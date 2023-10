basculer la légende Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images

Israël continue de répondre à l’attaque sans précédent du Hamas contre sa population, en bombardant Gaza et en préparant une offensive terrestre. Des groupes humanitaires et certains dirigeants étrangers appellent à un cessez-le-feu. Mais quelles sont les perspectives d’une paix à long terme ?

Président Biden dit mercredi qu’il n’est pas possible de revenir au statu quo avant le 7 octobre – ce qui signifie en partie que lorsque la crise sera terminée, il faudra avoir une vision de ce qui va suivre.

« À notre avis, il doit s’agir d’une solution à deux États », a-t-il déclaré. réitérer un commentaire il a fait lors de sa visite en Israël. “Et cela signifie un effort concentré de la part de toutes les parties – Israéliens, Palestiniens, partenaires régionaux, dirigeants mondiaux – pour nous mettre sur la voie de la paix.”

La solution à deux États appelle à la création d’un État indépendant pour les Palestiniens aux côtés de celui d’Israël. Et le soutien américain à ce projet n’a rien de nouveau : depuis des décennies, il constitue le principal cadre proposé pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

Mais l’échec des pourparlers de paix, les problèmes logistiques, l’expansion des colonies israéliennes, les attaques palestiniennes et les affrontements récurrents ont empêché que cela devienne une réalité. La solution à deux États a vu diminuer le soutien des Palestiniens et des Israéliens au fil des années. Et ses perspectives semblent désormais plus sombres que jamais, à la lumière de l’attaque du Hamas contre Israël et de la réponse d’Israël.

Dennis Ross, qui était le négociateur en chef des États-Unis lors du sommet de Camp David en 2000 entre les dirigeants israéliens et palestiniens, a déclaré à NPR que, aussi déchirante que soit la situation actuelle au Moyen-Orient, “il faudra qu’il y ait un jour d’après”.

« Nous devons comprendre : les Israéliens ne vont nulle part et les Palestiniens ne vont nulle part », a déclaré Ross. “D’une manière ou d’une autre, étant donné cela, nous devons trouver un chemin vers la coexistence, et évidemment, nous n’y sommes pas encore.”

D’où vient la solution à deux États ?



basculer la légende AFP via Getty Images

Le conflit israélo-palestinien est complexe et de longue durée, mais il trouve principalement ses racines dans une conflit foncier avec une immense signification historique et religieuse pour les juifs et les musulmans (ainsi que pour les chrétiens).

Les partisans juifs du mouvement sioniste ont commencé à s’installer en Palestine ottomane – qui était majoritairement arabe – à la fin du XIXe siècle, cherchant à se protéger de l’antisémitisme européen dans leur ancienne patrie. Beaucoup d’autres ont emboîté le pas après l’Holocauste.

Les tensions se sont accrues entre les deux groupes. Et la Grande-Bretagne – qui gouvernait la Palestine depuis 1922 – a soumis la question aux Nations Unies. L’Assemblée générale des Nations Unies a voté en 1947 la division de la Palestine en deux États, un juif et un arabe.

Le plan de séparation a été rejetée par la communauté arabe, en partie à cause de ses inquiétudes quant à la quantité de terres et à l’accès aux ressources dont elle obtiendrait. Mais le projet a été adopté par la communauté juive comme justification légale de la création d’Israël.

Israël indépendance déclarée en mai 1948. Cinq nations arabes immédiatement envahi le nouveau pays, déclenchant une offensive israélienne majeure et plusieurs mois de combats. Cela a entraîné le déplacement permanent de milliers de Palestiniens, que certains appellent la Nakbaqui signifie « catastrophe » en arabe.

Un autre tournant majeur survint en 1967, avec la victoire décisive d’Israël dans la Guerre des Six Jours contre l’Egypte, la Syrie et la Jordanie.

Israël a gagné du territoire quatre fois sa taille originaleprenant le contrôle de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est.

Depuis lors, ces territoires constituent un point de discorde majeur et de négociations de paix. L’ONU a publié une résolution en 1967, appelant les troupes israéliennes à se retirer des zones qu’elles avaient capturées, bien que la résolution le sens a été contesté.

Cela a donné lieu à l’occupation actuelle de la Cisjordanie et de Gaza, qui sont collectivement abrite quelque 5 millions de Palestiniens. (Israël a retiré ses troupes et ses colons hors de Gaza en 2005, mais il est toujours considéré comme un territoire occupé car le retrait s’est fait sans aucun accord et Israël est toujours exerce un contrôle au-dessus.)

La solution à deux États était inhérente à la création d’Israël, mais ne s’est pas nécessairement déroulée comme prévu, explique Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Centre d’études stratégiques et internationales.

“Ce qui a commencé dans l’esprit de l’ONU comme un partage 50-50 de la Palestine mandataire, après la guerre de 1948 – qui a été déclenchée par les armées arabes – était de plus de 50 pour cent pour Israël. Après 1967, c’était plus de 100 pour cent pour Israël”, dit-il. “Et maintenant, Israël est, je pense, le seul pays difficile à dessiner sur une carte.”

La solution à deux États s’est-elle déjà rapprochée de la réalité ?



basculer la légende J. David Ake/AFP via Getty Images

Le président américain Bill Clinton a réuni le chef de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, et le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin en 1993 pour négocier l’accord connu sous le nom d’accord. Accords d’Oslo.

Dans ce document, Israël a officiellement reconnu l’OLP comme représentant du peuple palestinien et partenaire dans les négociations futures, et l’OLP a renoncé au terrorisme et a reconnu le droit d’Israël à exister.

L’accord a fait naître l’espoir d’une solution à deux États. Mais cet accord a rapidement commencé à s’effriter après une série d’événements, notamment l’attaque d’une mosquée à Hébron en 1994 par un colon juif américain et l’assassinat de Rabin en 1995 par un colon israélien opposé à l’accord.

Presque immédiatement après la signature des accords d’Oslo, Israël a renforcé sa politique de fragmentation de Gaza de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, explique Atalia Omer, professeur d’études sur la religion, les conflits et la paix à la Keough School of Global Affairs de l’Université de Notre Dame. .

Dans le même temps, les colonies israéliennes ont continué à proliférer en Cisjordanie – sur des terres occupées dont les Palestiniens espéraient qu’elles feraient partie de leur État.

Et cela a continué au fil des années. La population de colons israéliens en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, est passée de 520 000 à plus de 700 000 entre 2012 et 2022, selon le rapport. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

« Les colonies continuent de ronger les espaces palestiniens », dit Omer. “Et au cours des 30 années écoulées depuis les accords d’Oslo – signés à la Maison Blanche en septembre 1993 – les colonies ont complètement empêché la possibilité d’un Etat palestinien souverain et contigu dans ce cadre à deux Etats.”

Quels sont les autres obstacles ?