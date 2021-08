Ce qu’il faut savoir sur la mise à niveau du hard fork EIP-1559 d’Ethereum London

Ethereum, la blockchain qui exécute l’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie sous bitcoin, subira une mise à niveau majeure cette semaine.

Prévu pour jeudi, la mise à niveau, appelée Londres, comprend la proposition d’amélioration d’Ethereum (PEI) 1559, qui vise à modifier la façon dont les frais de transaction, ou « frais de gaz », sont estimés.

Actuellement, les utilisateurs doivent enchérir pour combien ils sont prêts à payer faire récupérer leur transaction d’éther par un mineur, ce qui peut être extrêmement coûteux. Dans le cadre de l’EIP-1559, ce processus sera géré par un système d’enchères automatisé avec un montant de frais fixe qui fluctue en fonction de la congestion du réseau.

« C’est formidable pour les utilisateurs occasionnels d’Ethereum et rend le protocole moins intimidant à utiliser », a déclaré à CNBC Make It Eric Conner, co-auteur d’EIP-1559 et co-fondateur d’EthHub.

Un autre changement majeur sous EIP-1559 est qu’une partie de chaque frais de transaction sera brûlée ou retirée de la circulation, ce qui commencera à réduire l’offre d’éther et potentiellement augmenter son prix.

C’est pourquoi, en partie, « EIP-1559 est l’une des mises à niveau les plus importantes d’Ethereum depuis le lancement du réseau », a déclaré Meltem Demirors, directeur de la stratégie de CoinShares.

Voici ce que les investisseurs doivent savoir au fur et à mesure que la mise à niveau se déroule.