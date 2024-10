Ce qu’il faut savoir sur la Nuit Blanche 2024

Toronto sera la ville qui ne dort pas une seule nuit ce week-end lors de la Nuit Blanche annuelle. Le festival est une célébration nocturne de l’art contemporain produite par la ville de Toronto aux côtés de la communauté artistique de Toronto.

Le thème de cette année est Bridging Distance et présentera près de 100 projets artistiques et performances de près de 150 artistes.

Temps forts du spectacle

Le poids de la légèreté

Situé entre Little Norway Park et HTO Park West, souligné par les cycles de coucher et de lever de lune, The Weight of Levity de Su-Ying Lee considère l’interdépendance de positions apparemment lointaines à travers les métaphores de la gravité et de l’ascension, des hauts et des bas. Au cours des 12 heures de Nuit Blanche, des états physiques, perceptuels et émotionnels opposés sont profondément explorés en tant que contreparties.

Et les espaces entre nous souriaient

Située entre HTO Park et Harbour Square Park West, enracinée dans la résistance, l’amour et la célébration, cette exposition du Dr Syrus Marcus Ware s’inspire du poème Stay on the Battlefield de l’artiste noire et professeure Sonia Sanchez, dans lequel elle écrit « et le les espaces entre nous souriaient. Cette exposition s’inspire des mouvements pour la terre, l’eau et la résistance qui contribuent à construire une communauté, à lutter pour la justice climatique et à œuvrer pour un avenir interdépendant et interconnecté.

Berceau du chat

Située entre Sugar Beach et Sherbourne Common, cette exposition de Danica Pinteric dévoile les qualités matérielles des réseaux cachés qui nous connectent. Inspiré du jeu de ficelle populaire, Cat’s Cradle examine la façon dont notre tissu social se forme à travers l’activité individuelle et collective. Sept artistes font écho à la nature fluide du jeu avec une soirée de performances, d’œuvres sonores interactives et d’installations sculpturales. Chaque projet évolue tout au long de la nuit, mettant l’accent sur les thèmes de la collectivité, du flux et de l’interdépendance comme stratégies vitales pour combler les distances.

Descriptions des expositions fournies par la Ville de Toronto

Quand et où

De 19 h le samedi 5 octobre à 7 h le dimanche 6 octobre, trois expositions et le centre événementiel officiel seront situés le long du front de mer du centre-ville, 12 projets seront présentés au campus polytechnique Lakeshore de Humber et une multitude d’œuvres animera les espaces publics et culturels à travers Toronto.

Il n’y a pas de projets artistiques à l’hôtel de ville et à la place Nathan Phillips pendant la Nuit Blanche cette année en raison de travaux d’entretien essentiels.

Une carte complète des expositions est disponible sur le site Web de la ville de Toronto.

Horaires TTC prolongés

Le dimanche 6 octobre, la ligne 1 Yonge-University et la ligne 2 Bloor-Danforth resteront ouvertes après l’heure habituelle de fermeture de 2 heures du matin. Le service de métro circulera toutes les 15 minutes à partir de 1h30 jusqu’à ce que les horaires habituels du dimanche reprennent à 8h00.

Plusieurs lignes de bus et de tramway fonctionneront également à des horaires prolongés et avec une plus grande capacité :

Les bus 903 Kennedy Station-Scarborough Express fonctionneront toute la nuit avec des bus supplémentaires le long du parcours.

Des bus supplémentaires seront ajoutés à la route 100 Flemingdon Park pour un service de nuit vers les installations artistiques du musée Agha Khan.

944 bus Kipling South Express circuleront toute la nuit de la gare de Kipling au campus Lake Shore du Humber College.

Des tramways supplémentaires seront en service au 501 Queen et au 301 Queen Night, au 503 Kingston Road et au 303 Kingston Road Night, au 504 King et au 304 King Night et au 511 Bathurst. Le service de tramway 511 Bathurst fonctionnera toute la nuit.

Dans le cadre des ajustements de service pour Nuit Blanche, certains itinéraires seront détournés pour tenir compte des fermetures de routes, notamment le 65 Parlement et le 365 Parlement Nuit, le 114 Queens Quay Est, le 202 Cherry Beach, le 509 Harbourfront, le 510 Spadina et le 310 Spadina Night. Les déroutements commenceront à 19 heures le samedi 5 octobre jusqu’à 8 heures le dimanche 6 octobre.