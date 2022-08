Ce qu’il faut savoir sur la poliomyélite : vaccins, symptômes et mode de propagation

Même après avoir guéri de la poliomyélite, une personne peut développer des douleurs musculaires, une faiblesse ou une paralysie 15 à 40 ans plus tard. Les enfants qui guérissent de la poliomyélite peuvent souffrir du syndrome post-polio à l’âge adulte, avec une faiblesse musculaire, de la fatigue et des douleurs articulaires qui s’installent des décennies après leur infection initiale. On ne sait pas pourquoi seules certaines personnes développent un syndrome post-polio, mais ceux qui ont connu des cas graves de polio peuvent être plus sensibles.

Comment la poliomyélite se propage-t-elle?

La poliomyélite est très contagieuse. Il se transmet d’une personne à l’autre – généralement, lorsqu’une personne est en contact avec les matières fécales d’une personne infectée, puis touche sa bouche. Ceci est particulièrement préoccupant pour les enfants de moins de 5 ans qui, selon le Dr Esper, peuvent avoir du mal à se laver les mains. “Chaque adulte qui a des enfants sait que c’est ainsi que les germes se propagent”, a-t-il déclaré. Moins fréquemment, la poliomyélite peut se propager lorsque des gouttelettes provenant d’une personne infectée qui éternue ou tousse pénètrent dans la bouche de quelqu’un.

Et comme pour le Covid-19, il est possible de propager le virus même si vous n’avez pas de symptômes.

Le vaccin antipoliomyélitique oral, qui a aidé les États-Unis à éliminer la poliomyélite et qui n’est plus administré dans le pays, contient un poliovirus vivant affaibli. Dans de rares cas, le virus peut redevenir une soi-disant “poliomyélite dérivée du vaccin” et peut entraîner une maladie, a déclaré le Dr Paul Offit, expert en vaccins à l’hôpital pour enfants de Philadelphie. Les responsables de la santé à New York ont ​​confirmé que la personne du comté de Rockland avait été exposée à quelqu’un qui avait reçu le vaccin antipoliomyélitique oral, qui a muté en une forme pathogène du virus. Le vaccin antipoliomyélitique oral n’a pas été administré aux États-Unis depuis 2000. Aujourd’hui, le vaccin antipoliomyélitique aux États-Unis est un vaccin très efficace, qui ne contient pas de virus vivant, contrairement au vaccin oral.

De nombreux pays utilisent encore le vaccin oral. « Nous courons toujours le risque que cette souche dérivée du vaccin entre dans ce pays », a déclaré le Dr Offit.

Comment se protéger de la poliomyélite ?

La vaccination est le meilleur moyen de se prémunir contre la poliomyélite, et le vaccin très efficace fait partie d’un programme régulier de vaccination des enfants aux États-Unis.

“C’est la bonne nouvelle de vivre à l’ère des vaccins”, a déclaré le Dr Offit, qui a grandi dans les années 1950 et s’est souvenu que sa mère lui interdisait de nager dans une piscine publique de peur de contracter le virus. “Vous avez juste besoin de vous faire vacciner.”