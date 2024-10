Ce qu’il faut savoir sur la peau flasque et les relations sexuelles douloureuses

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Contactez un professionnel de la santé qualifié avant de vous lancer dans une activité physique ou de modifier votre alimentation, vos médicaments ou votre mode de vie.

Sarah DiMuro est entrée en ménopause après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein. (Images gracieuseté de Sarah DiMuro)

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Sur en moyenne, 84 Canadiennes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque jour – et en 2018, j’étais l’une d’entre elles. Plus tôt cette année, Olivia Munn a révélé qu’elle était en ménopause médicale après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein en avril 2023. J’ai immédiatement ressenti un nœud dans l’estomac lorsque j’ai appris la nouvelle. Avril est toujours un mois doux-amer pour moi ; c’est la naissance de mon premier enfant mais aussi, cela fait six ans que j’ai subi ma double mastectomie.

Je me souviens du matin de mon opération, debout torse nu pendant que mon chirurgien marquait avec un Sharpie toutes les zones qu’il allait enlever. Je ressemblais à un des dessins de mon enfant, avec du feutre violet partout. Regardant mes monticules miniatures, tombants après neuf mois d’allaitement, je leur ai dit rapidement au revoir, impatient d’éliminer le cancer de mon corps. Bien sûr, j’étais nerveux, surtout quand ils m’ont emmené sous les lumières crues de la salle d’opération, mais j’étais prêt.

Sarah DiMuro avant sa double mastectomie. (Image fournie par Sarah DiMuro)

Un peu plus de quatre heures plus tard, je me suis réveillé endolori mais soulagé que ce qui essayait de me tuer avait, espérons-le, quitté mon corps. J’ai passé deux longues semaines à attendre les résultats finaux de la pathologie, à célébrer le premier anniversaire de mon fils et à faire de mon mieux pour ne pas chercher sur Google « Que se passe-t-il si le cancer du sein se propage ? »

J’ai emmené ma sœur avec moi au rendez-vous de suivi où nous avons tous deux poussé un soupir de soulagement lorsque mon médecin m’a signalé que le cancer avait été confiné au sein. J’ai appris que je n’aurais peut-être même pas besoin de chimiothérapie, mais que j’en saurais plus après avoir rencontré mon oncologue.

Nous avons quitté le bureau prêts à célébrer la bonne nouvelle. Le rendez-vous en oncologie n’aurait pas lieu avant une semaine, mais quoi qu’il arrive, j’étais prêt à faire tout ce qu’il fallait pour être sûr d’être là pour le plus grand nombre possible d’anniversaires de mon fils.

Il est important de partager ouvertement l’impact des diagnostics difficiles sur la vie des femmes – et le peu dont nous en parlons. Voici ce que vous devez savoir sur mon expérience.

Qu’est-ce que la ménopause médicalement provoquée ?

Mon oncologue m’a immédiatement mis à l’aise grâce à son sourire chaleureux et son attitude calme. Il y a des années, toute personne atteinte d’un cancer du sein subissait automatiquement une chimiothérapie, mais aujourd’hui, elle explique que les traitements sont adaptés en fonction de la génétique et de la constitution de la tumeur.

Le cancer du sein est sournois et même après une double mastectomie, il peut réapparaître dans des zones du corps telles que les os, le foie, le cerveau et les poumons – et cela peut se produire plusieurs années plus tard. Dans mon cas, les œstrogènes et la progestérone ont nourri la tumeur et mon médecin a voulu être aussi agressif que possible pour couper son apport hormonal en me soumettant à une ménopause médicalement induite, également connue sous le nom de ménopause chimique.

C’est la ménopause, me suis-je dit. À quel point cela pourrait-il être grave ? Quelques bouffées de chaleur ?Sarah Di Muro

Ménopause? J’ai été choqué. Cela semblait tellement extrême. J’avais 41 ans. Ma mère n’est entrée en ménopause qu’au milieu de la cinquantaine. Était-ce vraiment nécessaire ? Si j’acceptais, le plan était que je reçoive la première de ce qui serait des injections mensuelles, pour fermer mes ovaires et me mettre en ménopause.

