Ce qu’il faut savoir sur la grande réunion du Vatican sur l’avenir de l’Église catholique

CITÉ DU VATICAN (AP) — Le pape François ouvre mercredi un rassemblement mondial d’évêques et de laïcs pour discuter de l’avenir de l’Église catholique, y compris de certaines questions brûlantes qui étaient auparavant considérées comme interdites de discussion.

Pour la première fois, les femmes et les laïcs peuvent voter sur des propositions spécifiques aux côtés des évêques, un changement radical qui témoigne de la conviction de François selon laquelle l’Église se soucie davantage de son troupeau que de ses bergers.

Voici un aperçu du Synode des évêques du 4 au 29 octobre, qui sera suivi d’une deuxième session à la même époque l’année prochaine. Cette session devrait proposer des propositions spécifiques que François devra examiner dans un futur document.

QU’Y A-T-IL À L’ORDRE DU JOUR ?

Le document de travail pour la réunion a été élaboré par un comité après une enquête sans précédent de deux ans auprès des catholiques de base du monde entier.

Le produit final est destiné à stimuler le débat et pose des points à l’ordre du jour sous forme de questions. Mais certaines questions montrent également qu’un certain consensus a été atteint lors de la phase de consultation.

Par exemple, le document appelle à des mesures concrètes pour promouvoir les femmes à des postes de décision dans l’Église, y compris en tant que diacres, et pour que les fidèles ordinaires aient davantage leur mot à dire dans la gouvernance de l’Église.

Il appelle à une « inclusion radicale » des catholiques LGBTQ+ et d’autres personnes marginalisées par l’Église, et à de nouvelles mesures de responsabilisation pour vérifier la manière dont les évêques exercent leur autorité pour prévenir les abus.

« Aux quatre coins du monde, une plus grande inclusion et un plus grand soutien aux personnes LGBTQ+ sont devenus une question pastorale majeure pour l’Église catholique », a déclaré New Ways Ministry, qui défend les catholiques LGBTQ+.

QUELLE EST LA CONTROVERSE ?

Certains conservateurs ont exprimé des doutes sur le synode depuis que François l’a annoncé il y a trois ans. Ils ont averti que soumettre au débat des questions déjà réglées par l’Église risque de provoquer un schisme.

Ils ont écrit des articles, écrit des livres et animé des conférences. Cette semaine encore, cinq cardinaux conservateurs d’Europe, d’Asie, d’Afrique et des Amériques ont rendu public leur défi lancé au pape François.

Dans une lettre composée de cinq questions, ou « dubia », ils lui ont demandé de confirmer l’enseignement de l’Église sur des questions de doctrine, d’homosexualité, d’ordination féminine et d’autorité de l’Église, car ils estimaient que le synode sème la confusion.

François a répondu aux cardinaux dans une lettre publiée lundi par le Vatican. Il a expliqué que les changements dans le monde incitent l’Église à mieux comprendre et expliquer ses enseignements, et que le synode est un moyen de discerner la voie à suivre.

« Avec beaucoup de sincérité, je vous dis qu’il n’est pas bon d’avoir peur de ces questions », leur a dit Francis.

QUI VIENT?

Il compte 365 membres votants, dont le pape, dont 54 femmes. Leur nombre est réparti entre des délégués choisis par les conférences épiscopales nationales, des membres nommés par le pape lui-même et 10 prêtres et religieuses choisis par les ordres religieux.

En outre, une centaine d’experts et de « facilitateurs » ont été invités pour aider à faire avancer le dialogue au fur et à mesure que la réunion aborde l’ordre du jour. Mais ils ne voteront sur aucun document final.

Deux ajouts tardifs à la liste sont des évêques de Chine, ce qui constitue un signe important de coopération alors que le Vatican et Pékin tentent d’améliorer leurs liens, notamment en ce qui concerne la vie de l’Église catholique en Chine.

Les évêques Antonio Yao Shun de Jining en Mongolie intérieure et Yang Yongqiang de Zhoucun de la province du Shandong ont été nommés par François après que l’Église de Chine ait proposé leurs noms.

L’archevêque de Hong Kong, le cardinal Stephen Chow, a déclaré que leur participation était particulièrement significative.

« C’est un signe de bonne volonté et peut-être qu’ils se rendent compte de l’Église en Chine et que le gouvernement veut dire qu’il devrait y avoir plus de contacts épiscopaux entre la Chine et l’Église universelle », a déclaré Chow à l’Associated Press. « Leur présence en témoigne vraiment. »

UN SYNODE SECRET ?

La phase préparatoire du synode, qui a duré deux ans, a été marquée par une transparence radicale, conforme aux objectifs du processus visant à ce que les participants s’écoutent et apprennent les uns des autres. Il est donc quelque peu surprenant que François ait essentiellement imposé un black-out médiatique sur le synode lui-même.

Alors qu’à l’origine des diffusions en direct étaient prévues et que plusieurs agents de communication supplémentaires ont été embauchés, les organisateurs ont clairement indiqué qu’il s’agissait d’une réunion à huis clos et il a été demandé aux participants de ne pas parler aux journalistes.

Paolo Ruffini, chargé de la communication de la réunion, a nié que le débat ait été soumis au secret pontifical, l’une des plus hautes formes de confidentialité dans l’Église.

Il a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un moment liturgique de prière et de discernement, soulignant un essai de 1990 d’un défunt cardinal vantant les avantages du « silence » dans la communication.

Aucune réunion d’information quotidienne n’est prévue comme lors des synodes précédents, bien que cinq soient programmées au cours de la réunion. François a défendu le nouveau régime comme étant favorable à un véritable dialogue.

Interpellé sur le manque de transparence, François a déclaré qu’il ne voulait pas que des « ragots politiques » soient divulgués avec des nouvelles de participants s’affrontant sur des questions difficiles.

« Ce n’est pas une émission de télévision », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse aéroportée en août.

Nicole Winfield, Associated Press