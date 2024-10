Ce qu’il faut savoir sur la quête de liberté des frères Menendez

LOS ANGELES– Le procureur du comté de Los Angeles a recommandé nouvelle condamnation pour Erik et Lyle Menendez qui ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents en 1989 et qui pourraient désormais avoir un chemin vers la liberté après avoir passé 34 ans derrière les barreaux.

Voici quelques choses à savoir sur l’affaire :

Les meurtres par balle de Jose et Kitty Menendez ont eu lieu le 20 août 1989dans leur manoir de Beverly Hills. C’est leur fils Lyle Menendez qui a appelé le 911, les frères affirmant initialement que le meurtre était lié à la mafia ou aux relations commerciales de leur père. Les frères ont continué à dépenser, achetant des montres, des voitures et des maisons Rolex. Deux mois plus tard, Erik Menendez a déclaré à son psychologue, Jérôme Oziel, que lui et son frère avaient tué leurs parents. Ils ont finalement été arrêtés et accusés de la mort de leurs parents.

L’affaire du meurtre a retenu l’attention du public. Dans la foulée du procès OJ Simpson, la nation avait faim de véritables émissions de télévision policières. Le premier procès des frères a été l’un des premiers à être presque entièrement télévisé sur Court TV. Cela a donné naissance à des documentaires, des émissions spéciales télévisées et des dramatisations. Le drame Netflix » Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez » et le documentaire « Les frères Menendez », sorti à l’automne 2024, ont été reconnus ces dernières semaines pour avoir attiré une nouvelle attention sur l’affaire.

Le premier procès des frères a eu lieu en 1993 avec des jurys séparés. Les procureurs ont soutenu qu’ils avaient tué leurs parents pour obtenir un gain financier. Les avocats des frères n’ont jamais contesté le fait que les deux hommes avaient tué leurs parents, mais ont soutenu qu’ils avaient agi en état de légitime défense après des années d’abus émotionnels et sexuels de la part de leur père.

Les deux procès ont abouti à un jury sans majorité sur les trois chefs d’accusation pour le meurtre de Jose et Kitty Menendez et le complot en vue de commettre un meurtre. Les jurys étaient divisés sur les condamnations pour meurtre et homicide involontaire.

Lors du deuxième procès en 1995, le juge a exclu une quantité importante de preuves entendues lors du premier procès, y compris les témoignages de plusieurs membres de la famille qui ont été témoins ou entendus parler des abus. Les procureurs ont réitéré leur affirmation selon laquelle aucun abus n’avait eu lieu. Un jury unique a reconnu les deux frères coupables de trois chefs d’accusation, dont le meurtre au premier degré, ainsi que des allégations d’attente et de circonstances particulières. Ils ont été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en 1996.

Dans les années qui ont suivi, les frères ont fait appel à plusieurs reprises de leur condamnation. En 1998, elles ont été rejetées par une cour d’appel et par la Cour suprême de Californie. Leurs requêtes en habeas corpus, une demande visant à ce qu’un tribunal examine si une personne est légalement détenue, ont été rejetées par la Cour suprême de l’État.

Après avoir épuisé leurs possibilités devant un tribunal d’État, ils ont déposé des requêtes devant un tribunal fédéral, qui ont été rejetées. Ils ont ensuite fait appel en 2005 devant la Cour d’appel du neuvième circuit, qui les a de nouveau rejetés.

Leur avocat a déclaré qu’après l’échec de leur appel, ils se sont résignés à passer le reste de leur vie en prison.

En 2015, les frères ont entendu parler d’une lettre écrite par Erik Menendez à son oncle Andy Cano qui a été mentionnée dans une émission spéciale de Barbara Walters. Lorsqu’ils ont interrogé leurs avocats à ce sujet, ceux-ci n’étaient pas au courant de la lettre et ont réalisé qu’elle n’avait été présentée à aucun des deux procès, ce qui en faisait effectivement une nouvelle preuve.

Selon les avocats, cette lettre corrobore les allégations selon lesquelles Erik aurait été agressé sexuellement par son père.

Roy Rossello, ancien membre du groupe pop latino Menudo, a récemment déclaré qu’il avait été drogué et violé par José Menendez, le père des garçons, alors qu’il était adolescent dans les années 1980. Menudo a été signé sous RCA Records, que José Menendez dirigeait à l’époque.

Rossello a parlé de ses abus dans la série documentaire Peacock « Menendez + Menudo : Boys Betrayed ». Il a fourni une déclaration signée aux avocats des frères, dernière preuve nécessaire pour qu’ils puissent déposer une nouvelle requête en habeas corpus en mai 2023 et demander un réexamen de l’affaire.

Les procureurs du comté de Los Angeles ont recommandé que les frères reçoivent une nouvelle peine de 50 ans de prison à perpétuité. Parce qu’ils avaient moins de 26 ans au moment des crimes, ils seraient immédiatement éligibles à une libération conditionnelle en vertu d’une loi californienne entrée en vigueur en 2018.

Le procureur George Gascón a déclaré qu’il avait pris en considération plusieurs facteurs avant de prendre cette décision, notamment la réinsertion des frères en prison. Dans les documents déposés par son bureau, les procureurs ont souligné les résultats scolaires des deux frères – tous deux ont obtenu plusieurs diplômes – et leurs contributions à la communauté, comme le programme d’embellissement de la prison GreenSpace lancé par Lyle Menendez. Les deux frères ont également reçu des notes d’évaluation à faible risque.

Gascón a également déclaré que le procès aurait été traité différemment avec la compréhension actuelle de la façon dont les abus sexuels et physiques affectent les enfants.

Les frères ont le fort le soutien de la plupart de leur famille, qui disent avoir été des victimes vilipendées. Un de leurs oncles souhaite cependant qu’ils restent en prison.

La demande de nouvelle condamnation va désormais être examinée par un juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Les experts juridiques affirment que ce ne sera pas un processus fluide cependant.

Gascón fait face à une dissidence au sein de son propre bureau concernant la décision, et l’un des membres de la famille n’est pas favorable à une nouvelle condamnation. Ils auront l’occasion de faire entendre leurs arguments devant un juge.

S’il est d’accord avec la recommandation de nouvelle condamnation, les frères auront besoin de la commission nationale des libérations conditionnelles pour accorder leur libération. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dispose alors de 150 jours pour réexaminer la décision de la commission des libérations conditionnelles.