Ce qu’il faut savoir sur la demande d’allocations chômage après un licenciement

Les États ont différentes façons de s’assurer que vous cherchez du travail, a-t-elle ajouté. Dans certains cas, vous serez responsable de tenir vous-même un journal des efforts de recherche d’emploi, et dans d’autres États, vous devrez appeler le bureau du chômage de l’État et partager les emplois auxquels vous avez postulé régulièrement. base.

Pour recevoir et continuer à recevoir des allocations de chômage, vous devez être en mesure de travailler et de rechercher activement un nouvel emploi, a déclaré Evermore.

C’est possible, dit Evermore.

Les travailleurs sont généralement éligibles aux allocations de chômage pendant un certain nombre de semaines par année de prestations; selon le temps qui s’est écoulé depuis votre dernière période de chômage et le nombre de semaines pendant lesquelles vous avez déjà reçu des prestations, il est possible que vous puissiez à nouveau vous qualifier après une autre perte d’emploi pendant au moins quelques semaines supplémentaires et éventuellement une autre durée complète.