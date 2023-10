Ce qu’il faut savoir sur la course de Paris contre les punaises de lit aux Jeux Olympiques de 2024 | Infos santé

Alors que Paris se prépare à accueillir un demi-million de visiteurs attendus lors des Jeux olympiques d’été de 2024, il y a certains invités non invités dont ils ont du mal à se débarrasser.

Le gouvernement français a annoncé la semaine dernière le lancement d’une action concertée pour lutter contre les punaises de lit, qui tirent leur nom de leur habitude de nicher dans les matelas, et qui sont apparues en grand nombre dans les transports publics, les cinémas et les hôpitaux.

Les insectes hématophages ont été repérés dans le métro parisien, dans les trains à grande vitesse et à l’aéroport Paris Charles de Gaulle, des voyageurs dégoûtés publiant des vidéos sur les réseaux sociaux.

« L’État doit mettre en place de toute urgence un plan d’action contre ce fléau alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », a déclaré cette semaine l’adjoint au maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, dans une lettre adressée à la Première ministre Elisabeth Borne.

Voici ce que vous devez savoir sur l’infestation et les efforts pour la résoudre.

Quand le problème des punaises de lit a-t-il commencé ?

Au cours de l’été, les gens ont commencé à se plaindre en ligne des punaises de lit dans les salles de cinéma. Ils ont posté des photos de piqûres d’insectes suite à une visite au cinéma sur Twitter, anciennement X.

Plus récemment, des résidents et des touristes ont repéré des punaises de lit dans les hôtels, les métros, les trains à grande vitesse et à l’aéroport.

La propagation des punaises de lit a également suscité des inquiétudes lors de la Fashion Week de Paris, qui s’est terminée mardi.

les punaises de lit sont magnifiques sur les nouvelles photos de la fashion week de paris #dalle3 pic.twitter.com/cPP6D8tvlp – Maxi (@maximkuzlin) 2 octobre 2023

Est-ce la première fois que des punaises de lit infestent Paris ?

Alors que les punaises de lit étaient considérées comme éradiquées en France dans les années 1950, ces petites bestioles embêtantes ont récemment fait leur résurgence.

L’Anses, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, rapporte qu’entre 2017 et 2022, plus d’un foyer sur 10 était infesté par des punaises de lit.

Les experts en extermination ont indiqué que 400 000 adresses, dont des hôtels, des appartements et des maisons, ont été traitées à Paris en 2018.

En 2020, le gouvernement français a lancé une campagne comprenant une ligne d’assistance téléphonique contre les punaises de lit et un site Web dédié pour lutter contre le problème.

Pourquoi les punaises de lit sont-elles de retour ?

Au cours des premières années, des insecticides puissants tels que le DDT étaient largement utilisés. Ces produits chimiques ont depuis été interdits car trop nocifs et ont entraîné une résurgence des punaises de lit ces dernières années.

Dans un rapport Publiée en juillet, l’Anses a attribué la hausse des punaises de lit à « l’augmentation des voyages et à la résistance croissante des punaises de lit aux insecticides ».

Que fait Paris pour résoudre la crise des punaises de lit ?

Pour l’instant, il semble que la capitale française en soit aux premiers stades de ses efforts pour s’attaquer au problème.

La mairie de Paris a exhorté jeudi le gouvernement du président Emmanuel Macron à contribuer à maîtriser l’infestation, notamment en créant un groupe de travail dédié.

Le ministre des Transports Clément Beaune a déclaré vendredi qu’il discuterait la semaine prochaine avec les opérateurs de transport des méthodes permettant de contrer le problème et de protéger les navetteurs.

L’adjoint au maire Grégoire a appelé les assureurs à inclure une couverture contre les punaises de lit dans les polices d’assurance habitation, les personnes à faible revenu ayant rarement les moyens de faire appel à des sociétés de lutte antiparasitaire.

Grégoire a ajouté que les punaises de lit existaient déjà à Paris et continueront de le faire. Il considère les Jeux olympiques, qui débuteront fin juillet 2024, comme une opportunité pour tout le monde de travailler ensemble sur cette question.

Cependant, Ondřej Balvín, chef de l’équipe de recherche sur les punaises de lit de l’Université tchèque des sciences de la vie à Prague, a déclaré mardi à Al Jazeera qu’il était peu probable que Paris soit en mesure de résoudre l’infestation avant les Jeux Olympiques.

« Il m’est difficile d’imaginer que le gouvernement ait le droit ou la capacité de lutter contre les punaises de lit dans un pays », a-t-il déclaré. « Le problème se pose dans les lits privés. Le gouvernement pourrait aider [by] mettre de nouveaux produits chimiques sur le marché, ou soutenir les entités qui forment les contrôleurs antiparasitaires, ou prendre davantage en main les directives de lutte antiparasitaire.

Que peuvent faire les gens pour lutter contre les punaises de lit ?

L’Anses recommande dans son rapport d’utiliser des méthodes non chimiques pour éradiquer les punaises de lit, comme l’utilisation de la chaleur sèche d’un sèche-linge à air chaud pour traiter les vêtements et la literie infestés ou le maintien des tissus infestés à des températures glaciales pendant quelques jours.

Alors que la chaleur peut être utilisée pour une pièce entière, la congélation est meilleure pour traiter les vêtements ou les petits objets, indique le rapport.

L’utilisation de méthodes chimiques comme les insecticides est déconseillée car les punaises de lit deviennent de plus en plus résistantes aux insecticides, ce qui les rend inefficaces. C’est la raison pour laquelle les punaises de lit sont de plus en plus nombreuses.

Les méthodes chimiques peuvent également présenter des risques supplémentaires pour la santé humaine et l’environnement.

« Le problème en Europe est que ces substances sont fortement réglementées », a déclaré Balvín de l’équipe de recherche sur les punaises de lit.

« Les options sont limitées et je dirais [we’re in] un état de lutte constante contre les punaises de lit avec peu de chances d’amélioration rapide, du moins pour les humains.