Ce qu’il faut savoir sur la réouverture après une inondation

Havasupai Falls, une destination touristique de renommée mondiale située au cœur de la réserve indienne isolée de Havasupai dans le Grand Canyon, est fermée indéfiniment après une crue soudaine dévastatrice le jeudi 22 août.

Chenoa Nickerson, de Gilbert, a été emportée par la crue soudaine. Sa famille a annoncé dimanche que son corps avait été retrouvé. Plus de 100 habitants et touristes d’Havasupai ont été secourus lors d’une intervention d’urgence à laquelle ont participé la Garde nationale de l’Arizona, le bureau du shérif du comté de Coconino, le National Park Service et des responsables tribaux.

L’inondation a causé des dommages importants aux sentiers de randonnée, aux terrains de camping et aux bâtiments tribaux, ce qui a conduit le Conseil tribal Havasupai à fermer la zone.

Voici ce qu’il faut savoir sur les raisons pour lesquelles Havasupai Falls est fermé et ce qu’il faut faire si vous avez des réservations.

Pourquoi les chutes Havasupai ont-elles été fermées ?

Les inondations du Grand Canyon du 22 août ont causé des dégâts importants autour des chutes Havasupai et du village de Supai.

« Le Conseil tribal a pris la décision difficile mais nécessaire de fermer Havasupai aux visiteurs indéfiniment », a déclaré Abbie Fink, porte-parole de la tribu.

La tribu a déclaré que la fermeture était essentielle pour assurer la sécurité des résidents et des futurs visiteurs et la préservation des ressources naturelles et culturelles de la région.

Les chutes Havasu vont-elles rouvrir ?

Le personnel de gestion des urgences évalue encore l’étendue des dégâts. Le camping et certains sentiers nécessiteront des réparations importantes et il n’y a pas de calendrier pour l’achèvement des réparations ou la réouverture de Havasupai au tourisme, a déclaré Fink.

Selon le Page Facebook du tourisme de la tribu Havasupai« Des responsables arriveront à Supai dans les prochains jours pour évaluer les dégâts et commencer le processus de nettoyage et de réparation. »

Réservations pour les chutes Havasupai

Les décisions concernant les remboursements ou les reports pour les personnes ayant des réservations Havasupai n’ont pas été finalisées, et la tribu a déclaré que davantage d’informations seront partagées dès qu’elles seront disponibles.

« Le Conseil évalue les options concernant les personnes ayant des réserves touchées par la fermeture », a déclaré Fink.

Les personnes qui ont des réserves peuvent suivre La tribu Havasupai Tourisme Facebook page ou consultez le Site de réservation Havasupai pour les mises à jour.

