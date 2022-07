Ce qu’il faut savoir sur la prosopagnosie, la cécité faciale de Brad Pitt

L’acteur Brad Pitt a déclaré dans une récente interview qu’il souffrait de prosopagnosie, un trouble neurologique rare communément appelé cécité faciale. Bien que M. Pitt, 58 ans, n’ait jamais été officiellement diagnostiqué avec la maladie, il a déclaré dans une interview à GQ qu’il avait lutté pendant des années pour reconnaître les visages des gens.

En 2013, il a déclaré à Esquire que son incapacité à reconnaître les visages des gens était devenue si grave qu’il voulait souvent s’isoler en conséquence. “C’est pourquoi je reste à la maison”, a-t-il déclaré.

Le Times s’est entretenu avec des experts des symptômes et des causes de la maladie et de ses traitements.

Quels sont les symptômes de la prosopagnosie ?

La condition n’est pas liée à une perte de mémoire, à une déficience visuelle ou à des troubles d’apprentissage, selon l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux.