Ce qu’il faut savoir sur la campagne présidentielle de 2024 de Robert F. Kennedy Jr.

Le président Joe Biden est pratiquement assuré de remporter l’investiture présidentielle démocrate en 2024 en tant que titulaire. Mais l’un de ses challengers démocrates, l’anti-vaxxer Robert F. Kennedy Jr., gagne une popularité surprenante pour quelqu’un que le parti national considère comme un candidat marginal.

Kennedy, qui a annoncé sa candidature en avril, est le neveu de l’ancien président John F. Kennedy et le fils de l’ancien procureur général Robert F. Kennedy. Il a soutenu Hillary Clinton à la présidence en 2016. Mais c’est là que se termine sa relation avec l’establishment politique démocrate.

Désavoué par des membres de sa propre famille, l’avocat de la justice environnementale précédemment célèbre qui a aidé à nettoyer la rivière Hudson à New York colporte désormais de fausses théories du complot sur le vaccin Covid-19, tout en recevant les éloges de personnalités de droite et de milliardaires de la Silicon Valley. Sa campagne est fondée sur la fin de ce qu’il dit être la « fusion corrompue du pouvoir de l’État et des entreprises qui menace maintenant d’imposer un nouveau type de féodalisme d’entreprise dans notre pays », a-t-il déclaré dans son discours d’annonce.

Il ressemble plus à un républicain MAGA qu’à un démocrate. Et Kennedy lui-même a reconnu qu’il avait des opinions controversées. « Je ne suis pas un candidat idéal à la présidentielle », a-t-il déclaré en avril. « Je ne fais pas partie de ces gens qui ont dit que je devais faire attention parce qu’un jour je serai à la Maison Blanche. »

Malgré tout cela, Kennedy semble avoir touché une corde sensible auprès des électeurs. Un sondage réalisé en juin par The Economist et YouGov a révélé qu’il avait une note nette de favorabilité de 19 points de pourcentage, par rapport aux notes nettes de moins-9 de Biden et de moins-10 de l’ancien président Donald Trump. Kennedy a près de 16% de soutien parmi les électeurs primaires démocrates probables en moyenne à la fin juin et jusqu’à 20% de soutien dans un seul sondage, mais il est toujours bien derrière Biden.

Cela pourrait être le reflet du fait que les Américains vénèrent toujours le nom de Kennedy et sont prêts à lui donner une chance en raison de sa place dans une dynastie politique légendaire, même s’ils ne savent peut-être pas grand-chose de sa plate-forme. (Les parvenus sondent généralement bien au début, mais leur nombre a tendance à baisser à mesure que les électeurs commencent à en savoir plus sur eux.) Cela pourrait également être un signe des difficultés de Biden à défendre son bilan, en particulier sur l’économie, auprès d’un parti à la recherche de sang neuf. : Dans un sondage Associated Press/NORC d’avril, la plupart des démocrates ont déclaré qu’ils ne voulaient pas qu’il se présente à nouveau, mais qu’ils le soutiendraient lors d’élections générales si cela se présentait.

Biden ne fait actuellement face à aucune menace réelle de la part de Kennedy lorsqu’il s’agit de remporter la nomination de son parti. Mais Kennedy pourrait s’avérer une distraction dommageable, en particulier si l’Iowa et le New Hampshire défient les souhaits de Biden de placer la Caroline du Sud en premier sur le calendrier primaire démocrate. S’ils le font, Biden peut ne pas apparaître sur le bulletin de vote dans le New Hampshire et peut ne pas avoir une présence significative dans l’Iowa avant les caucus de l’État. Cela pourrait créer une ouverture pour Kennedy – et potentiellement générer un cycle de nouvelles gênant pour le président alors qu’il tente d’exploiter l’enthousiasme démocrate.

« Il y a toujours une voie », a déclaré J. Ann Selzer, un sondeur basé dans l’Iowa, à propos des perspectives de Kennedy dans l’État. « Comme je l’ai dit à propos des caucus, n’importe qui peut venir dans l’Iowa et gagner, et nous l’avons vu arriver. »

Kennedy a poussé les théories du complot et a gagné le soutien d’alliés puissants à travers le spectre politique

Biden ne débattra pas de Kennedy ou de tout autre de ses challengers démocrates, comme c’est typique dans une primaire où un titulaire se présente pour être réélu. Mais s’il le faisait, un débat révélerait de profondes différences entre eux.

Kennedy est devenu l’une des principales voix du mouvement anti-vaccin. Il pousse à la désinformation sur les vaccins depuis 2005, lorsqu’il a faussement affirmé que certains vaccins pour enfants avaient des niveaux dangereux de mercure pouvant causer l’autisme, malgré le fait que les scientifiques avaient déjà prouvé que les niveaux de mercure dans ces vaccins n’étaient pas nocifs et ne conduisaient pas à l’autisme. Certains membres de sa famille se sont prononcés contre sa rhétorique anti-vaccins : « Il a contribué à répandre une désinformation dangereuse sur les réseaux sociaux et est complice de semer la méfiance à l’égard de la science derrière les vaccins », ont écrit deux de ses frères et sœurs et sa défunte nièce dans un 2019 Éditeur politique.

