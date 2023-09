Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle variante BA 2.86 COVID

« Il est unique en ce sens qu’il présente plus de trois mutations sur la protéine de pointe », a déclaré Purvi Parikh, MD, expert en maladies infectieuses au Langone Health de l’Université de New York. Le virus utilise les protéines Spike pour pénétrer dans nos cellules.

Jusqu’à présent, seuls 26 cas de « Pirola », comme on appelle la nouvelle variante, a été identifié : 10 au Danemark, quatre en Suède et aux États-Unis, trois en Afrique du Sud, deux au Portugal et un au Royaume-Uni, en Israël et au Canada. BA 2.86 est une sous-variante d’Omicron, mais selon les rapports du CDC la souche présente beaucoup plus de mutations que celles qui l’ont précédée.

Cela « pourrait signifier qu’il sera plus transmissible, provoquera une maladie plus grave et/ou que nos vaccins et traitements pourraient ne pas fonctionner aussi bien que d’autres variantes », a-t-elle déclaré.

Que devons-nous surveiller avec BA 2.86 à l’avenir ?

« Nous ne savons pas si ce variant sera associé à un changement dans la gravité de la maladie. Nous constatons actuellement une augmentation du nombre de cas en général, même si nous ne voyons pas encore le BA.2.86 dans notre système », a déclaré Heba Mostafa, PhD, directrice du laboratoire de virologie moléculaire de l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore.

« Il est important de surveiller BA.2.86 (et d’autres variantes) et de comprendre comment son évolution influe sur le nombre de cas et l’évolution de la maladie », a-t-elle déclaré. « Mais nous devrions tous être conscients de l’augmentation actuelle des cas et essayer de nous faire tester et d’être traités le plus rapidement possible, car les antiviraux devraient être efficaces contre les variantes en circulation. »

Que doivent savoir les médecins ?

Parikh a déclaré que les médecins devraient généralement s’attendre à davantage de cas de COVID dans leurs cliniques et s’assurer de dépister les patients même si leurs symptômes sont légers.