Ce qu’il faut savoir sur la mort d’Elijah McClain et le procès pénal de deux policiers

DENVER (AP) — Le procès de deux policiers de la région de Denver accusé de la mort d’Elijah McClain reprend mardi alors que les procureurs soutiennent que la force excessive a transformé l’arrêt nocturne de l’homme noir à l’été 2019 en une rencontre fatale.

Des accusations criminelles ont été portées en 2021 après un bilan racial national aux États-Unis. meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis a galvanisé les critiques sur les abus des forces de l’ordre contre les Noirs et a ravivé l’intérêt pour le cas McClain.

Les agents ont mis McClain en prise par le cou pendant le contrôle, et McClain Peut être entendu sur images de la caméra corporelle disant qu’il a du mal à respirer. Les avocats de la défense affirment que les policiers accomplissaient correctement leurs tâches avant que les ambulanciers paramédicaux n’injectent à McClain une surdose d’un puissant sédatif qui a entraîné des complications entraînant sa mort.

Voici ce que vous devez savoir sur la mort de McClain et le procès devant un tribunal d’État :

COMMENT ELIJAH McCLAIN EST-IL MORT ?

La police a arrêté McClain dans la nuit du 24 août 2019, alors qu’il rentrait d’un dépanneur à pied et écoutait de la musique avec des écouteurs dans la ville d’Aurora. Le massothérapeute de 23 ans, qui avait souvent froid, portait un masque et une veste de coureur malgré la chaleur. Un appelant au 911 a signalé qu’il semblait « sommaire ».

Trois agents se sont approchés de McClain et, en moins de 10 secondes, l’agent Nathan Woodyard a posé ses mains sur McClain, le faisant se retourner. Alors que McClain tentait d’échapper à son emprise, Woodyard a déclaré : « Détendez-vous, ou je vais devoir changer cette situation. »

La rencontre s’est rapidement intensifiée, les agents emmenant McClain au sol et le mettant en détention. une prise de cou, appuyant contre son artère carotide. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont injecté à McClain du sédatif de kétamine. Il a fait un arrêt cardiaque alors qu’il se rendait à l’hôpital et a été retiré du système de réanimation trois jours plus tard.

POURQUOI LES OFFICIERS ONT-ILS ÉTÉ ACCUSÉS ?

Un procureur du Colorado a initialement décidé de ne pas engager de poursuites pour la mort de McClain, en grande partie parce que le bureau du coroner ne pouvait pas déterminer exactement comment il était mort.

À la suite des manifestations contre la mort de Floyd en 2020, le gouverneur démocrate Jared Polis a ordonné au procureur général du Colorado d’ouvrir une nouvelle enquête. Deux ambulanciers paramédicaux et trois officiers ont été inculpés par un grand jury d’État en 2021.

Un rapport révisé du coroner, basé en partie sur les informations du grand jury, a déclaré que McClain était décédé des suites de complications liées à la kétamine après avoir été immobilisé de force.

Les policiers actuellement jugés – Randy Roedema et Jason Rosenblatt – sont accusés d’homicide involontaire, d’homicide imprudent et de voies de fait par négligence criminelle, tous des crimes. Ils ont plaidé non coupable.

Roedema, un ancien Marine actuellement suspendu sans solde, travaillait dans le département depuis cinq ans avant la mort de McClain. Rosenblatt a travaillé pour l’agence pendant deux ans et a été licencié en 2020 pour avoir ridiculisé d’autres reconstitution par les officiers de la prise du cou.

Les deux policiers n’ont pas parlé publiquement de la mort de McClain et on ne sait pas s’ils prendront la parole pour témoigner. Leurs avocats ont déclaré aux jurés que les actions des policiers étaient conformes aux politiques de la police et n’étaient pas responsables de la mort de McClain. Ils ont cherché à rejeter la faute sur les ambulanciers qui ont injecté la kétamine.

Les caméras corporelles portées par les policiers ont filmé la confrontation et ces images sont utilisées par les deux parties pour étayer leurs arguments.

EST-CE QUE LA KÉTAMINE SEULE L’A TUÉ ?

C’est ce que devront décider les jurés.

Rosenblatt a d’abord tenté de tenir McClain par le cou, mais n’a pas pu le faire en raison de sa position. Woodyard l’a donc fait, ont indiqué les autorités. La manœuvre, appelée prise de contrôle carotidienne, restreint le flux sanguin vers le cerveau d’une personne, la rendant temporairement inconsciente. Les contraintes cervicales ont été interdites dans de nombreux États à la suite des manifestations nationales Black Lives Matter.

McClain avait été gardé au sol pendant 15 minutes lorsque les ambulanciers lui ont administré 500 milligrammes de kétamine. Il pesait 140 livres (64 kilogrammes) mais a reçu une dose de kétamine plus élevée que celle recommandée pour une personne de sa taille et en surdose, a découvert le pathologiste Stephen Cina.

« Il est vraiment important qu’après que M. McClain ait été menotté et qu’il soit sur le côté, il respire. Il parlait avec les policiers », a déclaré l’avocat de Roedema, Reid Elkus. « Lorsque les ambulanciers arrivent sur place, ils exercent un contrôle médical total. Alors qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie qu’ils sont chargés du diagnostic du suspect qui est désormais leur patient. Ils sont également chargés de soigner ce suspect.

Mais Cina a également noté que la kétamine avait été injectée après que McClain ait été immobilisé.

McClain a vomi à plusieurs reprises et a inhalé du vomi dans ses poumons, ce qui rendait la respiration difficile, selon le Dr David Beuther, pneumologue qui a témoigné pour l’accusation. Même avant l’injection de kétamine, la santé de McClain s’était détériorée au point qu’il devait être admis dans une unité de soins intensifs d’un hôpital, a déclaré Beuther.

QUEL RÔLE LE DÉLIRIUM EXCITÉ A-T-IL JOUÉ ?

Le délire excité est une condition controversée impliquant un comportement erratique associé à la toxicomanie chronique, à la maladie mentale ou aux deux. Certains médecins je me demande si c’est réel. Les ambulanciers Jeremy Cooper et Peter Cichuniec ont conclu environ deux minutes après leur arrivée sur les lieux que McClain souffrait de délire excité, selon l’acte d’accusation. Ils n’ont pas parlé à McClain ni vérifié ses signes vitaux, selon le communiqué.

Le département de la santé du Colorado a annoncé en 2021 que les secouristes ne devraient pas utiliser le délire excité comme raison pour injecter de la kétamine aux gens. Un rapport rédigé par un comité médical du département a révélé que le délire excité est sujet à interprétation et a été « associé à des préjugés raciaux contre les hommes afro-américains ».

QU’EN EST-IL DE L’AUTRE OFFICIER ET DES PARAMÉDICS ?

Woodyard devrait être jugé le mois prochain et les ambulanciers paramédicaux Cooper et Cichuniec devraient être jugés en novembre. Ils font chacun face à des accusations criminelles similaires.

Cooper et Cichuniec ont demandé que leurs procès soient séparés de ceux des officiers.

Woodyard a quitté les lieux avant l’arrivée des ambulanciers tandis que Rosenblatt et Roedema sont restés.

Le juge Mark Warner a décidé en janvier qu’il y aurait des procès séparés pour éviter les « préjudices en cascade » et garantir que la procédure soit équitable.

___

Brown a rapporté de Billings, Montana.