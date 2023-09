Ce qu’il faut savoir sur la réunion inaugurale du Congrès sur l’IA

Cette newsletter détaillera exactement ce que sont et ne sont pas ces forums, et ce qui pourrait en ressortir. Les forums seront fermé au public et à la pressej’ai donc discuté avec des personnes d’une entreprise – Hugging Face – qui ont reçu l’invitation de ce qu’elles attendaient et de leurs priorités dans les discussions.

Quels sont les forums ?

Schumer premier a annoncé les forums fin juin dans le cadre de son initiative législative sur l’IA, appelée SAFE Innovation. Dans remarques au sol Mardi, Schumer a déclaré qu’il prévoyait « une discussion ouverte sur la manière dont le Congrès peut agir sur l’IA : par où commencer, quelles questions poser et comment construire une base pour l’innovation SAFE AI ».

Pour rappel, le cadre SAFE n’est pas une proposition législative mais plutôt un ensemble de priorités exposées par Schumer en matière de réglementation de l’IA. Ces priorités incluent la promotion de l’innovation, le soutien à l’industrie technologique américaine, la compréhension des ramifications de l’IA sur le marché du travail et l’atténuation des risques de sécurité. La réunion de mercredi est la première neuf séances prévues. Les réunions ultérieures couvriront des sujets tels que « les problèmes de propriété intellectuelle, les problèmes de main-d’œuvre, la confidentialité, la sécurité, l’alignement et bien d’autres », a déclaré Schumer dans son discours.

Qui est invité ou non ?

La liste des invités au premier forum a fait sensation lorsqu’elle a été rendue publique il y a deux semaines. La liste, d’abord rapporté par Axioscompte 22 personnes et comprend de nombreux dirigeants d’entreprises technologiques qui envisagent d’y assistertels que Sam Altman, PDG d’OpenAI, Bill Gates, ancien PDG de Microsoft, Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, Jensen Huang, PDG de Nvidia, Alex Karp, PDG de Palantir, Elon Musk, PDG de X et Mark Zuckerberg, PDG de Meta.

Même si quelques chercheurs de la société civile et de l’éthique de l’IA ont été inclus – à savoir la présidente de l’AFL-CIO, Liz Shuler et la chercheuse en responsabilité de l’IA Deb Raji –, des observateurs et éminentvoix politiques technologiques ont rapidement critiqué la liste, en partie pour son inclinaison envers les dirigeants prêts à profiter de l’IA.

L’inclusion d’autant de leaders technologiques pourrait être un signal politique pour rassurer l’industrie. Les entreprises technologiques, pour le moment, sont bien placées pour avoir beaucoup de pouvoir et d’influence sur la politique en matière d’IA.

Que peut-on en attendre ?

Nous ne savons pas vraiment quels seront les résultats de ces forums, et étant donné qu’ils se déroulent à huis clos, nous pourrions ne jamais avoir un aperçu complet des détails des conversations ou de leurs implications pour le Congrès. Ils sont il devrait y avoir des séances d’écoute, où les leaders de l’IA contribueront à sensibiliser les législateurs à l’IA et aux questions relatives à sa réglementation. Dans les remarques de Schumer de mardi, il a déclaré que « bien sûr, le véritable travail législatif se fera en commissions, mais les forums sur l’IA nous donneront la gélose nutritive, les faits et les défis que nous devons comprendre pour atteindre cet objectif. »

Les forums sont considérés comme classifiés, mais si nous obtenons des informations sur ce qui a été discuté, j’écouterai certains thèmes potentiels pour la réglementation américaine de l’IA que j’ai soulignés en juillet : favoriser l’industrie technologique américaine, aligner l’IA sur les « valeurs démocratiques ». », et traiter (ou ignorer) les questions existantes sur l’article 230 et le discours en ligne.