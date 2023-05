Ce qu’il faut savoir sur la suite possible – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Disney

La petite Sirène est sorti en salles le 26 mai.

Halle Bailey joue dans le film en tant qu’Ariel.

Disney n’a pas annoncé La Petite Sirène 2 encore.

La petite Sirène est l’un des films dont on parle le plus depuis longtemps. Le Halle Bailey Le film est sorti le 26 mai et a déjà fait sensation auprès des fans, dont beaucoup l’appellent l’un des meilleurs remakes en direct de Disney à ce jour. Alors, est-ce que ça veut dire qu’il y aura une suite ? Il y a certainement une chance ! Voici ce que vous devez savoir sur La Petite Sirène 2.

Y aura-t-il une suite à La petite Sirène

Disney n’a pas annoncé de plans pour La Petite Sirène 2. Au moins pas encore. Le film d’animation original de 1989 avait à la fois une suite et une préquelle, et le réalisateur Rob Marshall abordé si cela pouvait arriver avec son film d’action en direct de 2023.

« Je sais qu’il y a eu les préquelles et les suites du film d’animation – comme le genre de choses directement en vidéo, vous savez? » dit-il dans une interview. « C’est une histoire classique qui a beaucoup de personnages et beaucoup d’histoires intéressantes. Je pense que c’est bon pour certaines choses », a ajouté Rob. «Mais vous devez voir comment un film se joue et comment il se comporte… Je pense qu’il est toujours possible de trouver des histoires dans les histoires. C’est toujours une chose merveilleuse.

Il y a eu quelques exemples de remakes d’action en direct de Disney obtenant des suites. Alice au pays des merveilles et maléfique avait des films de suivi. Le roi LionLe film préquel de sort le 5 juillet 2024. Cruelle et Mulane les deux ont des suites qui sont en préparation.

Distribution et équipe sur La Petite Sirène 2

L’ensemble Petite Sirène le casting reviendrait probablement pour la suite, à une exception flagrante près. Mélissa McCarthy‘s Ursula meurt dans le film, il est donc peu probable qu’elle revienne. Donc, tant que les acteurs sont intéressés, la suite mettrait probablement en vedette Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, Jonas Hauer-King en tant que prince Éric, David Diggs comme Sébastien le crabe, Jacob Tremblay comme Flet le poisson, Javier Bardem en tant que roi Triton, Awkwafina comme Scuttle, et Noma Dumezweni en tant que reine Seline.

Rob Marshall a réalisé le film d’action en direct, mais il n’a pas dit s’il reviendrait ou non travailler sur une suite. Le film est incroyable, donc ce serait un tel régal si Rob restait avec la franchise.

La Petite Sirène 2 Histoire

La Petite Sirène II : Retour à la mer était la suite animée de 2000 du film de 1989. La suite était une sortie directe en vidéo, ce qui signifie qu’elle n’est pas sortie en salles. Il se déroule 12 ans après les événements du film original et concerne la fille d’Ariel et Eric, Melody, à qui il est interdit d’explorer la mer. Le film a été suivi de 2008 La Petite Sirène : Les débuts d’Ariel, une préquelle animée du premier film, qui a également été diffusée directement en vidéo. Il s’agit d’Ariel quand elle est plus jeune après la mort de sa mère. La petite Sirène La franchise animée a également lancé une série télévisée diffusée pendant trois saisons sur CBS dans les années 1990. Jodi Benson a exprimé Ariel dans tous les projets d’animation.

Comment avez-vous La petite Sirène Fin?

La petite Sirène culmine dans une bataille épique sous la mer. Ursula est vaincue et le roi Triton est ressuscité et retrouve Ariel. Ariel retourne à la mer, mais elle n’est pas vraiment contente et Eric lui manque. Triton sait que le cœur d’Ariel repose sur terre, alors il transforme Ariel en humain de façon permanente. Ariel et Eric se retrouvent. Ils se marient et unissent leur peuple. Ariel et Eric se lancent dans un nouveau voyage ensemble alors qu’ils mettent les voiles pour trouver un territoire inexploré. Alors qu’ils partent, le roi Triton fait ses adieux à Ariel avec le reste des proches d’Ariel et d’Eric. Le film a une fin très concluante, mais l’histoire d’Ariel n’est jamais vraiment terminée.

