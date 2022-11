Ce qu’il faut savoir sur la dernière prolongation de la suspension des paiements sur les prêts étudiants

Cela fait presque trois ans que les personnes ayant des prêts étudiants fédéraux ont dû rembourser leur dette, et l’administration Biden a récemment annoncé que les emprunteurs avaient encore plus de temps.

En mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé pour la première fois les États-Unis et paralysé l’économie, le ministère américain de l’Éducation a suspendu le paiement des prêts étudiants fédéraux et l’accumulation de tout intérêt, offrant aux emprunteurs une marge de manœuvre supplémentaire pendant une période financière particulièrement difficile.

Reprendre les factures de plus de 40 millions d’Américains s’est avéré être une tâche énorme et délicate, et la suspension des paiements s’étend maintenant sur deux présidences et a été prolongée huit fois.

Même avant la crise de santé publique, alors que l’économie américaine connaissait l’une des périodes les plus saines de son histoire, des problèmes affectaient le système fédéral de prêts aux étudiants, avec environ 25% – soit plus de 10 millions d’emprunteurs – en défaut de paiement.

Les experts disent que les taux de difficultés ne devraient augmenter qu’avec les revers de la pandémie, la forte hausse actuelle des prix des biens de consommation courante et le fait que les emprunteurs se sont habitués à un budget sans prêts étudiants.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Les soldes des cartes de crédit bondissent de 15 %

60% des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre

Ces étapes peuvent vous aider à lutter contre les dettes de carte de crédit stressantes

Les responsables de la Maison Blanche avaient espéré faciliter la transition vers la vie avec les remboursements de prêts étudiants en annulant d’abord une grande partie de la dette.

Pourtant, peu de temps après que le président Joe Biden a annoncé son intention d’annuler jusqu’à 20 000 dollars de prêts étudiants pour des millions d’Américains, un certain nombre de groupes conservateurs et d’États soutenus par les républicains ont attaqué la politique devant les tribunaux. Deux de ces poursuites ont réussi à arrêter au moins temporairement le soulagement, et le ministère de l’Éducation a fermé son portail de demande d’annulation de prêt ce mois-ci.

Avec tant de choses encore en suspens, l’administration Biden a de nouveau repoussé la date d’échéance des factures de prêt étudiant.

“Il serait profondément injuste de demander aux emprunteurs de payer une dette qu’ils n’auraient pas à payer, sans les poursuites sans fondement intentées par des responsables républicains et des intérêts particuliers”, a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, dans un communiqué.

Voici ce que les emprunteurs doivent savoir pour obtenir plus de temps.