Pendant que mon médecin partait pour me laisser quelques instants de réflexion, j’ai répondu à un appel de ma belle-mère, qui surveillait mon tout nouveau petit d’un an. Mon fils venait d’essayer l’avocat et il avait adoré. Il avait toute une vie de nouvelles choses à explorer et je voulais être là pour le plus grand nombre possible d’entre elles. C’est la ménopauseme suis-je dit. À quel point cela pourrait-il être grave ? Quelques bouffées de chaleur ?

J’ai vite découvert que la ménopause est bien plus que de simples bouffées de chaleur et qu’elle vous change d’une manière que je n’aurais jamais pu imaginer.

Qu’arrive-t-il au corps pendant la ménopause provoquée médicalement ?

Comment la ménopause affecte-t-elle vos os ? (Image via Getty Images)

Pour les personnes qui ne sont pas atteintes d’un cancer du sein, le processus de la ménopause a tendance à se produire par étapes, avec la périménopause pour donner au corps le temps de s’adapter à la réduction des œstrogènes. Mais que se passe-t-il quand tu immédiatement fermer ou retirer les ovaires ?

« Les effets secondaires de la ménopause induite peuvent être plus brusques que les symptômes ressentis lors d’une ménopause « naturelle » plus progressive », explique le Dr Robin Noble, médecin en chef de Parlons ménopause. Yahoo Canada.

Bien sûr, tout le monde est différent, dit Noble. Alors que certaines personnes présentent très peu de symptômes, d’autres peuvent ressentir une multitude de symptômes tels que des bouffées de chaleur, des changements cutanés, des sautes d’humeur, des relations sexuelles douloureuses, des douleurs articulaires et des palpitations cardiaques. Les changements cutanés sont également importants lorsque vous épuisez rapidement votre corps en œstrogènes. « Les œstrogènes ont un impact sur le collagène et l’élastine ainsi que sur notre système immunitaire et notre système vasculaire. Il y a donc de nombreux impacts sur la peau, son épaisseur, son flux sanguin et son apparence », explique-t-elle.

L’œstrogène est également essentiel à la santé des os. Ma ménopause précoce a considérablement affaibli mes os. Afin de lutter contre cela, je consomme 2 000 unités de vitamine D chaque jour, j’intègre l’entraînement en force à mes entraînements et recevez une injection d’un agent de renforcement osseux tous les six mois. Chaque année, je reçois une analyse de la densité osseuse et une évaluation du risque de fracture pour surveiller tout changement. Le mieux que je puisse espérer est que je ne perde pas trop de densité osseuse, mais les chances que les dommages soient complètement inversés sont très improbables.

Brouillard cérébral pendant la ménopause

Apporter des modifications à votre alimentation et faire de l’exercice peut aider à atténuer le brouillard cérébral. (Image via Getty Images)

Le brouillard cérébral peut être l’un des aspects les plus frustrants de la ménopause. Selon le Dr Eleonora Teplinsky, responsable du service d’oncologie médicale gynécologique et mammaire au Valley Health System, « un brouillard cérébral ou des troubles cognitifs peuvent survenir avec la ménopause et/ou la thérapie endocrinienne et peuvent se manifester de nombreuses façons, comme des oublis et des problèmes de concentration. » Selon elle, la raison en est « en partie due à la baisse des œstrogènes et peut également être aggravée par d’autres effets secondaires pouvant survenir, tels que l’insomnie et les bouffées de chaleur ».

Le traitement de chimiothérapie peut également aggraver ces effets secondaires, certaines personnes qualifiant cette maladie de « cerveau chimio ». Il y a quelque chose de troublant à savoir que votre esprit change et que les médicaments qui vous aident à rester en vie contribuent à ce changement. Le cancer du sein vous enlève tellement de choses de cette façon.

Le Dr Nilda Abellera, médecin-chef du centre intégré de lutte contre le cancer Infuze MD en Californie du Nord, recommande d’augmenter vos antioxydants provenant des fruits et légumes pour aider à réduire les bouffées de chaleur et d’ajouter des graines de lin à votre alimentation pour aider à soulager les sueurs nocturnes. Abellera raconte Yahoo Canada que l’exercice et la méditation sont essentiels à la santé du cerveau car ils « permettent une plus grande oxygénation du cerveau ».

