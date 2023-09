Ce qu’il faut savoir sur la reprise des remboursements des prêts étudiants le 1er octobre

Dans le même temps, une fermeture prolongée du gouvernement pourrait compliquer la capacité du ministère de l’Éducation à gérer le programme de prêts étudiants au moment même où les paiements reprennent. Et des millions d’Américains attendent toujours de voir comment se déroulera la refonte de Biden en matière d’annulation massive de la dette étudiante.

Voici notre guide rapide de certaines des pièces mobiles :

Quand les remboursements des dettes étudiantes reprendront-ils ?

Après plus de trois ans de pause pandémique, des dizaines de millions d’Américains devront effectuer un remboursement de leurs prêts étudiants fédéraux à un moment donné en octobre – mais il y aura moins de répercussions que d’habitude s’ils ne le font pas.

La date exacte dépend du moment où, au cours du mois, tombe la date d’échéance individuelle de l’emprunteur. Mais l’accumulation des intérêts sur les prêts – qui étaient maintenus à 0 % depuis mars 2020 – a commencé le 1er septembre.

L’administration Biden a lancé un programme de filet de sécurité pour les emprunteurs qui ont des difficultés à payer. Le ministère de l’Éducation ne signalera pas aux agences d’évaluation du crédit les emprunteurs qui ne parviennent pas à effectuer leurs paiements mensuels comme étant en souffrance. Mais les intérêts continueront de courir sur leurs prêts pendant cette période d’abstention. Le ministère affirme que cette flexibilité s’étendra jusqu’en octobre 2024.

Que se passe-t-il avec les factures des prêts étudiants si le gouvernement fédéral ferme ses portes ?

Les emprunteurs fédéraux qui empruntent des prêts étudiants devront toujours des paiements – et des intérêts continueront de leur être facturés – même si le gouvernement fédéral ferme ses portes. Même si le gouvernement n’est pas entièrement financé, les obligations de paiement des emprunteurs restent les mêmes. Cela a été le cas lors des arrêts précédents.

Mais la quantité ou la qualité du service client que les emprunteurs reçoivent du gouvernement pourrait être compromise en cas de fermeture du gouvernement.

Le ministère de l’Éducation compte sur le Congrès pour allouer chaque année de l’argent au paiement des sociétés de gestion des prêts – telles que Nelnet, MOHELA et Aidvantage – afin de gérer les paiements des emprunteurs.

Une partie de ce financement est répartie sur plusieurs années, ce qui donne à l’agence une certaine marge de manœuvre pour poursuivre ses opérations normales de gestion des prêts pendant un certain temps. Le fait que les emprunteurs subissent des perturbations dépendra probablement de la durée de la fermeture.

Mais il convient de noter que le ministère de l’Éducation dispose désormais de moins de marge de manœuvre que lors des fermetures précédentes. Le département est déjà confronté à un budget serré pour le service des prêts qui l’a contraint plus tôt cette année à réduire les heures d’ouverture des centres d’appels et à autoriser des délais d’attente plus longs.

L’administration Biden promeut un programme facultatif de remboursement basé sur le revenu appelé SAVE. Comment les gens peuvent-ils se qualifier ?

Le plan SAVE, qui permet à la plupart des emprunteurs de bénéficier de mensualités moins élevées et plafonne les intérêts qu’ils doivent payer dans certains cas, a été déployé plus tôt cet été.

Tout emprunteur bénéficiant d’un prêt étudiant fédéral direct – à l’exception des parents emprunteurs ou de ceux qui sont en défaut de paiement – ​​est admissible au programme. Les emprunteurs peuvent s’inscrire directement sur StudentAid.gov ou auprès de leur gestionnaire de prêts.

Le ministère de l’Éducation affirme que plus de quatre millions d’emprunteurs sont déjà inscrits au programme. Il s’agit principalement d’emprunteurs qui ont été convertis à partir d’une itération précédente du plan de remboursement axé sur le revenu. Le ministère a déclaré qu’environ un million d’emprunteurs étaient de nouveaux inscrits au programme au cours des dernières semaines.

Quelles sont les chances que les républicains du Congrès réussissent à bloquer le nouveau programme de remboursement de Biden ?

Alors que l’administration Biden a présenté le programme comme l’option de remboursement la plus généreuse de l’histoire, les législateurs républicains ont fustigé le coût pour les contribuables de la réduction des mensualités des emprunteurs et de l’octroi de nouvelles bonifications d’intérêts.

Les Républicains se sont emparés du coût de 156 milliards de dollars du programme sur une décennie, ce qui, selon le Congressional Budget Office et des experts extérieurs, est probablement nettement plus élevé que ce chiffre. Les législateurs républicains ont également fait valoir que le programme offrirait des avantages inutiles aux emprunteurs aux frais des contribuables et inciterait potentiellement certains collèges à augmenter davantage leurs prix.

Les républicains de la Chambre des représentants ont proposé une législation visant à annuler le plan SAVE de Biden, qui devrait être soumis à un vote au cours des prochaines semaines. Et un effort similaire est en cours au Sénat.

Les républicains cherchent à annuler le plan de remboursement en vertu du Congressional Review Act, un outil qui permet aux législateurs d’annuler rapidement les politiques récemment adoptées par le pouvoir exécutif. Cela permettra aux républicains de forcer un vote sur la mesure au Sénat contrôlé par les démocrates.

Un effort similaire mené par le Parti républicain pour abroger le programme d’allégement de la dette étudiante de Biden plus tôt cette année, avant que la Cour suprême ne l’annule, a été adopté par le Congrès avec une poignée de voix démocrates. Mais Biden a rapidement opposé son veto à la mesure et il n’y avait pas suffisamment de soutien pour annuler le veto.

Même si certains démocrates modérés se rangent à nouveau du côté des républicains pour bloquer le plan SAVE, Biden est sûr d’émettre une fois de plus son veto pour protéger une priorité clé de son administration en matière de prêts étudiants.

Que fait Biden pour effacer une grande partie de la dette étudiante ?

L’administration Biden a lancé un processus réglementaire visant à créer un nouveau programme d’annulation massive de la dette après que la Cour suprême a annulé sa première tentative plus tôt cette année. Le ministère de l’Éducation prévoit d’organiser cet automne des séances publiques d’élaboration de règles au cours desquelles un comité consultatif fédéral débattra des options politiques potentielles. Ces séances d’élaboration de règles pourraient être retardées en cas de fermeture prolongée du gouvernement.

Dans le même temps, l’administration Biden continue également d’annoncer différentes séries d’annulations de prêts destinées aux populations d’emprunteurs. Pas plus tard que la semaine dernière, le ministère de l’Éducation a annoncé une remise de 37 millions de dollars pour d’anciens étudiants qui, selon lui, avaient été induits en erreur par l’Université de Phoenix, l’une des plus grandes écoles à but lucratif du pays.

Cela s’ajoute aux dizaines de milliards de dollars d’allègement de la dette annoncés précédemment pour les étudiants ayant fréquenté d’autres écoles à but lucratif, les fonctionnaires et les emprunteurs gravement handicapés.