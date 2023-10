Ce qu’il faut savoir sur la mission Psyché de la NASA vers un astéroïde métallique

Coincée entre les orbites de Mars et de Jupiter, la ceinture principale d’astéroïdes contient plus d’un million d’objets rocheux, mais peut-être que peu d’entre eux sont aussi intrigants que Psyché. L’astéroïde riche en métaux aurait pu être autrefois un ancien élément constitutif planétaire qui a été dépouillé de sa coque rocheuse externe lors de la naissance de notre système solaire. Ce qui reste de Psyché pourrait contenir des réponses sur la façon dont la Terre et les planètes voisines se sont formées, et une mission homonyme est en cours pour sonder l’astéroïde à la recherche d’indices.

La NASA est se prépare à lancer son vaisseau spatial Psyché pour rencontrer l’astéroïde de la ceinture principale dans le but de découvrir l’histoire de l’origine de la Terre. Des missions précédentes de sondage d’astéroïdes ont exploré des roches spatiales constituées de roches ou de glace. C’est donc la première chance pour les scientifiques de se rapprocher d’un astéroïde riche en métaux, ce qui pourrait suggérer un récit différent sur la formation du système solaire.

Voici ce que vous devez savoir sur la mission.

Quand est-ce que Psyché sera lancé ?

Le lancement de la mission Psyché est prévu le 12 octobre à 10 h 16 HE.

Le vaisseau spatial décollera à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Une semaine avant sa date de lancement initiale le 5 octobre, les ingénieurs ont découvert un problème avec les propulseurs du vaisseau spatial Psyché cela aurait pu provoquer une surchauffe au cours de sa mission de huit ans. En conséquence, la date de décollage de la mission a été retardée d’une semaine, le temps que l’équipe résolve le problème.

Combien de temps faudra-t-il à Psyché pour atteindre l’astéroïde ?

Psyché parcourra environ 2,2 milliards de kilomètres pour atteindre la ceinture principale d’astéroïdes. Si tout se passe bien, le vaisseau spatial entrera sur l’orbite de l’astéroïde Psyché fin juillet 2029 et commencera sa mission en août de la même année.

Il passera environ deux ans en orbite autour de l’astéroïde pour prendre des photos, cartographier la surface et collecter des données afin de déterminer la composition de Psyché.

Quelle est la particularité de l’astéroïde Psyché ?

Psyché est un 173-Mile large (280-kilomètre de large) astéroïde qui orbite autour du Soleil dans la partie externe de la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il a été découvert en 1852 et porte le nom de la déesse grecque de l’âme.

Cette roche spatiale étrange, semblable à une pomme de terre, pourrait être un noyau exposé d’un planétésimal ou un des premiers éléments constitutifs d’une planète. La psyché a peut-être été dépouillé de sa couche externe en raison de violentes collisions survenues au début de la formation du système solaire.

Puisque nous ne pouvons pas nous frayer un chemin jusqu’au noyau de la Terre, la visite de l’astéroïde Psyché est la meilleure chose à faire, car elle offre aux scientifiques un aperçu rare du centre de notre planète et d’autres planètes rocheuses similaires. Cela pourrait également contenir des indices sur l’histoire violente de notre système solaire et sur la manière dont des planètes comme la nôtre ont été créées au milieu du chaos.

L’analyse des observations radar de l’astéroïde indique que Psyché est probablement constitué d’un mélange de roche et de métal, le métal constituant 30 à 60 % de son volume, selon NASA.

Comment la NASA va-t-elle examiner l’astéroïde Psyché ?

Le vaisseau spatial Psyché a à peu près la taille d’une petite camionnette. Il contient un magnétomètre, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons et un imageur multispectral pour étudier l’astéroïde.

D’après les données obtenues par des radars et des télescopes optiques basés sur Terre, Psyché semble avoir deux grands cratères, ainsi qu’une variation significative de sa teneur en métal et de sa couleur à travers la surface de l’astéroïde, selon NASA. Observer l’astéroïde de près nous permettra de confirmer les cicatrices de combat de Psyché et de mieux comprendre son origine. La mission devrait recevoir ses premières images environ deux mois après le lancement.

Le magnétomètre du vaisseau spatial recherchera des preuves d’un ancien champ magnétique, ce qui étayerait la théorie selon laquelle Psyché est le noyau restant d’un corps planétaire. Le spectromètre à rayons gamma et à neutrons permettra de déterminer les éléments chimiques qui composent l’astéroïde, tandis que l’imageur multispectral fournira des informations sur la composition minérale de Psyché.

La voie controversée du lancement de Psyché

La mission Psyché a coûté environ 1,2 milliard de dollars, SpaceNews signalé plus tôt en septembre. L’enquête devait initialement être lancé en 2022, mais La NASA l’a retardé en raison de problèmes avec le logiciel de vol et l’équipement de test du vaisseau spatial qui n’ont pas pu être résolus à temps pour le décollage. La mission a dû attendre un an pour la prochaine fenêtre de lancement qui la placerait sur une trajectoire vers l’astéroïde.

En octobre 2022, La NASA a annoncé que Psyché était de nouveau sur la bonne voie pour son lancement après un examen interne portant sur les problèmes de personnel et de communication qui ont contribué à son retard.

Une autre mission en a cependant subi les conséquences. La mission tant attendue de la NASA VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) vers Vénus a eu lieu retardé indéfiniment alors que l’agence spatiale a réaffecté ses ressources ailleurs.

