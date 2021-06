Ce qu’il faut savoir sur la législation

WASHINGTON – La loi sur l’admission de Washington, DC (HR 51) donnerait à Washington, DC, le statut d’État – quelque chose que les résidents et les dirigeants de la capitale nationale demandent depuis des décennies.

Cela permettrait l’admission d’un nouvel État, appelé Washington, Douglass Commonwealth, du nom de l’abolitionniste Frederick Douglass, qui a passé les 17 dernières années de sa vie dans la ville.

La législation a été adoptée par la Chambre par un vote de 216-208 le 22 avril. Exactement deux mois plus tard, la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales l’a saisie lors d’une audience.

Le projet de loi avait déjà été adopté lors du dernier Congrès, bien qu’il n’ait pas été voté au Sénat à majorité républicaine de l’époque. L’adoption de 2020 à la Chambre marquait la première fois qu’un projet de loi sur l’État de Washington était adopté dans l’une ou l’autre des chambres du Congrès. Mais son sort en 2021 est tout sauf assuré. USA TODAY répond aux questions les plus fréquemment posées :

Pourquoi DC veut-il un État ?

« Taxation sans représentation » figure sur les plaques d’immatriculation de DC parce que les résidents paient des impôts mais ne sont pas représentés par un vote au Congrès. Les résidents peuvent voter aux élections présidentielles.

Les démocrates et le maire de DC, Muriel Bowser, ont fait valoir que le statut d’État de DC, une ville à majorité noire, est une question de droits civiques. Les partisans disent que l’État est nécessaire parce que les résidents sont privés de leurs droits en raison du manque de représentation au Congrès.

«Nous sommes fiers de notre histoire de pouvoir politique noir. En aucun cas, nous pensons que cela devrait nous empêcher de ce qui devrait être notre droit en tant qu’Américains et en tant que contribuables de cette nation. Nous croyons très fermement qu’il s’agit d’une question de droits civils et de droits de vote. Il supprime les voix de milliers d’Afro-Américains dans la capitale nationale », a déclaré Bowser.

Les données du Census Bureau montrent que 46% de la population du district est afro-américaine, 11% est hispanique ou latino et 4% est asiatique.

Combien de voix au Sénat un État DC obtiendrait-il ?

L’État serait représenté par deux sénateurs, comme tous les autres États, et un membre de la Chambre des représentants. Le nombre de représentants d’un État est basé sur la population ; Le Vermont, le Delaware, le Wyoming, l’Alaska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Montana ont chacun un représentant.

Eleanor Holmes Norton a longtemps été déléguée et non représentante du district.

Combien de personnes vivent à Washington ?

Washington, DC, plus grand que le Vermont et le Wyoming en termes de population, selon les données de recensement les plus récentes :

Washington, DC : 705 749

Vermont : 623 989

Wyoming : 578 759

L’État de DC nécessiterait-il un amendement constitutionnel ?

La Constitution donne au Congrès la possibilité de fixer ses propres conditions pour l’admission d’un État, mais est vague au sujet de Washington, DC. En vertu de la clause d’admission, « De nouveaux États peuvent être admis par le Congrès dans cette Union » et de l’article I, section 8 de la Constitution permet au Congrès de créer un « district (ne dépassant pas dix milles carrés) » pour devenir le siège du gouvernement.

Les républicains disent que la Constitution a spécifiquement réservé des terres pour la capitale qui n’était pas un État.

Le territoire de l’État proposé comprendrait tout le territoire actuel du district, à l’exception des monuments et des bâtiments fédéraux tels que la Maison Blanche et le Capitole.

Arguments contre le statut d’État à Washington

Lundi, les républicains de la Chambre ont insisté auprès des témoins sur la constitutionnalité de faire de DC un État et ont accusé les démocrates de rechercher le statut d’État à des fins politiques.

La représentante Virginia Foxx, RN.C., a demandé à Bowser dans quelle direction le pendule politique a basculé dans le district et si les nouveaux sénateurs auraient par la suite des convictions démocrates.

« DC est un pion utilisé par les démocrates du Congrès pour accéder au pouvoir », a déclaré Foxx après que Bowser a déclaré que DC était « plus que légèrement démocrate ».

Depuis 2000, selon le Brookings Institute, le candidat démocrate à la présidentielle a remporté plus de 89 % des voix à Washington.

Le représentant Gerald Connolly, D-Va., a remercié Foxx d’avoir » laissé le chat sortir du sac » en s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles les républicains se sont opposés à l’indépendance. Il a dit que l’État est une question de race et de représentation.

Un nouvel argument pour l’État

Les partisans de l’État ont indiqué que l’attaque du 6 janvier contre le Capitole était une raison pour laquelle l’État était nécessaire.

Les gouverneurs ont le pouvoir de déployer la Garde nationale, mais en raison du statut de DC en tant que district fédéral plutôt que territoire, Bowser n’a pas pu le faire pour obtenir un soutien le 6 janvier car, bien qu’elle soit la plus haute fonctionnaire, elle est maire. Le pouvoir d’appeler la Garde nationale à Washington appartient actuellement au président, au secrétaire à la Défense et au secrétaire à l’Armée.

Washington, Douglass Commonwealth pourrait-il vraiment devenir un État ?

Si HR 51 passe à nouveau à la Chambre, il ferait face à un Sénat divisé à 50-50 avec la perspective imminente de l’obstruction systématique. Sans au moins 10 votes républicains au Sénat rejoignant les 50 démocrates et indépendants, la législation n’arriverait pas sur le bureau de Biden.

Contribution : Nicholas Wu