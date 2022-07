Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle ligne d’assistance téléphonique en cas de crise en santé mentale

Mais les appelants de tout le pays peuvent joindre un conseiller simplement en appelant le 988.

“Avoir l’occasion de parler à quelqu’un qui sait de quoi il parle, qui n’aura pas peur quand vous lui direz : “Je ne sais pas quoi faire, je pense me faire du mal”, c’est un option extraordinaire », a déclaré le Dr Trestman.

Les conseillers parlent de la racine de la détresse d’une personne – qu’elle découle d’une maladie, d’une perte d’emploi ou de tensions familiales, par exemple. Ils aident les appelants à élaborer une «feuille de route», a déclaré le Dr Draper, avec les prochaines étapes concrètes à suivre après avoir raccroché, notamment en réfléchissant à qui d’autre ils peuvent se tourner pour obtenir de l’aide, comme un thérapeute ou un membre du clergé.

Bien que la durée des appels varie, ils ont tendance à durer entre 15 et 20 minutes, a déclaré le Dr Draper.

“Lorsqu’une personne est en état de crise, elle est tellement submergée par la douleur psychique qu’elle ressent – il est vraiment difficile pour elle de voir toutes les options et d’engager réellement certains de ses mécanismes d’adaptation naturels”, a déclaré le Dr Draper. Les conseillers peuvent aider à “mobiliser certaines de ces ressources internes”, a-t-il déclaré.

En cas d’urgence, par exemple si l’appelant a besoin de soins médicaux, le 988 collaborera avec la police ou les hôpitaux locaux pour répartir les services. Au-delà, les appels sont anonymes. “C’est le même genre de confidentialité que vous obtiendriez chez un médecin ou chez un thérapeute”, a déclaré le Dr Draper.

Qu’en est-il des rapports indiquant que la hotline manque de personnel ?

Dans les mois qui ont précédé le lancement du nouveau numéro, le New York Times et d’autres organes de presse ont fait état de craintes imminentes que les centres d’appels ne soient pas en mesure de répondre à la demande, en partie à cause d’un financement insuffisant et en partie à cause d’une pénurie de bénévoles pour assurer la ligne.

Pourtant, ceux qui sont à l’origine du 988 se disent convaincus que le service peut fournir des soins intensifs.

“Est-ce que ça veut dire qu’il n’y aura jamais d’attente ?” dit le Dr Draper. « Je ne peux pas promettre ça. Mais je peux vous promettre que si vous tenez bon, vous obtiendrez éventuellement une réponse d’un conseiller qui vous écoutera et se souciera de votre situation.