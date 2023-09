Bonjour, lecteurs de Quartz !

Les travailleurs de l’automobile américains se sont mis en grève… Les « trois grands » américains constructeurs automobiles—GM, Ford et Stellantis sont confrontés à un sans précédent sortir.

… tandis que les scénaristes et les studios hollywoodiens devraient reprendre les négociations la semaine prochaine. La grève, qui entre désormais c’est la 20ème semainea fondé le showbiz à l’arrêt.

Le fils du président Joe Biden a été inculpé au niveau fédéral pour des accusations liées aux armes à feu. Le procès de Hunter Biden sera aura lieu en 2024 au milieu de la campagne de réélection de son père.

Le titre Arm a bondi de 25 % lors de ses débuts au Nasdaq. Le fabricant de puces est évalué à un prime élevéeet attire le le plus bleu des blue chips entreprises technologiques.

La Chine est un maître dans la réduction des risques

La Chine s’est vivement plainte de les mesures prises par les pays occidentaux pour remédier aux vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement dans des secteurs clés, qualifiant la stratégie dite de « réduction des risques » de « découplage déguisé ». Et pourtant, le monde aurait du mal à trouver un pays aussi efficace que la Chine dans la réduction des risques.

La Chine, en fait, réduit les risques depuis des décennies, avec des origines qui remontent aux années 1980, lorsque Deng Xiaoping, alors dirigeant chinois, soutenait une approche « deux marchés, deux ressources » : à l’étranger et aux ressources nationales et mondiales, et la Chine doit utiliser stratégiquement les deux. Mary Hui de Quartz décrit la capacité de la Chine à réduire les risques guidé son évolution vers une offensive et acteur défensif dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il y a de l’IA dans mon Coca, ma bière et mon chocolat ?!

Le fabricant de Coca-Cola – et l’industrie alimentaire dans son ensemble – utilise des « cobots ». Avant de vous demander ce que cela pourrait être, ce n’est qu’un mélange des mots « collaboratif » et « robots » – une forme d’automatisation progressive qui a été présentée comme un moyen de relever les défis macroéconomiques et de réduire les coûts dans l’industrie, tout en maintenir la contribution des humains.

L’une des dernières créations des cobots est le Coke Y3000, commercialisé comme ayant été co-créé avec l’IA et pétillant à ras bord de notes de l’année 3000, quelles qu’elles soient (l’avenir, semble-t-il, est bonbon sucré).

Mais l’industrie alimentaire travaille avec l’IA depuis plusieurs années pour tout développer, des fromages à base de plantes à la bière en passant par les bonbons. Julia Malleck a une chronologie astucieuse de quelques récents projets alimentaires notables de cobots. (N’oubliez pas une généreuse dose d’IPA autonome ou d’intelligence artificielle de Beck dans votre chope de l’Oktoberfest ce samedi.)

Un grand chiffre : plus d’un tiers

Part des 153 principales équipes sportives professionnelles masculines aux États-Unis – celles comprenant la MLB, la MLS, la NBA, la NFL et la LNH – détenues en partie par des groupes de capital-investissement.

Prenons l’exemple des Yankees de New York. En 2011, le club de baseball, qui appartient à la famille Steinbrenner depuis 1971, a vendu une part minoritaire à une société d’investissement basée dans le Connecticut. RLB Holdings et son PDG Ray Bartoszek. Depuis la vente, la valeur de l’équipe a augmenté de 317 % pour atteindre 7 milliards de dollars.

Quand le sport professionnel est-il devenu une telle aubaine pour le capital-investissement ? Diego Lasarte explique.

Les corbeaux peuvent raisonner statistiquement… Laisser le grand couronnement commencer.

… Et un perroquet nocturne en voie de disparition pourrait rebondir. Les scientifiques ont cartographié le génome complet du kākāpō (pdf), qui ressemble à un morse barbu, et c’est fondamentalement le cas, car il est trop lourd pour voler.

En 1883, Evert Nymanover voulait fabriquer une machine capable de lire des livres à voix haute depuis l’intérieur d’un chapeau. Mais l’histoire des livres audio remonte bien plus loin que cela.

Un tableau de Van Gogh volé a été restitué dans un sac Ikea. Il a été arraché il y a plus de trois ans dans un musée aux Pays-Bas et, honnêtement, le navire qui le ramenait chez lui c’est moins bizarre que pourquoi il a été volé.

Le parc national le plus sec et le plus chaud des États-Unis est fermé parce qu’il est trop humide. La Vallée de la Mort est envahi par l’eau de l’ouragan Hilary.

