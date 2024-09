Ce qu’il faut savoir sur la panne de Disney sur DirecTV

Walt Disney Co. a retiré dimanche ESPN et d’autres chaînes de DirecTV quelques minutes avant le coup d’envoi d’un match de football américain très médiatisé de l’USC et pendant le tournoi de tennis de l’US Open, provoquant la colère des fans de sport qui se sont retrouvés au milieu d’un conflit contractuel litigieux.

Plus de 10 millions de clients vidéo de DirecTV et U-Verse ont été emportés dans le conflit lorsque DirecTV a perdu ses droits de diffusion de programmes Disney, y compris les stations de télévision ABC appartenant à Disney.

Les deux sociétés négociaient depuis des semaines au siège de DirecTV à El Segundo, mais n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur un nouvel accord de licence avant la date limite du 1er septembre.

Cette panne est le dernier signe des difficultés auxquelles sont confrontées les sociétés de télévision traditionnelles alors que les clients se tournent vers le streaming.

« Les consommateurs vont blâmer quelqu’un mais, en réalité, il a fallu que ces deux entreprises interviennent pour se retrouver dans cette position », a déclaré récemment Ross Benes, analyste senior chez Emarketer.

Voici ce qu’il faut savoir sur le litige :

Pourquoi cela arrive-t-il ?

Les fournisseurs de télévision payante, dont DirecTV, ont dû faire face à une forte augmentation des coûts de licence de programmation, leur base de clientèle s’étant érodée en raison de la suppression des services de télévision payante. Les distributeurs de télévision ont du mal à gagner de l’argent sur leurs chaînes vidéo et craignent que de fortes augmentations de tarifs ne fassent fuir davantage de clients.

Le coût de la diffusion des chaînes de télévision (ABC, CBS, Fox et NBC) et des chaînes sportives, dont ESPN, a grimpé en flèche, les programmateurs cherchant à répercuter les augmentations qu’ils ont accepté de payer aux ligues et aux conférences sportives. De plus en plus, le nombre de plus en plus restreint d’abonnés à la télévision payante traditionnelle est appelé à supporter ces augmentations.

DirecTV a demandé à Disney de la flexibilité pour proposer des bouquets plus petits et thématiques. Disney exige depuis longtemps que les sociétés de télévision payante diffusent ses chaînes câblées, y compris ESPN, dans la plupart des foyers de ses clients. ESPN est la chaîne câblée de base la plus chère, coûtant aux distributeurs près de 10 dollars par mois et par foyer d’abonné.

Cela a donné lieu à l’un des problèmes les plus épineux du conflit actuel : les exigences de Disney en matière de « pénétration minimale » de ses chaînes, y compris ESPN. Disney exige qu’ESPN soit diffusé à environ 82 % des abonnés de DirecTV.

Au fil des ans, la pratique du seuil de pénétration minimum a permis à Disney de percevoir des frais considérables, notamment auprès des abonnés qui ne regardent pas beaucoup de sport. Les sociétés de télévision payante doivent payer des pénalités si elles n’atteignent pas le seuil minimum.

DirecTV estime que moins de 40 % de ses abonnés regardent régulièrement les programmes sportifs de Disney et qu’il est injuste de leur faire supporter les coûts élevés de la programmation sportive. Disney rétorque qu’il investit massivement dans des programmes de qualité et qu’il a proposé ses chaînes, dont ESPN, à DirecTV aux tarifs du marché.

DirecTV tente d’assouplir ces taux de pénétration et les frais qu’elle doit payer lorsqu’elle n’atteint pas le seuil.

Antennes paraboliques DirecTV à Culver City. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Le fournisseur de services par satellite note également que seulement 10 % de sa clientèle regarde régulièrement des programmes pour enfants, mais plus de 80 % de ses abonnés paient pour ces chaînes.

En outre, DirecTV et d’autres distributeurs sont également irrités par les efforts de Disney et d’autres géants du divertissement pour créer leurs propres services de streaming, qui concurrencent leurs partenaires de longue date, les sociétés de télévision payante. Disney, Warner Bros. Discovery et Fox Corp. se sont associés cette année pour créer un service de streaming sportif, Venu, comme alternative à des sociétés telles que DirecTV. Cette initiative a été contestée devant les tribunaux, et un juge fédéral de New York a accordé une injonction préliminaire qui bloque temporairement le lancement de Venu.