Mais le profil de Kennedy a néanmoins décollé pendant la pandémie. Il a comparé les passeports vaccinaux à l’Holocauste dans des remarques lors d’un rassemblement de janvier 2022 à Washington pour lequel il s’est excusé plus tard, et qui ont même été condamnés par sa femme, Calme ton enthousiasme l’actrice Cheryl Hines. Dans un livre à succès de 2021, il a accusé Anthony Fauci, ancien conseiller médical en chef de Biden et membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche de Trump, d’avoir utilisé la pandémie pour organiser un « coup d’État contre la démocratie occidentale ». Il a également fondé l’organisation à but non lucratif Children’s Health Defence, qui est devenue l’un des groupes de défense anti-vaccins les plus influents d’Amérique. Facebook et Instagram ont supprimé les comptes du groupe, mais ont depuis rétabli le compte personnel de Kennedy maintenant qu’il se présente à la présidence.

Les opinions de Kennedy pourraient résonner auprès du quart des Américains qui étaient encore sceptiques quant aux vaccins Covid-19 en mars 2023. Mais c’est en décalage avec la majorité qui a été vaccinée ou envisage de se faire vacciner. Kennedy semble reconnaître cette lacune et s’est largement abstenu de discuter de son point de vue sur les vaccins pendant la campagne électorale, sauf dans des références voilées.

L’adhésion de Kennedy aux théories du complot ne se limite pas aux vaccins. Il affirme que son père n’a pas été tué par Sirhan Sirhan et a fait pression pour sa libération de prison, opposé par tous ses sept frères et sœurs sauf un. Il a fait valoir que les tours de transmission de téléphonie cellulaire 5G sont utilisées pour « récolter nos données et contrôler notre comportement ». Il a affirmé que les républicains avaient volé l’élection présidentielle de 2004. Il blâme les psychopharmaceutiques pour les fusillades de masse. Et il dit que la CIA a joué un rôle dans l’assassinat de l’ancien président Kennedy et que l’agence pourrait un jour s’en prendre à lui.

Kennedy a attiré de puissants alliés pour faire avancer ses vues. Cette semaine encore, le podcasteur Joe Rogan et le PDG de Twitter, Elon Musk, ont tenté d’inciter publiquement l’éminent scientifique Peter Hotez (qui a passé la majeure partie de la pandémie à essayer de dissiper la désinformation sur les vaccins) pour qu’il débatte avec Kennedy sur le sujet. Hotez a refusé et des militants anti-vaccins se sont présentés devant son domicile pour le harceler.

Kennedy a également été approuvé par le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui partage le point de vue de Kennedy selon lequel la crypto-monnaie comme Bitcoin est un « exercice de démocratie ». Il a reçu les éloges de personnalités de droite, notamment Alex Jones d’Infowars, l’ancien conseiller de Trump Michael Flynn et le chef de Turning Point USA, Charlie Kirk. Et les anciens assistants de Trump, Steve Bannon et Roger Stone, pensent qu’il ferait un colistier idéal pour Trump.

Pourquoi RFK Jr. pourrait surperformer dans l’Iowa et le New Hampshire

Le menu de croyances marginales de Kennedy ne fera pas une candidature gagnante. Mais certains démocrates craignent qu’il ne gagne dans l’Iowa et le New Hampshire s’ils organisent les premiers concours primaires. Alors que Biden pourrait facilement remporter l’investiture sans les délégués de ces deux États, céder du terrain à un candidat de longue date pourrait encore mettre en évidence ses faiblesses à un moment où il doit consolider le parti derrière lui.

Le différend sur le calendrier principal est toujours en cours et pourrait ne pas être résolu avant septembre. Le Parti démocrate – et Biden – veulent que la Caroline du Sud soit le premier concours du pays, arguant que la mauvaise gestion par l’Iowa de ses caucus 2020 est disqualifiante et que la Caroline du Sud reflète mieux la diversité du parti. Les démocrates du New Hampshire disent que la loi de l’État les oblige à fixer la date de la primaire avant les concours des autres États. La campagne de Biden a suggéré qu’il refuserait d’être sur le bulletin de vote dans le New Hampshire si l’État vote avant la Caroline du Sud.

Cela pourrait être désastreux non seulement pour sa campagne – donnant du crédit aux récits sur la vulnérabilité de Biden à des challengers plus conservateurs – mais aussi pour d’autres démocrates qui comptent sur un grand nom en haut du ticket pour augmenter la participation électorale.

« Le président Biden n’apparaissant pas au scrutin primaire du New Hampshire pourrait nuire gravement à sa propre réélection et à tous les candidats démocrates à la baisse dans cet État clé du champ de bataille », a déclaré le président du parti, Ray Buckley. « Nous croyons fermement que le président Biden devrait faire campagne ici dans le New Hampshire pour assurer sa réélection et aider à élire les démocrates à tous les niveaux du ticket en 2024. »

Les caucus de l’Iowa sont une bête différente dans le sens où les démocrates n’ont pas besoin de l’approbation de Biden pour proposer son nom. Scott Brennan, membre de l’Iowa du comité des règles et des statuts du Comité national démocrate, a déclaré qu’il était convaincu que les démocrates de l’Iowa montreraient leur soutien au président, peu importe quand ils voteraient.

Mais Selzer a déclaré qu’il était trop tôt pour exclure la possibilité qu’un candidat comme Kennedy puisse renforcer sa présence dans l’État et obtenir une performance meilleure que prévu qui pourrait être « potentiellement embarrassante » pour Biden.

« Il va obtenir beaucoup de couverture, » dit-elle. « Je soupçonne que les médias conservateurs auront leur apogée : » Regardez à quel point Joe Biden est vulnérable. » Quelles sont les conséquences durables à long terme [may be] dépendent de l’efficacité avec laquelle cela est communiqué et contré.