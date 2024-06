Chaque mystère de meurtre est résolu étape par étape.

Les fans de la série de films « À couteaux tirés » peuvent commencer à essayer de découvrir ce qui les attend pour le troisième volet alors que son casting est lentement révélé, une étoile à la fois. Au cours de la semaine dernière, des rapports faisant état de divers nouveaux acteurs apparus dans « Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ».

Alors que Daniel Craig reviendra pour jouer le rôle du détective intuitif Benoit Blanc dans le film policier de Netflix, le casting restant ajoutera de nouveaux visages. La star de « Bonne chance, Leo Grande », Daryl McCormack, est le dernier acteur révélé à faire partie du casting, selon Variété.

La star des « Avengers » Jeremy Renner a également rejoint l’ensemble, selon Variété et Le journaliste hollywoodien. Ce serait son premier film depuis un accident de chasse-neige le jour du Nouvel An 2023, lorsqu’il a subi un traumatisme contondant à la poitrine et 30 fractures.

Le casting comprendrait également la star de « Scandal ». Kerry Washingtonacteur de « Fleabag » Andrew Scottgagnant d’un Emmy Glenn Fermer« Priscilla » en tête Cailee Spaenyévasion « Challengers » Josh O’Connor et la star de « Bad Moms » Mila Kunis.

Quand sort « Knives Out 3 » ?

« Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery » devrait sortir sur Netflix courant 2025, selon un vidéo d’accroche. Aucune date de sortie officielle n’a été annoncée.

Combien y a-t-il de films « À couteaux tirés »

La série sensationnelle de films de meurtre et de mystère de Rian Johnson compte actuellement deux films sur Netflix, dont « Knives Out » de 2019 et « Glass Onion » de 2022.

Où diffuser « À couteaux tirés »

« Knives Out » et « Glass Onion: A Knives Out Mystery » sont tous deux diffusés sur Netflix. Le troisième film de la franchise, « Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery », rejoindra la plateforme en 2025.

Qui était le tueur dans « À couteaux tirés » 2 ?

Attention : spoilers à venir

Le milliardaire technologique Miles Bron (Edward Norton), qui a rassemblé ses amis sur son domaine insulaire, est celui qui a tué Duke (Dave Bautista) et Andi (Janelle Monae) dans « Glass Onion : A Knives Out Mystery ».

Helen, la sœur jumelle d’Andi, a aidé Blanc à dénoncer Miles pour avoir fait passer la mort d’Andi pour un suicide. Helen brûle ensuite les biens de Miles en utilisant son combustible hydrogène instable et brise le levier pour que la « Mona Lisa » puisse brûler avec.