S’entraîner quotidiennement a été important pour moi en atténuant les effets secondaires mentaux. Suivre un régime principalement à base de plantes et ajouter du poisson gras chaque semaine a également aidé mon cerveau à rester concentré, enfin, surtout.

Quel est l’impact de la ménopause sur le sexe ?

La ménopause a-t-elle mis un frein à votre vie sexuelle ? Vous n’êtes pas seul. (Image via Getty Images)

Oui, les cheveux clairsemés sont nuls et la peau flasque n’est pas non plus un jeu d’enfant, mais l’un des plus grands défis de la ménopause est son impact sur votre vie sexuelle. J’aime tellement mon mari et être intime avec lui est incroyable, mais c’est plus difficile depuis que j’ai un cancer du sein. De nombreux autres survivants que je connais ont exprimé des préoccupations similaires et cela peut être un véritable combat pour leur santé mentale.

Environ 80 pour cent des survivantes du cancer du sein signaleront des problèmes sexuelsDr Lauren Walker

La Dre Lauren Walker, professeure agrégée adjointe au Département d’oncologie, Division d’oncologie psychosociale à l’École de médecine Cumming de l’Université de Calgary, affirme que, parce que de nombreuses patientes atteintes d’un cancer du sein sont « catapultées dans la privation d’œstrogènes ou la ménopause pratiquement du jour au lendemain », la satisfaction sexuelle est une question importante.

« Environ 80 pour cent des survivantes du cancer du sein signaleront des problèmes sexuels, allant de la perte du désir sexuel à l’inconfort sexuel et à la douleur liée à l’activité sexuelle, ainsi que des problèmes de santé vulvo-vaginale comme la sécheresse », explique Walker.

« Les femmes peuvent également rencontrer des problèmes tels qu’une faible libido (libido), des douleurs, des difficultés à atteindre l’orgasme… », explique Teplinsky, ajoutant que « les facteurs psychologiques » peuvent également avoir un impact énorme après un diagnostic de cancer du sein. « L’anxiété, la dépression, le manque d’intimité avec soi-même ou avec son partenaire, les problèmes d’image corporelle et la perte de féminité peuvent avoir un impact significatif sur la santé sexuelle. »

Mais tout n’est pas perdu. Il existe de nombreuses choses que vous pouvez faire pour aider à surmonter ces problèmes. Pour la sécheresse vaginale, Teplinsky suggère des hydratants vaginaux non hormonaux et des œstrogènes vaginaux, qui se sont révélés sans danger pour les patientes atteintes d’un cancer du sein. Elle recommande également une thérapie physique du plancher pelvien, des dilatateurs vaginaux et des conseils psychosociaux et psychosexuels.

Plus important encore, je vous rappelle également d’être ouvert avec votre partenaire. Au début, mon mari pensait que je le rejetais alors qu’en fait j’essayais simplement de comprendre ce qui se passait. C’était un tel soulagement d’être honnête avec lui et les choses se sont bien passées. plus lisse depuis.

Quoi qu’il en coûte

Le fils de DiMuro n’était qu’un bébé lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein. (Image gracieuseté de Sarah DiMuro)

Munn a dit Personnes revue« Le cancer ne se soucie pas de qui vous êtes ; peu importe si vous avez un bébé ou si vous n’avez pas le temps. Cela vous arrive et vous n’avez pas d’autre choix que d’y faire face de front. Je suis en ménopause médicale depuis près de six ans et même avec tous les effets secondaires et toutes les difficultés, ces années ont été parmi les meilleures de ma vie. Nous avons accueilli notre deuxième bébé via une mère porteuse gestationnelle et ma sœur et moi avons surpris mes parents avec un voyage en Italie pour leur 50e anniversaire de mariage.

Tous les moments n’ont pas été parfaits et il y a certainement eu des défis en cours de route, mais j’ai dû vivre pour tout faire et tout voir. Donc, je reçois ma dose mensuelle et je prends mes vitamines et mes pilules quotidiennes et tant que cela me fait gagner plus de temps avec ma famille, plus de temps pour faire toutes les choses que j’aime, ça en vaut vraiment la peine.

