Ce qu’il faut savoir sur la controverse Canada-Ukraine sur les turbines

Le gouvernement fédéral s’est retrouvé à défendre ce que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié de décision absolument inacceptable au cours des dernières semaines : accorder à une entreprise canadienne une exemption des sanctions russes.

Siemens sera autorisé à importer et exporter six turbines faisant partie du pipeline Nord Stream 1 en Europe.

Voici cinq choses à savoir sur les turbines :

QU’EST-CE QUE NORD STREAM 1 ?

Le gazoduc Nord Stream 1 passe sous la mer Baltique de la Russie à l’Allemagne. Il fournit environ 35 % du gaz naturel utilisé pour produire de l’électricité et de l’industrie électrique en Allemagne. Une partie de ce carburant est envoyée dans d’autres pays européens.

La Russie a fourni environ 40 % de tout le gaz naturel utilisé dans l’Union européenne avant d’envahir l’Ukraine, et depuis lors, elle a réduit le flux d’énergie vers l’UE.

Pourquoi Nord Stream 1 fait-il l’objet de sanctions canadiennes ?

Son propriétaire majoritaire est le géant gazier russe Gazprom. Les sanctions économiques de grande envergure imposées par le Canada et d’autres pays occidentaux visent à isoler le régime russe et à faire pression sur lui pour qu’il mette fin à l’invasion de l’Ukraine. De hauts responsables de Gazprom et d’autres sociétés énergétiques ont été sanctionnés en mars.

COMMENT LE CANADA S’EST-IL IMPLIQUÉ?

Six turbines du pipeline doivent être entretenues dans une installation de Siemens Energy à Montréal. L’une des turbines, qui alimente une station de compression, a déjà été importée et réparée.

Gazprom a déclaré qu’en raison de problèmes techniques avec la turbine et de retards dans sa récupération en raison des sanctions, il a dû réduire le flux de gaz naturel vers l’Allemagne de 60% le mois dernier.

Les politiciens allemands ont rejeté la décision comme un pari politique du Kremlin pour semer l’incertitude et faire grimper les prix de l’énergie, insistant sur le fait que la turbine en question n’était de toute façon pas prévue pour être utilisée avant septembre.

Le gouvernement fédéral a récemment révélé qu’il avait accordé une exemption révocable de deux ans pour permettre à Siemens de renvoyer la turbine en Allemagne et de réparer les cinq autres turbines au cours de cette période.

Cela a provoqué la colère du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a qualifié l’exception d’absolument inacceptable et a averti qu’elle pourrait saper les sanctions mondiales contre la Russie. Le Congrès mondial ukrainien a demandé à la Cour fédérale une révision judiciaire dans l’espoir d’empêcher les éoliennes d’arriver en Allemagne.

QUELLE EST LA SITUATION EN ALLEMAGNE ?

Le débit de gaz s’est complètement arrêté le 11 juillet pour un entretien programmé qui devrait être effectué dès le 21 juillet. Ce type de travaux est parfois effectué en été, lorsque la consommation de gaz diminue.

L’Allemagne stocke généralement du gaz naturel pendant les mois d’été, et ses lois exigent que 90% de cette capacité soit remplie d’ici le 1er novembre. Mardi, le niveau de stockage total était d’un peu plus de 65%, ce que le gouvernement allemand dit n’est pas inhabituel pour juillet.

Mais on craint que la Russie ne reproche davantage à des problèmes techniques de garder les robinets fermés. Les dirigeants mondiaux, dont le premier ministre Justin Trudeau, affirment que Vladimir Poutine militarise l’énergie en Europe.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE PIPELINE NE REDÉMARRE PAS ?

Le gouvernement allemand a émis un avertissement concernant l’approvisionnement en gaz, le deuxième d’un système à trois niveaux. Si les choses dégénèrent en urgence, le régulateur du pays prendra en charge l’allocation et la distribution des ressources gazières.

Mais il souligne que l’approvisionnement en gaz est actuellement moins préoccupant que le coût, qui grimpe déjà en flèche dans l’UE. Certains craignent que cela ne provoque une récession au moment même où les économies commencent à se remettre de la pandémie de COVID-19.

De nombreux pays cherchent des alternatives, cherchant à importer davantage de gaz naturel liquéfié des États-Unis. Mais il s’agit d’une solution à plus long terme qui nécessite que les terminaux reconvertissent le produit liquéfié en gaz – une capacité dont l’Allemagne ne dispose pas actuellement.

En attendant, l'Allemagne demande aux gens de réduire leur consommation d'électricité. Il a également autorisé le redémarrage de 10 centrales électriques au charbon et a suspendu les plans de mise hors service de 11 autres centrales au charbon cet automne.



