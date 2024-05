Ce qu’il faut savoir sur la CKM, le lien entre la santé cardiaque, le diabète et les maladies rénales

Tous ces facteurs – hypertension artérielle, glycémie incontrôlée et taux élevé de triglycérides et de cholestérol LDL – ont également des conséquences néfastes sur les reins. Ils peuvent réduire le flux sanguin vers les reins et provoquer des cicatrices sur les cellules qui filtrent notre sang. Et lorsque les reins cessent de filtrer le sang aussi bien qu’ils le devraient, cela provoque des déséquilibres dans la quantité de liquide, d’hormones, d’acides et de sel dans le corps, a déclaré le Dr Kumar Sharma, directeur du Centre de médecine de précision et de néphrologie de l’Université du Texas. Santé à San Antonio. Cela entraîne davantage d’inflammations et de problèmes cardiovasculaires et rend plus difficile le contrôle de la glycémie.

Bien que les problèmes de glycémie déclenchent souvent ce cycle dangereux, a déclaré le Dr Parikh, l’excès de graisse corporelle, l’inflammation, l’hypercholestérolémie et d’autres facteurs de risque peuvent également entraîner des changements pouvant entraîner une maladie cardiaque ou rénale ou un diabète en aval.

Empêcher la progression

La prévention ou la gestion de l’un de ces facteurs de risque peut aider à traiter ou à réduire le risque de diabète, de maladie rénale ou de problèmes cardiaques.

Lors des visites de bien-être annuelles, votre fournisseur de soins de santé doit vérifier votre tension artérielle et peut demander des analyses de sang qui mesurent vos taux de glucose, de cholestérol et de triglycérides. Un médecin peut également évaluer la santé de vos reins en mesurant les protéines dans l’urine ou la créatinine dans le sang. Un autre test sanguin peut mesurer la protéine C-réactive, ce qui peut indiquer la présence d’une inflammation, a déclaré le Dr Parikh.

Une fois que vous avez une idée de votre état de santé général, recherchez les domaines dans lesquels vous pouvez commencer à apporter des changements significatifs. Ajouter plus de fibres, de fruits et de légumes à votre alimentation peut aider à réguler la glycémie et à réduire la tension artérielle. Il a été démontré que l’augmentation de la masse musculaire grâce à l’entraînement en force contribue à lutter contre la résistance à l’insuline. Et tout type de mouvement peut être bénéfique pour gérer votre glycémie et votre tension artérielle. Les experts recommandent de viser 150 minutes d’exercice chaque semaine.