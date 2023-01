Ce qu’il faut savoir sur la parade des roses 2023 à Pasadena – NBC New York

Ce qu’il faut savoir Une tradition du jour de l’An passe au 2 janvier 2023.

Attendez-vous à un ciel ensoleillé à Pasadena avec des températures au milieu des années 40.

Le défilé commence sur Colorado Boulevard à 8 heures du matin avec une performance de Fitz and the Tantrums.

Pasadena sera sous les projecteurs de la nation lundi lorsque le 134e défilé annuel du tournoi des roses se déroulera sur un boulevard du Colorado ensoleillé.

La parade et le match de football du Rose Bowl qui a généralement lieu le jour de l’An sera le 2 janvier de cette année.

Voici ce qu’il faut savoir.

Images: Voir 2023 Rose Parade flotte de près

Quand est la Parade des Roses 2023 ?

La Rose Parade est une tradition du Nouvel An, mais pas cette année. L’événement a lieu le lundi, conformément à la tradition d’un autre Tournoi des Roses – ne jamais organiser l’événement un dimanche. Le défilé débutera à 8 heures du matin, heure de Californie, lundi avec une représentation d’ouverture de Fitz et les crises de colère sur le flotteur Honda “Forever Determined”.

Comment puis-je regarder la Rose Parade 2023 ?

La 134e Rose Parade sera diffusé en direct sur NBC de 8 h à 10 h, heure de Californie. Suivez l’événement en direct sur Paon.

Va-t-il pleuvoir sur la Rose Parade ?

La Rose Parade a commencé comme un moyen de promouvoir la Californie du Sud et de mettre en valeur le temps qu’il fait dans la « Méditerranée de l’Ouest ». L’édition de cette année sera plutôt fraîche, mais les conditions seront sèches et ensoleillées après un week-end marqué par de fortes pluies. Températures tôt lundi à Pasadena sera au milieu des années 40 et grimpera dans les années 50 à 10 heures

Quel est le thème de la Rose Parade ?

Le thème de la Rose Parade 2023 est « Tourner le coin ». Le thème du défilé représente le monde émergeant de la pandémie de COVID-19 et le virage radical que les chars et les groupes font d’Orange Grove Boulevard sur Colorado Boulevard dans le cadre de leur parcours de 5 1/2 milles.

Qui est le Grand Maréchal de la Rose Parade ?

Ancien représentant de l’Arizona Gabby Giffords est grand maréchal. Elle descendra Colorado Boulevard lors du défilé et participera au tirage au sort du 109e match du Rose Bowl plus tard lundi.

Giffords, 52 ans, a reçu une balle dans la tête en janvier 2011 devant une épicerie de Tucson, en Arizona, lors d’une apparition publique. En raison de la grave lésion cérébrale qu’elle a subie, elle a dû réapprendre à marcher et à parler.

À quelques jours de la 134e Rose Parade, la cour royale de cette année entre dans l’histoire. Angie Crouch rapporte pour NBC4 News le 29 décembre 2022.

De quand date la première Rose Parade ?

Le première parade des roses C’était en 1890. Le défilé de fleurs était suivi de courses de chars, de joutes, de courses à pied et de tir à la corde. Le Valley Hunt Club a organisé les événements, considérés comme un moyen de promouvoir le sud de la Californie et le climat hivernal de la région.

Quand a eu lieu le premier match de football du Tournoi des Roses ?

En ce qui concerne la premier match de football du Tournoi de Roses, c’était le 1er janvier 1902 à Tournament Park. C’était le premier match de football d’après-saison dans le pays. Le Michigan a battu Stanford, 49-0, incitant à la décision de ramener les courses de chars, mais le football a finalement été rétabli en tant que tradition du tournoi en 1916.

Caractéristiques du jeu de l’année État de Penn et Utah.

Quand les spectateurs peuvent-ils faire la queue sur le parcours de la Rose Parade ?

Vous cherchez à accrocher une place le long de la route? Vous pouvez commencer à réclamer des places sur le trottoir à midi dimanche, mais toutes les personnes et leurs effets personnels, comme les couvertures et les chaises, doivent rester sur le trottoir jusqu’à 23 h. Après 23 h, les spectateurs peuvent se déplacer vers la « ligne d’honneur » bleue dans la rue. .

Quelles routes sont fermées pour la Rose Parade ?

Colorado Boulevard fermera à la circulation à 22 h dimanche et restera fermé jusqu’à au moins 14 h lundi après le défilé et le nettoyage qui a suivi. Les fermetures seront effectives du boulevard Orange Grove au boulevard Sierra Madre et en direction nord sur Sierra Madre jusqu’à la rue Paloma.

Plusieurs bretelles d’autoroute seront fermées dans la région de Pasadena pour contrôler la circulation du dimanche soir au lundi après-midi. Selon Caltrans, les fermetures suivantes seront en vigueur.

Bretelle de sortie de l’autoroute 210 en direction ouest à Sierra Madre;

Bretelle de sortie 210 en direction est au boulevard San Gabriel;

Autoroute 134 en direction est à Orange Grove Boulevard; et

Bretelle d’accès à l’autoroute 134 en direction ouest à Orange Grove.

Où se garer pour la Rose Parade ?

Le stationnement dans la zone sera limité et se vend souvent tôt, de sorte que les spectateurs du défilé ont été invités à prendre le métro ou d’autres transports en commun pour se rendre à l’événement. Le service de la ligne de métro L (Gold) commence vers 4 heures du matin lundi, avec quatre stations situées à un demi-mile du parcours du défilé.

Quelles sont les règles pour le camping de nuit ?

Passer la nuit sur la route ? Voici les règles.

Les petits barbecues fabriqués par des professionnels et surélevés à au moins 1 pied du sol sont autorisés le long du parcours, mais ils doivent être à au moins 25 pieds des bâtiments et autres combustibles. Un extincteur doit également être facilement disponible.

Les personnes de moins de 18 ans ne seront autorisées sur le parcours du défilé de 22 h le dimanche à 5 h le dimanche que si elles sont surveillées par un adulte.

Soyez prêt pour le froid et habillez-vous en couches. Les températures plongeront dans les basses années 40 pendant la nuit.

Les tentes, canapés ou box pouvant servir de tabourets ou de sièges sont interdits le long du parcours.

Les feux de joie le long du parcours sont interdits.

Aucun article ne peut être vendu le long du parcours sans un permis de la ville.

La vente d’espaces le long du parcours du défilé est interdite.

Les cornes ne peuvent pas être vendues, données ou achetées le long du parcours.

Aucun espace public ne peut être délimité.

Les échelles ou échafaudages pouvant être utilisés pour la visualisation en hauteur du défilé sont interdits.

Les contenants ouverts d’alcool sont interdits sur les voies publiques, les trottoirs et autres lieux publics.

Les drones sont également interdits le long du parcours du défilé. La “No Drone Zone” ordonnée par la Federal Aviation Administration s’étend également aux vols au-dessus du Rose Bowl pendant le match de football. Quiconque enfreint l’interdiction des drones peut faire l’objet d’une arrestation, de poursuites, d’emprisonnement et/ou d’amendes.

Comme d’habitude, la sécurité sera renforcée le long du parcours du défilé et toute personne surprise en train d’enfreindre la loi ou de créer des troubles sera expulsée de la zone. Les téléspectateurs du défilé sont priés de signaler toute activité suspecte et d’appeler le 911 en cas d’urgence, ou d’appeler le 626-744-4241 en cas de non-urgence.