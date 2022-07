Ce qu’il faut savoir sur la maladie à virus de Marburg

Le Ghana a annoncé la première épidémie de maladie à virus de Marburg dans le pays après le décès de deux personnes non apparentées les 27 et 28 juin. La nouvelle d’une nouvelle épidémie d’une maladie mortelle causée par des infections virales a ajouté aux inquiétudes d’un public las de lutter contre la pandémie de coronavirus , et récemment alarmé par la propagation du monkeypox et un nouveau cas de poliomyélite.

Les médecins et les experts en santé publique du pays ont immédiatement commencé à rechercher toute personne exposée et à enquêter sur la cause de la propagation dans le but de contenir l’infection. Pour l’instant, des chercheurs en santé au Ghana et dans d’autres parties du monde ont déclaré que rien n’indiquait que le virus s’était propagé davantage.

Qu’est-ce que la maladie à virus de Marburg ?

Marburg a été détectée pour la première fois en 1967, lorsque des épidémies de fièvre hémorragique se sont produites simultanément dans des laboratoires de Marburg et de Francfort en Allemagne, et à Belgrade, dans l’actuelle Serbie – dans des cas liés à des singes verts africains importés d’Ouganda. D’autres cas ont depuis été découverts en Angola, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les cas du mois dernier au Ghana ont été les premiers enregistrés dans ce pays.