris Harto, analyste principal de la politique énergétique pour Consumer Reports, a noté que les acheteurs devraient se fixer des attentes réalistes. « Demandez-vous où et quand vous rechargerez », a-t-il déclaré. « Si votre réponse est que vous n’avez pas d’endroit pour la recharger à la maison ou au travail, vous voudrez peut-être envisager une gamme plus large de types de voitures, y compris des hybrides, qui peuvent offrir une économie de carburant exceptionnelle et de faibles coûts d’entretien. »

Vos habitudes de conduite et de kilométrage comptent

Certains véhicules électriques coûteux offrent une autonomie si impressionnante que l’infrastructure de recharge peut ne jamais être un problème, comme le Lucide Air (estimation de la portée EPA : jusqu’à 516 miles) et le Tesla Modèle S (jusqu’à 405 miles). Les véhicules électriques plus abordables ont cependant tendance à avoir des autonomies plus courtes.

Véhicules électriques à batterie dont le prix courant est inférieur à 35 000 $, comme GM La Chevy Bolt EV et la Hyundai Kona Electric ont une autonomie EPA de près de 260 miles, mais il est peu probable qu’elles aillent aussi loin dans des conditions de conduite réelles. Cela est particulièrement vrai par temps froid, ce qui peut interférer avec les réactions électrochimiques à l’intérieur des batteries.

L’autonomie des véhicules électriques diminuera

C’est là que les considérations générales sur la batterie pour passer à l’électricité deviennent une préoccupation plus spécifique. L’autonomie d’un VE est susceptible de se dégrader avec le temps.

Les piles peuvent perdre 5% à 10% de leur puissance au cours des cinq premières années et continuent de se dégrader par la suite en raison de divers facteurs, notamment l’âge, l’exposition à des températures extrêmes et l’utilisation d’une charge rapide. Si la dégradation est excessive, vous devrez peut-être réparer ou remplacer la batterie, ce qui peut coûter cher.

Les batteries sont également l’une des pièces les plus chères d’un VE et peuvent coûter plus de 10 000 $ à remplacer, mais les règles fédérales exigent qu’elles soient couvertes par une garantie pendant au moins huit ans ou 100 000 miles, donc les acheteurs qui regardent un BEV légèrement utilisé probablement encore il reste de la couverture. De plus, même une batterie bien utilisée peut encore avoir une capacité suffisante pour répondre à vos besoins.

La durée de vie précise de la batterie est difficile à mesurer

Déterminer l’état exact de la batterie d’un BEV usagé peut être délicat – l’industrie automobile américaine ne dispose pas d’un ensemble standard de mesures pour le mesurer. Mais il existe encore des moyens d’avoir une idée générale de la santé d’une batterie.

Récurrentune startup de Seattle qui s’est associée au site automobile Edmunds, offre aux consommateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables une prédiction gratuite de la durée de vie restante de la batterie basée sur des statistiques recueillies sur le kilométrage, l’âge, le climat et d’autres facteurs.

Un long essai routier peut également vous donner une idée de l’état d’une batterie, car vous pouvez surveiller la rapidité avec laquelle elle se décharge. Cela est particulièrement vrai s’il comprend une vitesse de croisière soutenue à des vitesses d’autoroute, ce qui a tendance à vider les batteries beaucoup plus rapidement que la conduite avec arrêts et départs.

Comme pour tous les achats de voitures d’occasion, une inspection professionnelle peut en valoir la peine. « Je recommande généralement aux consommateurs de visiter les départements de service des concessionnaires qui vendent [EVs] », a déclaré Ronald Montoya, rédacteur en chef des conseils aux consommateurs d’Edmunds. « Par rapport aux mécaniciens indépendants, vous pouvez être certain que les mécaniciens des concessionnaires ont été formés sur [EVs] par le fabricant », a-t-il déclaré.

Les véhicules électriques perdent de la valeur plus rapidement, mais l’entretien est moindre

Les véhicules électriques se déprécient généralement plus rapidement que les véhicules ICE, selon Kelley Blue Book. La société de recherche automobile affirme que les véhicules électriques de trois ans détiennent 63 % de leur valeur, contre 66 % pour les véhicules à combustion interne. La dépréciation à cinq ans est encore plus prononcée, les véhicules électriques détenant 37 % de leur valeur initiale et les véhicules ICE 46 %.

Cette dépréciation peut faire des véhicules électriques d’occasion une bonne affaire par rapport à l’achat de véhicules neufs, mais ne soyez pas surpris si le prix est encore élevé – de nombreux véhicules électriques sont chers au départ.