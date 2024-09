Ce qu’il faut savoir sur la vidéo montrant le passage à tabac mortel de Tyre Nichols par des policiers de Memphis

MEMPHIS, Tennessee — MEMPHIS, Tennessee (AP) — Pneu Nichols Il a crié après sa mère tandis que la police de Memphis le battait après un contrôle routier le 7 janvier 2023, à environ un pâté de maisons de l’endroit où il vivait avec ses parents. Le joueur de 29 ans décédé à l’hôpital trois jours plus tard.

Dans une analyse de ce que les officiers ont affirmé s’être passé cette nuit-là, l’Associated Press a passé au crible des centaines de pages de preuves et heures de vidéo de la scène, y compris des caméras corporelles des policiers. Les caméras montraient une scène très différente de celle décrite dans les propos des policiers.

Plus d’un an et demi après la mort de Nichols, trois anciens officiers sont face à un procès criminel fédéral à cause du passage à tabac mortel. Cela s’ajoute aux allégations selon lesquelles ils n’auraient offert aucune aide alors qu’il s’effondrait sur une voiture de patrouille et sur le trottoir, et aux allégations selon lesquelles ils auraient menti ou omis des informations cruciales pour se protéger des répercussions.

Deux autres anciens officiers ont plaidé coupable et pourraient témoigner contre leurs anciens collègues officiers.

Le procès va attirer l’attention sur une affaire qui a déjà suscité l’indignation dans le monde entier et intensifié les appels à une réforme de la police dans la ville et aux États-Unis dans leur ensemble.

Les trois policiers ont également été inculpés devant les tribunaux de l’État du Tennessee, où les deux autres anciens policiers, Desmond Mills et Emmitt Martin, prévoient de plaider coupable, comme ils l’ont fait devant un tribunal fédéral. Le ministère américain de la Justice a commencé à enquêter sur la police de Memphis et la famille de Nichols a intenté un procès contre la ville pour sa mort.

Voici une analyse de la manière dont les déclarations des policiers dans leurs rapports de l’époque concordent avec ce que montrent les images vidéo à quatre moments clés.

Les policiers de Memphis, Demetrius Haley, Preston Hemphill et Martin, ont été les trois premiers à rencontrer Nichols après l’avoir arrêté pour ce qu’ils ont qualifié de conduite imprudente.

Haley a écrit dans sa réponse au formulaire de résistance que Nichols « a ignoré toutes les directives » lui demandant de sortir de la voiture. Il a écrit que Nichols « balançait ses bras » et insultait les officiers. Le rapport de Martin a affirmé que Nichols cherchait à saisir l’une des armes des officiers.

Des images prises par une caméra corporelle de la police montrent que les policiers ont immédiatement extirpé Nichols du véhicule. Les policiers jurent, crient et menacent de l’électrocuter avec un Taser.

La vidéo montre Nichols mis à genoux, tandis qu’il tente de dire calmement aux policiers : « Je suis au sol. » Nichols est ensuite maîtrisé physiquement par les trois policiers qui utilisent un Taser et du gaz poivré sur lui.

Des officiers supplémentaires de Memphis, Tadarrius Bean et Justin Smith, ont rejoint la mêlée après que Nichols se soit enfui et ait été arrêté à quelques pâtés de maisons du domicile de ses parents.

Haley, Bean et Smith ont tous décrit dans leurs formulaires de réponse à la résistance que les agents ont utilisé des techniques de « mains douces » pour maîtriser Nichols — Haley lors du contrôle routier, et Bean et Smith sur les lieux du passage à tabac.

Les « mains douces » sont une technique décrite dans les directives de la police de Memphis comme « des contrôles d’escorte, des points de pression tactiles, des clés de poignet ou de bras et des techniques de mise au sol qui présentent un risque minimal de blessure ».

Le rapport d’incident mentionne seulement que les agents ont utilisé des agents chimiques et une matraque contre Nichols, omettant les coups de pied, les coups de poing et les gifles tandis que ses bras étaient maintenus ou retenus.

Plusieurs vidéos montrent un déluge de coups de poing, de pied et de matraque sur le visage, la tête, le devant et le dos de Nichols pendant près de trois minutes tandis que les agents le maîtrisent.

Bean, Haley et Smith sont accusés d’avoir agi avec « indifférence délibérée » alors que Nichols était au sol, aux prises avec ses blessures. L’acte d’accusation, qui contient un certain nombre de chefs d’accusation, indique que les policiers ont « délibérément » ignoré les besoins médicaux de Nichols en ne lui prodiguant pas de soins médicaux et en n’informant pas un répartiteur de police et le personnel médical d’urgence que Nichols avait été frappé à plusieurs reprises.

Bean, Haley et Smith ont plaidé non coupables.

La caméra corporelle de Smith a filmé un échange de high five avec un autre policier, loin de Nichols. Sur la vidéo aérienne, on voit deux policiers se taper le poing.

Pendant ce temps, Nichols semble perdre connaissance, s’effondrer et ne répond pas lorsque les policiers tentent de le relever.

Grâce à la caméra corporelle de Bean, les policiers se vantent de l’agression et rient, et ils supposent que Nichols est sous l’emprise de la drogue. L’autopsie de Nichols a par la suite détecté de faibles niveaux d’alcool et de THC, l’ingrédient actif de la marijuana, dans son organisme.

Grâce à la caméra corporelle de Mills, le lieutenant Dewayne Smith et Mills se rendent au domicile de Nichols, où il vit avec ses parents, à quelques pâtés de maisons de l’endroit où il gît en train de saigner. Ses parents demandent pourquoi Nichols est en détention.

Le lieutenant Smith leur dit qu’il a été arrêté pour conduite en état d’ivresse et que Nichols était « en état d’ivresse ».

Lors d’une autre interaction, Hemphill dit à la mère de Nichols qu’il s’est battu avec des officiers et un autre officier lui dit qu’il avait une « force incroyable ». Smith, l’ancien lieutenant, a démissionné au lieu d’être renvoyé, et Hemphill a été renvoyé. Aucun des deux ne fait l’objet d’accusations criminelles.

Hemphill parle plus tard aux parents de Nichols sur les lieux du premier contrôle routier, où sa mère, RowVaughn Wells, partage des commentaires d’incrédulité.

« Mon fils ? Mon fils ? Pas Tyr », dit Wells.

___

Mattise a fait son reportage depuis Nashville, Tennessee.