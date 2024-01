Ce qu’il faut savoir sur la « zone tampon » controversée d’Israël à Gaza

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’annonce par Israël selon laquelle 21 soldats sont morts à Gaza cette semaine alors qu’ils étaient attaqués alors qu’ils installaient des explosifs sur deux bâtiments comprenait une révélation inattendue : l’armée poursuivait un plan controversé visant à créer une « zone tampon » le long de sa frontière avec Gaza en démolissant bâtiments de la région.

Alors que les responsables avaient lancé cette idée à de nombreuses reprises, les commentaires de mardi de l’armée israélienne ont été la première confirmation publique que la stratégie était en marche.

« C’est l’un des efforts ou niveaux de sécurité supplémentaires qui sont mis en œuvre après le 7 octobre », a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et porte-parole de Tsahal jusqu’au début du mois.

Les États-Unis se sont fermement opposés à la création d’une zone tampon, affirmant qu’il ne devrait y avoir aucun changement permanent dans le territoire palestinien. Les groupes de défense des droits de l’homme estiment que la destruction d’habitations et de fermes civiles pourrait constituer un crime de guerre.

L’armée israélienne a déclaré que les soldats tués lundi près de la ville méridionale de Khan Younis faisaient partie d’une équipe de démolition qui a été touchée par une grenade propulsée par roquette, provoquant l’explosion des explosifs et faisant tomber les deux bâtiments dessus.

« Les forces étaient en train de retirer les structures et les infrastructures terroristes » à environ 600 mètres de la barrière frontalière, a déclaré le porte-parole de Tsahal Daniel Hagari, afin de « créer les conditions de sécurité pour le retour des habitants du sud dans leurs foyers ».

Le chef d’état-major de Tsahal, Herzi Halevi, a déclaré que les soldats étaient morts « dans la zone tampon entre les communautés israéliennes et Gaza ».

Avant le 7 octobre, les gardes-frontières israéliens appliquaient une zone tampon de 330 mètres autour de la clôture de 36 milles, bien que les Palestiniens pouvaient cultiver dans la région. Les responsables israéliens affirment désormais qu’une application laxiste de la zone a permis au Hamas de franchir la barrière frontalière le 7 octobre.

Comment le Hamas a percé les défenses frontalières d’Israël lors de l’attaque du 7 octobre

Dans les mois qui ont précédé l’attaque, les unités frontalières israéliennes ont rapporté avoir vu des gens s’approcher de la barrière avec des cartes, semblant l’étudier à la recherche de points faibles.

L’armée a refusé de donner plus de détails sur la zone tampon, notamment sur la profondeur de la zone qu’elle envisage de nettoyer. « Cela fait partie des actions impératives nécessaires à la mise en œuvre d’un plan de défense qui assurera une sécurité améliorée dans le sud d’Israël », a déclaré mercredi l’armée israélienne dans un communiqué.

Conricus a déclaré qu’il croyait comprendre que la zone s’étendrait sur un peu plus d’un demi-mile de la frontière, soit plus du double de la taille de la zone tampon d’avant-guerre. « Dans certaines régions, cela pourrait être plus large, dans d’autres, cela pourrait être un peu moins », a-t-il déclaré.

Au total, 2 850 bâtiments se trouvaient autrefois dans la zone tampon prévue, selon sur la Douzième chaîne israélienne, et Tsahal a déjà détruit environ 1 100 bâtiments. L’armée israélienne a refusé de commenter.

Les responsables israéliens font pression pour la création d’une zone tampon élargie depuis le début du conflit – fournissant une autre couche militarisée entre l’enclave et les kibboutzim envahis par les militants.

« À la fin de cette guerre, non seulement le Hamas ne sera plus à Gaza, mais le territoire de Gaza diminuera également », a déclaré Eli Cohen, alors ministre des Affaires étrangères, à la radio militaire israélienne le 18 octobre.

Quelques jours plus tard, le ministre israélien de l’Agriculture Avi Dichter, ancien chef des renseignements, a déclaré que le plan prévoyait une « zone de tir » où aucun Palestinien ne serait autorisé à entrer.

Ce que montrent les vidéos et les images satellite

Des vidéos de ce qui semble être des forces de Tsahal procédant à des démolitions contrôlées de bâtiments, certains près de la frontière, circulent depuis des mois.

Dans une vidéo publiée en ligne le 12 décembre et vérifiée par le Washington Post, on peut entendre des soldats israéliens crier et applaudir alors qu’une école du nord de Gaza explose.

