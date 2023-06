Ce qu’il faut savoir sur l’accord de plaidoyer de Hunter Biden dans l’affaire de l’impôt fédéral et des armes à feu

L’annonce que les procureurs fédéraux ont conclu un accord de plaidoyer avec le fils du président Joe Biden, Hunter, pour des accusations d’impôts et d’armes à feu marque la fin probable d’une enquête de cinq ans du ministère de la Justice qui a poursuivi la famille Biden.

Cela ne signifie cependant pas que les républicains du Congrès en ont fini avec leur propre enquête de grande envergure sur presque tous les aspects des relations commerciales de Hunter Biden, y compris l’examen des paiements étrangers et d’autres aspects de ses finances.

Certains des candidats républicains qui espèrent affronter le président Biden lors des élections de 2024 dénoncent l’accord comme preuve d’un système judiciaire injuste, en particulier à la lumière de la récente inculpation fédérale du favori du GOP Donald Trump, bien qu’il existe des différences évidentes entre les deux cas.

Voici ce qu’il faut savoir sur les accusations, l’accord de plaidoyer, les autres enquêtes impliquant le fils du président et la politique :

QUELS SONT LES FRAIS ?

Selon une lettre déposée auprès du tribunal de district américain du Delaware, Hunter Biden a été accusé de délit de non-paiement de l’impôt fédéral sur le revenu. Des documents judiciaires allèguent qu’il n’a pas payé plus de 200 000 $ d’impôt fédéral sur le revenu pour 2017 et 2018.

L’enquête fédérale sur Hunter Biden a commencé en 2018, faisant irruption dans la vue du public en décembre 2020 – un mois après l’élection présidentielle – lorsqu’il a révélé qu’il avait reçu une assignation à comparaître dans le cadre de l’examen de ses impôts par le ministère de la Justice.

Cette assignation à comparaître visait à obtenir des informations sur les relations commerciales du jeune Biden avec un certain nombre d’entités, dont Burisma, une société gazière ukrainienne dont il a rejoint le conseil d’administration en 2014. Cette décision a suscité des inquiétudes quant à la perception d’un conflit d’intérêts, étant donné que l’aîné Biden était profondément impliqué. dans la politique américaine envers l’Ukraine.

Une enquête menée par le Sénat alors contrôlé par les républicains n’a identifié aucune politique directement affectée par le travail de Hunter Biden.

Au moment de cette citation à comparaître, Hunter Biden a déclaré qu’il était « confiant qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec l’aide de conseillers fiscaux professionnels ».

Le jeune Biden a également conclu un accord avec le ministère de la Justice sur une accusation selon laquelle il possédait illégalement une arme à feu alors qu’il était consommateur de drogue.

La loi fédérale interdit aux personnes qui consomment de la drogue de posséder des armes à feu ou des munitions, bien qu’un juge fédéral ait contesté la légalité plus tôt cette année. Selon le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs du ministère de la Justice, entre 1998 et 2014, près de 100 000 acheteurs potentiels d’armes à feu sont rentrés chez eux les mains vides parce qu’ils ont été signalés comme consommant des drogues illégales.

QUE SIGNIFIE L’ACCORD DE PLAIDOYER ?

En inscrivant un plaidoyer, Hunter Biden évite un procès, et il est peu probable qu’il passe du temps en prison, bien que les sanctions soient finalement à la charge d’un juge.

Biden a été inculpé en vertu d’une dénonciation, un document officiel qui énonce les charges retenues contre lui mais ne nécessite pas le vote d’un grand jury, ce qui constituerait un acte d’accusation.

Une personne familière avec l’enquête a déclaré que le ministère de la Justice recommanderait une probation pour les charges fiscales. Mais la décision d’accepter n’importe quel accord appartient à un juge. La personne n’était pas autorisée à parler publiquement et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

L’accusation de défaut délibéré de produire une déclaration de revenus est rarement utilisée comme accusation principale par les procureurs fédéraux, selon les données du Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse. Il n’y a eu que 48 poursuites au cours des six derniers exercices, selon TRAC.

L’accusation d’arme à feu est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison, mais le ministère de la Justice a déclaré que Hunter Biden était également parvenu à un accord préalable au procès sur cette accusation.

