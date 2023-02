Ce qu’il faut savoir sur l’achat d’obligations papier supplémentaires de série I avec remboursement d’impôt

Un investissement protégé contre l’inflation et presque sans risque, les obligations I paient actuellement un intérêt annuel de 6,89 % sur les nouveaux achats effectués jusqu’en avril 2023, le troisième taux le plus élevé depuis leur introduction en 1998.

L’achat de papier I lié avec votre remboursement d’impôt peut avoir un sens si vous êtes impatient d’acheter autant que possible, a déclaré Ken Tumin, analyste principal du secteur chez LendingTree et fondateur de DepositAccounts.comun site Web qui pistes je liensentre autres atouts.

Il y a deux parties à l’intérêt des obligations : un taux fixe, qui peut changer tous les six mois pour les nouveaux achats mais reste le même après l’achat des obligations, et un taux variable, qui change tous les six mois en fonction de l’inflation. TreasuryDirect annonce de nouveaux tarifs en mai et en novembre.