Ce qu’il faut savoir sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia

Des attaques à la roquette et au mortier près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, font craindre depuis des mois une potentielle catastrophe radioactive, incitant les dirigeants mondiaux et même Pape François plaider pour le calme.

« La Russie a mis l’Ukraine et tous les Européens dans une situation à deux pas d’une catastrophe radioactive », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky l’été dernier. Près d’un an plus tard, la situation reste désastreuse.