Il est quelque peu inhabituel de résoudre une affaire pénale fédérale en même temps que les accusations sont déposées devant le tribunal, bien que ce ne soit pas totalement inconnu.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

L’accord signifie essentiellement que l’affaire est terminée, à moins que Hunter Biden ne s’y conforme.

Une poursuite différée est un accord proposé par les procureurs dans lequel un accusé doit respecter des conditions strictes, qui seront connues après sa comparution devant le tribunal. La date de cette apparition n’a pas été fixée.

Habituellement, un juge fixe des contrôles réguliers pour que le défendeur comparaisse afin de s’assurer qu’il respecte les règles. S’ils ne le font pas, leur accord est révoqué et les accusations criminelles sont rétablies, ce qui, dans le cas de Hunter Biden, entraîne un maximum d’une décennie de prison. Mais s’il respecte les règles, l’affaire sera effacée de son dossier.

N’Y A PAS UNE AUTRE SONDE ?

Oui. Les républicains du Congrès ont mené leurs propres enquêtes sur presque tous les aspects des relations commerciales de Hunter Biden, y compris l’examen des paiements étrangers et d’autres aspects de ses finances.

Les délits fiscaux pour délits dont le jeune Biden est sur le point de plaider coupable ont une portée beaucoup plus limitée que les allégations qui ont été poursuivies pendant des années par les républicains du Congrès. Mardi, le représentant James Comer, président républicain du comité de surveillance de la Chambre, a déclaré que « les accusations portées contre Hunter Biden et l’accord de plaidoyer amoureux n’ont aucun impact sur » l’enquête de son panel.

Même avant de se présenter à la présidence en 2020, Joe Biden a été confronté à des questions sur les relations commerciales et la toxicomanie de son fils.

Et il y a eu d’autres controverses. Alors que son père était vice-président, Hunter a rejoint la Réserve navale et a été libéré après avoir été testé positif à la cocaïne dans son système, révélant plus tard une lutte de plusieurs années contre la dépendance.

Dans les semaines précédant les élections de 2020, les partisans de Trump ont utilisé l’existence d’un ordinateur portable qui, selon eux, était connecté à Hunter Biden – et l’émergence de quelqu’un qui affirme avoir eu des discussions commerciales avec lui – pour soulever des questions sur la connaissance de Joe Biden des activités de son fils dans Ukraine et Chine. Le président Biden a déclaré qu’il n’avait pas discuté des relations commerciales internationales de son fils avec lui et a nié avoir déjà pris de l’argent d’un pays étranger.

QUELLES SONT LA POLITIQUE ?

La nouvelle de l’accord de plaidoyer survient quelques jours après que Trump a comparu devant un tribunal fédéral pour des accusations liées à sa conservation de documents classifiés. À la suite de ces 37 accusations, les républicains de tout le pays ont critiqué l’administration Biden, accusant le ministère de la Justice de «politisation» et attaquant les relations commerciales de Hunter Biden.

Les accusations de Trump provenaient d’un avocat spécial, nommé par le procureur général Merrick Garland pour mener une enquête indépendante afin d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel au sein du ministère de la Justice. Les accusations de Hunter Biden, quant à elles, ont été déposées par l’avocat américain du Delaware, nommé par Trump, David Weiss.

Certains des républicains en compétition pour potentiellement affronter Biden lors des élections générales de 2024 n’ont pas perdu de temps pour rendre publique leur critique de l’accord de plaidoyer.

Sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré mardi que « le DOJ corrompu de Biden vient d’éliminer des centaines d’années de responsabilité pénale en donnant à Hunter Biden un simple » contravention « .

L’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy a tweeté mardi que « ce n’est pas un hasard si l’accord de plaidoyer farfelu de Hunter Biden intervient juste après l’inculpation de Trump », l’appelant « la feuille de vigne parfaite pour prétendre que » personne n’est au-dessus de la loi « , tout en mettant absolument certaines personnes au-dessus de la loi.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, dans un tweet, a également décrié « l’accord amoureux » et a déclaré que si Biden « n’était pas lié à la classe d’élite DC, il aurait été mis en prison il y a longtemps ».

Les rédacteurs de l’Associated Press Lindsey Whitehurst, Colleen Long et Nomaan Merchant à Washington ont contribué à ce rapport.

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press