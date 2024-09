Ce qu’il faut savoir sur la visite de Donald Trump dans le Wisconsin. Où il se rendra, quand commencera-t-il, comment obtenir des billets

MADISON — L’ancien président républicain Donald Trump reviendra dans le Wisconsin samedi pour tenir un rassemblement à Mosinee, une ville du centre de l’État près de Wausau et Stevens Point.

Ce sera son quatrième rassemblement dans l’État indécis cette année.

Voici ce que nous savons de la visite.

Trump reviendra à l’aéroport du centre du Wisconsin

Il s’agira du troisième événement de campagne de Trump à l’aéroport du centre du Wisconsin, propriété des comtés de Marathon et de Portage.

Après avoir remporté le Wisconsin en 2016, le président de l’époque, Campagne électorale à Mosinee en 2018 pour le gouverneur de l’époque, Scott Walker, et la candidate au Sénat américain, Leah Vukmir. Walker a été démis de ses fonctions cette année-là par le gouverneur démocrate Tony Evers, et Vukmir a perdu son défi face à la sénatrice démocrate américaine Tammy Baldwin.

Il a utilisé le même aéroport pour un rassemblement lors de sa campagne de 2020.

Mosinee est situé dans le 7e district du Congrès du Wisconsin, entièrement rouge, actuellement détenu par le représentant républicain américain Tom Tiffany.

Le début du rassemblement est prévu vers 13 heures. Les billets sont disponibles ici.

Il s’agit de la quatrième étape de Trump dans le Wisconsin cette année

La semaine dernière, l’ancien président était dans le Wisconsin, où il a tenu un rassemblement à La Crosse. Il s’agira de son quatrième rassemblement de ce cycle de campagne dans le Wisconsin, après avoir organisé des événements à Green Bay, Waukesha et Racine.

Le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a également fréquenté l’État depuis qu’il a rejoint le ticket, déclarant lors d’un récent arrêt à Kenosha : « Je vis essentiellement dans le Wisconsin maintenant. »

Une attention économique est attendue

« Voter rouge permettra aux habitants du Wisconsin de bénéficier d’une économie florissante, de meilleurs emplois, de revenus plus élevés et de taux de chômage plus bas. Si les Américains veulent plus d’argent dans leurs poches, la seule option est de voter pour le président Trump », a déclaré la campagne dans un communiqué.

La visite de Trump fait suite aux événements de Walz et Biden

Le président démocrate Joe Biden s’est rendu dans la région rurale de Westby, dans l’ouest de l’État, pour annoncer plus de 7,3 milliards de dollars financement de l’électrification de l’Amérique rurale.

L’arrêt de Biden – représentant la Maison Blanche, et non la campagne de Harris – est intervenu quelques jours après que le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, s’est adressé aux membres du syndicat au Laborfest à Milwaukee, s’adressant à un électorat démocrate clé lors de sa première visite dans l’État clé du Wisconsin depuis qu’il a reçu la nomination officielle du parti à la vice-présidence.

La course à la présidentielle est serrée dans le Wisconsin

Harris et Trump sont statistiquement à égalité dans le Wisconsin, selon le premier sondage de la faculté de droit de l’université Marquette mesurant cette confrontation relativement nouvelle, publié il y a environ un mois.

Parmi les électeurs inscrits, 50 % ont soutenu Trump et 49 % ont soutenu Harris. Parmi les électeurs susceptibles de voter, 50 % ont soutenu Harris et 49 % ont soutenu Trump, selon le sondage. Lors des sondages pour le président Joe Biden et Trump, Biden était à 42 % et Trump à 47 % parmi les électeurs inscrits.

Ce sondage a été réalisé avant que Harris et Walz n’acceptent les nominations de leur parti à la Convention nationale démocrate de Chicago. Le duo a organisé un rassemblement au Fiserv Forum de Milwaukee le deuxième soir de la convention, qui a attiré environ 18 000 partisans.