Une vidéo mise en ligne en décembre 2023 montre des soldats israéliens applaudissant après que des explosifs ont endommagé une école dans le nord de Gaza. (Vidéo : X (anciennement Twitter))

L’école, que l’armée israélienne dit était utilisé comme avant-poste du Hamas et se trouvait à environ un mile de la barrière frontalière. Les images satellite du 20 janvier montrent des dégâts causés à l’école et aux bâtiments voisins, en particulier au nord et à l’est.



Satellite © Planet Labs, 20 janvier Satellite © Planet Labs, 20 janvier

D’autres vidéos mises en ligne mi-janvier et vérifiées par The Post montrent la destruction de plusieurs bâtiments résidentiels à As Sureij, une zone agricole de Khan Younis, à environ un kilomètre de la clôture. Dans une vidéo, un drone s’élève au-dessus des toits, capturant le moment où une dizaine de bâtiments s’envolent en fumée et en flammes. Dans une autre vidéo, environ 11 structures sont démolies en même temps. Les images satellite de Planet Labs montrent les bâtiments complètement aplatis.

Une vidéo publiée le 19 janvier montre des explosions dans des immeubles résidentiels à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. (Vidéo : X (anciennement Twitter))



Satellite © Planet Labs, 19 janvier Satellite © Planet Labs, 19 janvier

L’armée israélienne n’a pas répondu aux questions du Post sur les vidéos ni sur le lien entre les démolitions et la zone tampon.

Les États-Unis ont toujours déclaré que la taille des territoires palestiniens ne devrait pas être réduite après le conflit actuel.

“Donc, si une zone tampon proposée se trouvait à l’intérieur de Gaza, cela constituerait une violation de ce principe et nous nous y opposons”, a déclaré le porte-parole du Département d’État. Matthew Miller a déclaré en décembre.

Israël a informé les États-Unis que la zone tampon en cours de construction à l’intérieur de Gaza n’est qu’un dispositif de sécurité temporaire pour éliminer les positions de tir du Hamas près de la frontière, selon un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des communications diplomatiques.

S’exprimant lors d’une visite au Nigeria mardi, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis avaient été clairs dans « notre opposition au déplacement forcé de personnes », mais a ajouté qu’il était « approprié » que des mesures de sécurité soient prises pour que les Israéliens puissent rentrer. chez eux dans le sud.

« S’il faut des dispositions transitoires pour permettre que cela se produise, c’est une chose », a-t-il déclaré. « Mais en ce qui concerne le statut permanent de Gaza à l’avenir… nous restons clairs sur notre volonté de ne pas empiéter sur son territoire. »

L’armée israélienne a refusé de dire si la zone tampon serait temporaire.

Conricus a déclaré qu’il s’attendait à ce que cette loi soit appliquée aussi longtemps qu’il y aura des groupes militants présents à Gaza. Les responsables de Tsahal ont déclaré que la guerre contre le Hamas pourrait durer des années.

Réaction des défenseurs des droits

Des vidéos de soldats de Tsahal faisant exploser des pans de bâtiments à Gaza ont été incluses dans le récent dossier déposé par l’Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de Justice de La Haye, accusant Israël de génocide.

« L’ampleur des destructions à Gaza, le ciblage massif des maisons familiales et des civils… tout cela montre clairement que l’intention génocidaire est à la fois comprise et mise en pratique », a déclaré l’avocat sud-africain Tembeka Ngcukaitobi, faisant référence à une vidéo de 50 bâtiments détruits. dans le district oriental de Shejaiya.

Israël a nié ce qu’il considère comme des affirmations « fausses et sans fondement » de l’Afrique du Sud et a défendu les démolitions comme étant essentielles au démantèlement des infrastructures du Hamas.

« Les propriétés civiles sont protégées par le droit humanitaire international », a déclaré Basel al-Sourani, chargé de plaidoyer pour le Centre palestinien pour les droits de l’homme. « Ces maisons sont vides et personne n’y habite. Pourquoi font-ils ces explosions en dehors de leur plan de déplacement forcé ?

La zone tampon israélienne d’avant-guerre englobait plus de 40 pour cent des terres agricoles de Gaza, a déclaré Sourani, empêchant les agriculteurs d’accéder à leurs champs pendant plus d’une décennie. En 2006, un accord négocié par la Croix-Rouge internationale a permis aux Palestiniens de retourner sur leurs terres.

“Maintenant, avec cette zone tampon d’un kilomètre dont ils parlent, et je suis sûr que c’est plus, qu’allons-nous faire ?” se demanda Sourani. Sa ferme familiale, qui comprend quelque 10 000 oliviers et se trouve à environ 2 km de la frontière, a déjà été rasée au bulldozer, a-t-il déclaré.

« Il ne reste plus une branche d’olivier. »