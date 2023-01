Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle découverte massive de minéraux de terres rares en Suède

Commentez cette histoire Commenter

La Suède a découvert ce qui est présenté comme le plus grand gisement de minéraux de terres rares d’Europe – un composant crucial pour l’électronique et les besoins en énergie propre – donnant un coup de pouce significatif à la chasse du continent pour la sécurité commerciale. LKAB, la société minière publique suédoise, a annoncé jeudi avoir découvert des gisements de plus d’un million de tonnes de métaux de terres rares dans la province de l’extrême nord de la Laponie.

Des produits allant des smartphones aux véhicules électriques et même aux jets militaires nécessitent ces éléments de terres rares qui ne sont actuellement pas exploités en Europe, a indiqué la société. Une grande partie de l’approvisionnement mondial provient de la Chine, qui les a utilisés comme un outil géopolitique.

Le président de LKAB, Jan Mostrom, a déclaré dans un communiqué que la découverte pourrait être un “bloc important” pour l’Europe, qui fait face à un “problème d’approvisionnement”. Mais la société a également déclaré qu’il faudrait au moins une décennie avant que les minéraux de terres rares ne soient trouvés sur le marché.

Voici ce qu’il faut savoir sur cette découverte majeure et ce qu’elle signifie pour les consommateurs occidentaux.

Que sont les minéraux de terres rares et où les trouve-t-on ?

Les terres rares ne sont pas vraiment si rares. Ils sont un groupe de 17 éléments chimiques, composé de scandium, d’yttrium et de lanthanides, selon l’US Geological Survey.

Mais l’extraction de minerais de terres rares est complexe, car l’offre n’est pas concentrée en un seul endroit. Leur exploitation a également un impact sur l’environnement, car leurs minerais peuvent contenir des matières radioactives telles que le thorium et l’uranium. Le raffinage des minerais peut également générer des déchets toxiques et radioactifs, qui présentent des risques pour l’environnement et la santé s’ils ne sont pas correctement éliminés.

La Chine abrite la majorité des réserves mondiales de minéraux de terres rares et est le premier fournisseur mondial du produit. (Les États-Unis étaient le plus grand producteur il y a plusieurs décennies.) Alors que le Brésil et le Vietnam ont des réserves importantes, ils sont loin derrière dans leur exploitation.

La Chine laisse entendre qu’elle étouffera l’accès des États-Unis aux “terres rares”. Mais ce n’est pas si facile.

L’accès aux minerais est devenu un problème pendant la guerre commerciale de l’administration Trump avec la Chine. Pékin a menacé de suspendre les exportations vers les États-Unis en 2019 pour riposter aux mesures de Trump, faisant monter les prix, incitant Trump à signer un décret exécutif augmentant la production nationale. L’administration Biden a également fait pression pour des investissements dans cette chaîne d’approvisionnement.

D’autres pays ont également décidé de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine. L’Australie dépense des millions pour développer une mine de terres rares et une usine de traitement dans son Territoire du Nord.

A quoi servent les minéraux de terres rares ?

De nombreux articles ménagers, notamment les téléviseurs, les ordinateurs, les smartphones et l’éclairage, utilisent des minéraux de terres rares. L’yttrium et l’europium, par exemple, illuminent les écrans de l’iPhone et leur permettent de vibrer.

Ce sont également des éléments clés des systèmes de défense fabriqués aux États-Unis, notamment la technologie de vision nocturne, les jets et les alliages de véhicules blindés.

Les minéraux de terres rares sont essentiels pour la transition mondiale vers une énergie propre, car ils sont des composants des aimants utilisés dans les véhicules électriques et les éoliennes. Cependant, récemment, certaines entreprises ont développé des moteurs pour véhicules électriques qui ne nécessitent pas de terres rares.

Que signifie la découverte de la Suède pour le climat ?

La découverte de LKAB a été bien accueillie en Europe, qui a été confrontée à des défis énergétiques au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. L’Union européenne a également pour objectif de devenir climatiquement neutre d’ici 2050.

En septembre, un haut responsable de l’UE a déclaré que les ambitions climatiques de l’Europe étaient menacées sans chaînes d’approvisionnement fiables. “Prenez la Chine, avec son quasi-monopole sur les terres rares et les aimants permanents et les prix qui ont augmenté de 50 à 90% au cours de la seule année écoulée”, a écrit Thierry Breton, commissaire européen. “L’approvisionnement en matières premières est devenu un véritable outil géopolitique.”

L’Alliance européenne des matières premières note que si l’Union européenne possède un secteur de fabrication de moteurs électriques massif, “elle dépend presque entièrement des importations” en ce qui concerne les aimants permanents de terres rares.

Le vice-Premier ministre suédois Ebba Busch a déclaré jeudi que l’indépendance de l’Europe vis-à-vis de la Russie et de la Chine commencerait avec cette mine.