Combien de temps ce conflit va-t-il durer ?

Ce n’est pas clair.

Il y a un an, un conflit similaire entre Disney et Charter Communications, qui exploite le service Spectrum, avait duré 12 jours.

Après cette bataille acharnée, Charter a abandonné certaines chaînes plus petites appartenant à Disney, dont Freeform, et a obtenu le droit de proposer des services de streaming Disney, dont Disney+, dans le cadre de son offre. Cependant, la panne s’est avérée coûteuse pour Charter, qui a perdu plus d’abonnés que prévu.

La panne a pris fin juste au moment où le premier match de « Monday Night Football » de la saison d’ESPN commençait.

En règle générale, un conflit prend fin lorsque les deux parties ressentent une douleur économique.

« Il y a toujours beaucoup en jeu », a déclaré Benes. « Mais si [DirecTV doesn’t] « Il y aura des chaînes ESPN pour les trois prochains mois, ce qui entraînera encore plus de coupures de câble. Cela pourrait être un autre clou dans le cercueil. »

Le quart-arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers, devrait revenir le 9 septembre pour un match de « Monday Night Football » après s’être déchiré le tendon d’Achille gauche lors du match d’ouverture de la saison des Jets de New York l’année dernière. (Adam Hunger / Associated Press)

Quels programmes pourraient être touchés ?

Les clients qui vivent dans des villes desservies par une chaîne de télévision ABC appartenant à Disney, notamment KABC-TV Channel 7 à Los Angeles, verront une interruption de certains de leurs programmes préférés, notamment « Good Morning America », « Jeopardy » et les bulletins d’information locaux. Disney possède huit stations ABC, notamment à San Francisco, Fresno, New York, Chicago, Houston, Philadelphie et Raleigh-Durham.

Pour l’instant, la douleur est surtout ressentie par les fans de sport. Les fans de football universitaire sont toujours vexés d’avoir raté le choc USC – Louisiana State University dimanche, qui a vu les Trojans, classés 23e, remporter une victoire palpitante de dernière minute sur les Tigers, classés 13e.

ESPN détient les droits de diffusion du tournoi de tennis de l’US Open, qui en est à ses derniers tours avec les quarts de finale et les demi-finales hommes et femmes. Le championnat aura lieu ce week-end.

Le football universitaire est également très présent sur ABC et ESPN.

Lundi marque le coup d’envoi du « Monday Night Football » sur ESPN et ABC, avec une rencontre de premier plan entre les Jets de New York et les 49ers de San Francisco, deux marchés desservis par les stations détenues par ABC. Le match devrait voir le retour du quarterback des Jets Aaron Rodgers, qui a subi une blessure mettant fin à sa saison lors du match d’ouverture du « MNF » de l’année dernière.

« World News Tonight avec David Muir » fait partie des programmes d’ABC. (Heidi Gutman / ABC News)

ABC accueille également le premier débat présidentiel entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Trump le 10 septembre. Cependant, d’autres chaînes diffusent le flux d’ABC pour le débat.

Le réseau appartenant à Disney diffusera également la 76e cérémonie des Primetime Emmy Awards le 15 septembre, de sorte que des millions de clients ne pourront pas regarder le festival de fans télévisé – animé par le duo comique père-fils Eugene et Dan Levy – si le conflit dure deux semaines.

Existe-t-il une solution de contournement ?

Les téléspectateurs peuvent accéder aux signaux ABC via une antenne numérique hertzienne. Mais cela n’aidera pas les téléspectateurs des chaînes câblées de Disney, ESPN, ESPN2, Disney Channel, FX ou National Geographic.

Les services concurrents proposent les chaînes câblées Disney, notamment YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV (propriété de Disney), FuboTV et les fournisseurs de câble et de satellite traditionnels, notamment Charter Spectrum, Cox Communications, Comcast et Dish Networks.

Puis-je obtenir un remboursement ?

Oui, en quelque sorte. DirecTV offre à ses clients des crédits de 20 $ pour compenser la perturbation. Clients doit demander le crédit sur une facture à venir.